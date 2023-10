Las necesidades de Quibdó desde la visión de sus jóvenes: "Hacemos arte porque nos están matando"

El país de los jóvenes se construye desde las regiones, por eso Noticias Caracol llegó a Quibdó, para conversar con sus habitantes sobre las demandas que tendrá que cumplir la próxima administración municipal, a propósito de las elecciones regionales del 29 de octubre.



Rossy Pacheco, lideresa juvenil de Quibdó

Quibdó es una de las ciudades con mayor índice de desempleo y para el próximo administrador, decirle que nos garantice la garantía de la ley de mi primer empleo, porque va a ser una herramienta que permitirá que los jóvenes tengamos una visión más amplia de oportunidades laborales.

Nicolás Marín, estudiante de Quibdó

En materia de educación tenemos muchas deficiencias, en especial el tema de infraestructura.

Publicidad

Nuestras instituciones educativas de educación superior y media están en estado de abandono, en muchas ocasiones encontramos que hay instituciones transitorias ocupando otros espacios.

Ámerico Gallego, líder juvenil de Quibdó

Los jóvenes de la ciudad pedimos a gritos emplearnos. La ley del primer empleo es fundamental porque desde allí podemos garantizar mucho el tema de seguridad.

Publicidad

Sabemos que un joven desempleado, sin nada que hacer, lleva a que este haga parte de estos grupos que hoy conforman la ciudad y que motivan a esos jóvenes que se unan a estas filas y terminen delinquiendo o aumentando la inseguridad del municipio.

Juan David Berrío, líder juvenil de Quibdó

Se siente y se ve que es necesaria una educación más precisa dentro de lo que somos nosotros como personas en el territorio. Hablo de una educación afrocentrada, una educación que permita que, como jóvenes, podamos despertar, hacer otro tipo de acciones diferentes a lo que vivimos.

Coco Quilele, artista de Quibdó

Publicidad

Todo está alineado a la dignidad.

En Quibdó hay una cantidad de artistas inimaginables, sin embargo hacen arte en condiciones no dignas, no hacemos arte porque queremos, sino porque están matando, porque no hay comida en la casa, hacemos arte porque el río está contaminado.



Pude interesarle: Jóvenes de Montería piden cerrar las brechas entre los espacios rurales y urbanos en la ciudad

Generación de empleo, inversión social, seguridad, educación formal y dignidad son las principales peticiones de los jóvenes de Quibdó.