Movilidad en Cali: ¿un eterno dolor de cabeza para los ciudadanos de la capital del Valle del Cauca?

Desde la capital del Valle del Cauca y a propósito de las elecciones del próximo 29 de octubre, el equipo de Noticias Caracol conversó con los caleños sobre la movilidad, uno de los problemas más grandes de la ciudad que los enfrasca en trancones de hasta una hora por trayecto.



Según una encuesta reciente de Invamer, el 33% de los caleños considera que la movilidad es el segundo problema más urgente por resolver en la ciudad.

Carlos Valencia, uno de los taxistas de la región, está de acuerdo con la idea de que Cali se quedó corta en el tema vial.

"Mucha congestión. Antes era solo en horas pico, ahora parece que las horas pico son todo el día", comentó.

Para muchos, la ciudad se convirtió en un trancón eterno.

“Hay mucho tráfico de motos, gente muy acelerada que no respeta al peatón, no respetan al ciclista, no respetan a nadie”, expresó Carlos Díaz, habitante de la ciudad.

Desde la visión de Marvin Mendoza, director de Cali cómo vamos, la malla vial de la ciudad no ha crecido al mismo ritmo que el parque automotor, el cual aumenta a un ritmo del 3%.

Son unos "700.000 vehículos, más de 200.000 motos registradas, más las motos que son de afuera, suman más de 650.000 motos, esto hace que haya mucha más presión”, destacó Mendoza.

De los problemas de movilidad no se salvan ni los vagones del MIO, un sistema de transporte masivo integrado que para muchos es ineficiente.

"Veintiocho de cada 100 caleños utiliza el MIO, sin embargo, hay algo muy interesante y es que 47 de cada 100 caleños que usa el MIO manifiesta que tiene que usar un medio de transporte adicional para complementar su recorrido”, detalló el director de Cali cómo vamos.

Entre estos medios de transporte adicionales se encuentran opciones regulares e irregulares.

Las gualas, los carros piratas y los motorratones son alternativas que tienen bastante acogida en zonas populares de la ciudad, especialmente en aquellas donde muchas veces no llega el transporte formal.

Habitantes de Cali reportaron que, por ejemplo, del oriente al centro gastan 8.000 pesos para desplazarse en un transporte pirata, algo más costoso comparado con los 5.400 pesos que costaría el trayecto en el MIO. Sin embargo, para muchos es la opción más viable para movilizarse.

Para el nuevo mandatario de la capital del Valle del Cauca, la movilidad será un asunto clave para su plan de trabajo, una problemática atravesada por una malla vial que no está adaptada para las necesidades actuales y un transporte público impopular y que funciona a pérdidas.