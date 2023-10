Galán le dice a Petro que votación del domingo fue también un plebiscito sobre el metro

El pasado 17 de julio, Carlos Fernando Galán anunciaba en Noticias Caracol que aspiraría por tercera vez a la Alcaldía de Bogotá. Ahora, como gobernante elegido, regresó para hablar con Juan Roberto Vargas de “ese apoyo realmente impactante. Estoy todavía en proceso de asimilar ese resultado” en las urnas.



“Sí sentía un apoyo muy superior al que sentí hace cuatro años, que fue de un millón de votos”, por lo que “fue impactante el resultado en localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba”, lo que “me obliga a trabajar para unir a esta ciudad, para que la ciudadanía vuelva a recobrar la confianza en el gobierno”, indicó el alcalde electo, que se refirió a uno de los temas que más preocupa a los capitalinos, el metro de Bogotá.

“Hay que escuchar a la ciudad, y la ciudad dio un mandato en varios aspectos. Uno, defender el proyecto metro, que se haga como está plasmado. Segundo, la ciudadanía nos pide acciones inmediatas para enfrentar los restos de seguridad. La gente está desesperada en todos los estratos, en todos los rincones de Bogotá”, señaló.

Sobre el metro de Bogotá, afirmó Carlos Fernando Galán que los cambios que sugiere el jefe de Estado, Gustavo Petro, “legalmente no se puede. Pero (el mandatario) también dijo, y quiero recordarle el presidente eso, que era un tema también político, la ciudadanía decidía, y él inclusive planteó un posible plebiscito. Le quiero recordar eso porque la ciudadanía se expresó clarísimamente”.

“Fui muy claro y contundente en que ese proyecto hay que defenderlo como está pactado, el mensaje mío será mantener el proyecto, vigilémoslo para que se haga bien”, agregó el alcalde electo de Bogotá.

Carlos Fernando Galán reveló que ya habló con la alcaldesa Claudia López, “con quien espero reunirme, vamos a coordinar agendas para vernos ojalá hoy mismo. Con el presidente no, pero estoy listo para sentarme con el presidente, hemos tenido diferencias, tenemos diferencias frente al metro, pero tenemos la responsabilidad institucional de trabajar para enfrentar los retos que tiene Bogotá”.



Protesta social en Bogotá

“Voy a garantizar la protesta siempre, es un elemento fundamental de nuestra democracia que tenemos que defender, pero así como entiendo que esta es una ciudad diversa, rebelde, crítica, que no traga entero, aquí nadie puede decir que es amo y señor electoral de Bogotá porque eso no existe, el único amo y señor de Bogotá son los bogotanos y bogotanas que deciden cuatro años o inclusive, cada dos años o cada menos, y cambian de posición y de acompañamientos, pero esto requiere un gobierno que tenga la capacidad de dialogar con todos, de oírlos a todos, que no llegue a imponer una visión y no escuche. Ese no va a ser mi gobierno, yo voy a tomar decisiones obviamente, decisiones que serán difíciles en muchos aspectos, pero siempre lo haré después de haber hecho un ejercicio de diálogo amplio, porque Bogotá necesita un líder que la convoque y que una”, dijo Carlos Fernando Galán al respecto.



El legado de Luis Carlos Galán

Como hijo del caudillo liberal, Carlos Fernando Galán manifestó que “mi padre siempre está presente en mi mente, en mi corazón, en la gente. La gente permanentemente me lo menciona”.

Por eso dijo que deberá “estar a la altura de lo que significa llegar a la Alcaldía representado a ese partido después de todo lo que ocurrió. Voy a dedicar cada segundo de mi vida de estar a la altura de esa responsabilidad”.