Carlos Amaya culpó al Partido Verde de su derrota, pero felicitó a Sergio Fajardo y lo apoyará

Carlos Amaya , uno de los cinco precandidatos presidenciales de la Coalición Centro Esperanza, felicitó a Sergio Fajardo por su victoria en la consulta interpartidista, pero lamentó no haber sido él el ganador, aunque calificó como extraordinario sus resultados.

“El Partido Verde es el culpable, las directivas, de que yo no haya ganado hoy esa consulta. Si el Partido Verde me hubiera dado el aval, a mí que he construido el partido hace 13 años, habríamos ganados sin ningún problema”, aseguró.

Carlos Amaya agregó que, “entonces, la responsabilidad de que este triunfo no sea completo hoy es del Partido (Alianza) Verde”.

“Y, entre otras cosas, si hubiésemos ganado esta consulta, hoy estaríamos de palo en las elecciones y estaríamos seguramente rumbo a ganar en la primera vuelta”, sostuvo.

Tras reiterar que estaban muy felices y agradecidos con sus resultados, Carlos Amaya apuntó que cumplirá lo acordado con los integrantes de la Coalición Centro Esperanza, por lo que apoyará a Sergio Fajardo de cara a las elecciones presidenciales.

“Lo he dicho siempre y quien ganara íbamos a cumplir el acuerdo”, afirmó.

Carlos Amaya también aprovechó para hablar de Gustavo Petro y aseguró que su triunfo en el Pacto Histórico estaba previsto, pero consideró que los votos que logró no fueron tantos como esperaban.

Vea las declaraciones completas aquí: