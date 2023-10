Carlos Fernando Galán le pide a Claudia López que no participe en política: “No viole la ley”

Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá, dijo que la mandataria capitalina, Claudia López, está participando en política, esto luego de que ella señalara a dos candidatos del Nuevo Liberalismo “de convencer a un juez de que no deje hacer transporte público sobre la séptima, de que no pueda haber buses eléctricos, de que no pueda haber carriles exclusivos”.



“Yo sí quisiera preguntarle a la alcaldesa por qué se dirige directamente a mí. Básicamente todos los candidatos, absolutamente todos los nueve candidatos, hemos manifestado que no estamos de acuerdo con el proyecto como está planteado. Es un proyecto improvisado, con graves fallas, que se demuestran porque colapsaría la movilidad en el norte de Bogotá, particularmente de la 100 hacia el sur. Inclusive, firmamos varios candidatos una carta hace varios meses pidiendo que ese contrato no fuera adjudicado y que se le dejara a la nueva administración la posibilidad de definir el proyecto”.

A consideración de Carlos Fernando Galán, “esa costumbre de a última hora, en los últimos días antes de finalizar el gobierno, firmar contratos a la carrera no es buena". Y agregó: "El juez falló en ese sentido o tomó esa decisión, básicamente porque la alcaldesa avaló en su plan de desarrollo un artículo que impide hacer el proyecto como está planteado”.

Acto seguido, en diálogo con Noticias Caracol, el candidato por el Nuevo Liberalismo le pidió “a la alcaldesa es que no participe en política. La alcaldesa Claudia López evidentemente está metiéndose para favorecer a un candidato en este momento. Entonces tenemos que defender la democracia, no solamente de la intervención que está haciendo el presidente de la República por cuenta del metro, sino también de la alcaldesa Claudia López que está metiéndose en la campaña política a 48 horas de las elecciones”.



“Alcaldesa, no viole la ley, respete la ley y respete el proceso electoral. Ese proyecto (del corredor verde por la Séptima) está mal y falla por cuenta de su administración, no por nadie más”, insistió Carlos Fernando Galán.