¿Qué piden los jóvenes de Buenaventura a su próximo alcalde?

El país de los jóvenes se construye desde las regiones, por eso Noticias Caracol llegó a Buenaventura para conversar con ellos sobre las peticiones que tienen para el próximo mandatario, que, en enero de 2024, asumirá el poder de una de las ciudades portuarias más importantes de Colombia.



Mayrin Lizeth Mondragón, estudiante

Para nadie es un secreto la inseguridad que arrolla al distrito de Buenaventura, produciéndonos preocupación diaria no solamente a la parte urbana, sino también a la rural y llevándose por delante los sueños de los jóvenes.

Fernando Rayo, estudiante de la Universidad del Pacífico

Hoy los jóvenes no somos indiferentes de las problemáticas sociales que estamos viviendo en Buenaventura.

Pedimos seguridad para poder desempeñar nuestras labores diarias, como estudiar, y que los empresarios puedan ejercer su economía en el distrito y, por ende, generar trabajo.

Geraldine Valencia, líder de la corporación Wake Up Generation

Desde diferentes iniciativas hemos venido trabajando en el empoderamiento de los jóvenes, creando oportunidades y entendiendo que hay referentes que están haciendo el trabajo.

Creemos que hay mucho talento, por eso a través del inglés hemos venido empoderando a muchísimos jóvenes, tratando de separarlos de esos espacios de violencia.

Cristián Andrés Caicedo, administrador de negocios internacionales

Uno de los focos que hizo que la violencia se haya experimentado y crecido de una forma tan exorbitante es la pérdida de la cultura.

Kevin Andrés Pinilla, estudiante de la Universidad del Pacífico

Últimamente vemos una seguridad parcial, pedimos una seguridad total, porque hace unos 10 años yo podía entrar a cualquier barrio a juntarme con amigos a jugar fútbol, pero hoy no puedo hacer eso porque me dicen que hay acuerdos de seguridad con los barrios, pero uno va a ver y no puede entrar a cualquiera.

Henry Torres, líder deportivo

Necesitamos más inversión social en todos los campos. En el deporte realmente da tristeza que nos toque ver a tantos jóvenes con tanto talento perderse cogiendo las armas porque no hay nada más que hacer.

