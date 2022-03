Candidato del Partido de la U denuncia que no aparece ni su propio voto: “Lo que pasa es muy grave”

A la oleada de alertas y denuncias por irregularidades en los escrutinios de las pasadas elecciones para Cámara de Representantes y Senado se suma la queja de Simón Echavarría, candidato a la Cámara por el Partido de la U, quien asegura que ni su propio voto aparece en el registro de la mesa en la que sufragó.

“Creímos que iba hacer un poquito más fácil, vivíamos en un mundo color rosa donde no existía las maquinarias y estos cuentos y para rematar nosotros que tuvimos más o menos cuatro mil y pico de votos nos empezaron a decir los amigos: ‘ve en la mesa mía no sale ni un voto por vos, donde yo voté no sale un voto por vos’”, afirmó Echavarría.

La Registraduría en la información de lugar de votación asignó al candidato Simón Echavarría la mesa número 20 del puesto Oficinas Administración Municipal de Rionegro, datos que coinciden con el formulario E-14 en el que se ve claramente que no hay ningún registro de voto por el número 107 a la Cámara.

“Creo que lo que pasa con la Registraduría es muy grave, creo que el caso de nosotros es muy potente, ni en la mesa que yo voté sale el voto por nosotros. Yo creo que el país si tiene que reevaluar estas elecciones y tiene que pedir un reconteo general, si es que ya no se perdieron los votos”, manifestó.

El candidato también hizo la siguiente reflexión.

“Si estos son los alicientes para que los jóvenes nos metamos en política estamos jodidos, aquí hay que hacer algo profundo y algo nuevo”, anotó.

Como él, algunos candidatos, partidos y movimientos políticos en Antioquia han alzado su voz pidiendo garantías ocho días después de las elecciones legislativas.