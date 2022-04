¿Cambio Radical apoyará a Fico Gutiérrez? Esto dice nuevo jefe de debate del candidato

Luis Felipe Henao, del partido Cambio Radical, fue nombrado como jefe de debate de la campaña de Fico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia. El exministro de Vivienda del gobierno Juan Manuel Santos habló del posible respaldo de su bancada para el exalcalde de Medellín.

¿Su llegada a la campaña de Fico Gutiérrez significa que tiene el respaldo de Cambio Radical?

“No, yo llego a título personal. Tengo una relación con Federico de más de 15 años, cuando él era concejal y yo viceministro, tenía 26 años. Hemos fortalecido una relación de amistad, trabajo en equipo”, dijo el político.

Sin embargo, afirmó que uno de sus objetivos “es que todo el partido Cambio Radical apoye a Federico Gutiérrez, porque sé que de la mano de Federico se va a hacer la reforma a la justicia que está pidiendo el país, se va a proteger al empresariado, se va a atacar a la delincuencia y no se van a hacer pactos como el de La Picota”.

“Le pido respetuosamente a todos sus directivos que tomen esta decisión”, expresó en un mensaje a su bancada.

¿Germán Vargas Lleras le dio su aval?

“Sí, yo hablé del tema. Tengo una relación de admiración y agradecimiento. Le dije que iba a asumir esta responsabilidad y él lo vio bien, estuvo de acuerdo, él siempre ha respetado cada una de las decisiones profesionales que yo he adoptado a lo largo de mi vida y espero que esto sirva de avance para que Cambio Radical llegue a apoyar la campaña de Fico”, precisó Luis Felipe Henao.

Fue ministro de Vivienda de Juan Manuel Santos, ¿dónde quedó el santismo?

Para el jefe de debate de Fico Gutiérrez, “el santismo es muy importante para el país, creo que el proceso de paz es necesario seguir profundizándolo”.

Añadió sentirse “orgulloso de haber sido el ministro de Vivienda de Juan Manuel Santos y hoy las políticas de vivienda son las que más están ayudando al crecimiento económico del país”.

¿Qué piensa de los que dicen que Fico Gutiérrez es el candidato del duquismo?

Según Henao, su candidato “siempre le ha ganado en franca lid al Centro Democrático, le ganó en su campaña a la alcaldía”.

Instó a las bases del Centro Democrático a apoyar a Fico Gutiérrez y, además, le pidió “al presidente imparcialidad”, así como a los alcaldes de “Medellín, Cali, Santa Marta, Magdalena, que uno ve que también no están siendo imparciales en este proceso electoral”.

Ha habido escenarios de confrontación en la campaña electoral. ¿Cómo jefe de debate va a continuar en esa tónica?

Para el jefe de debate de Fico Gutiérrez, “la gente está cansada de la polarización” y lo que quiere es “apostarle a un presidente que cree empleo, que luche contra la corrupción, contra las mafias criminales”.

¿Qué propone frente a la seguridad?

Según él, Fico Gutiérrez busca respaldar “a la Policía Nacional con todo el proceso que tiene que generar el tener mejores sueldos, generar los ascensos, una mayor profesionalización”. Asimismo, trabajar de la mano con la justicia teniendo mayores jueces de garantías y en el fortalecimiento de la Fiscalía.

“Es muy importante seguir trabajando en que las personas que reinciden no salgan de la cárcel y trabajar en una reforma penitenciaria”, agregó.

