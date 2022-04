Candidatos destapan su propuesta de reforma pensional durante congreso de Asofondos

La radiografía del sistema pensional y los cambios que se requieren son los temas principales del congreso de Asofondos que se realiza en Cartagena, donde los candidatos a la Presidencia destaparon sus cartas para una próxima reforma pensional. La primera en hacerlo fue la candidata Íngrid Betancourt, quien ve necesario aumentar la edad de pensión.

“Deberíamos pensar en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres”, aseguró.

Betancourt también considera urgente eliminar los subsidios a las pensiones más altas.

“Estamos dándole esa plata a los que tienen pensiones de 25 salarios mínimos, es decir, que no lo necesitan y eso sí es injusto y hay que acabarlo”, señaló.

El candidato Sergio Fajardo aseguró que en su gobierno entregaría 500 mil pesos de ayuda a los mayores de 65 años que no alcancen a pensionarse.

“Una reforma tributaria donde pensamos conseguir 33 billones de pesos y tendríamos los recursos para hacer este apoyo económico de 500 mil pesos mensuales”, explicó.

Además, eliminaría la competencia entre los sistemas públicos y privado, creando un sistema de pilares.

“ Un pilar básico, universal, público hasta dos salarios mínimos y de ahí para adelante los fondos privados de pensión en el sentido que funcionan hoy”, agregó.

A su turno, el candidato Enrique Gómez señaló que hay que aumentar la formalización laborar para que la gente logre pensionarse.

“Yo hablo de flexibilizar jornada, flexibilizar remuneración, eliminar la sanción por terminación unilateral de contrato y abrir el universo a la transición de la informalidad a la formalidad”, dijo.

Adicional a eso, propone acabar con el régimen de prima media que hoy administra Colpensiones.

“Como entidad que no me gusta y que no la creo tan eficiente y, obviamente, el régimen de prima media que es fuente de inequidad. Se chupa hoy día de los traslados de la nación cerca del 20%”, añadió.

El candidato Federico Gutiérrez aseguró que el primer motor de pensión que habría en su gobierno es el crecimiento económico.

“Necesitamos que haya una buena formación en términos educativos, de formación laboral y que puedan tener inserción laboral real, pero además definir los mecanismos necesarios para cualquier emprendimiento”, manifestó.

También propone reducir las semanas de cotización para las personas con menos recursos.

“Nosotros estamos planteando básicamente el cambio para el tema de Colpensiones, inclusive frente al tema para quienes dependen del salario mínimo es pasar de 25 años de cotización a 22 años”, indicó.

Entre las propuestas de Rodolfo Hernández está reducir el gasto del gobierno para darle esos recursos a las personas que no se alcanzan a pensionar, así como eliminar las pensiones altas subsidiadas.

“Recoger las chequeras que tienen todos los ladrones en el Estado, recogerlas es concentrar el manejo del dinero de forma transparente y eficiente para poder meterle plata a este proyecto de Colombia mayor”, anotó

Afirmó que es necesario implementar un régimen pensional de transición.

“Empezar la modificación de la ley en donde tiene que participar toda la sociedad y esto se vuelve un tema de contabilidad, hasta hoy se respeta la contabilidad y a partir de la aprobación de la ley cada cliente tiene otra contabilidad y cuando se jubila se suman las dos. Eso se puede”, dijo Hernández.

El candidato John Milton Rodríguez envió un video en donde asegura que su propuesta pensional se basa en eliminar los subsidios para las pensiones altas y tener pensiones basadas en el ahorro personal.