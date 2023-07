Carlos Fernando Galán será nuevamente candidato a la Alcaldía de Bogotá

En la noche de este lunes, 17 de julio de 2023, durante una entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, Carlos Fernando Galán confirmó que se lanzará de nuevo como candidato a la Alcaldía de Bogotá . Habló de cómo se debe combatir la inseguridad en la ciudad, misma que tiene entre la zozobra y el miedo a los habitantes.

La inseguridad ciudadana es hoy por hoy una de las más grandes preocupaciones de los colombianos. No existe ciudad del país en la que no se hable de alguna modalidad de delito que afecte a las personas de a pie.

En el caso de Bogotá, el asunto es dramático: según la Secretaría de Seguridad, en los primeros 6 meses de 2023, un total de 72.957 han sido víctimas de hurto, es decir, 16.025 casos más que en 2022.

Lo que más preocupa es que en 21.000 casos los delincuentes han utilizado algún tipo de arma de fuego.

La otra tragedia, ligada a la inseguridad, es la impunidad: en 2023 van 110.000 personas capturadas por todo tipo de delitos y el 85% queda libre.

Son los problemas económicos, el costo de vida, el empleo y la seguridad los que más aquejan a los colombianos y los que más piden que sean solucionados por los gobernadores de turno.

Carlos Fernando Galán, quien se lanzará nuevamente como candidato a la Alcaldía de Bogotá y ya ha sido dos veces concejal, habló sobre este tema.

“Llevo 16 años estudiando el tema de Bogotá y la seguridad. Entiendo la dinámica que tiene la ciudad y la clave es entender el fenómeno completo. De las cifras, son los casos denunciados, la mitad no denuncia. Las dimensiones del problema son mayores. Aquí operan bandas delincuenciales transnacionales, hay bandas nacionales y las bandas locales. Hay que entender la cadena completa. La gente frustrada, con razón, porque capturan a los delincuentes y los liberan rápidamente. No estamos atacando la cadena de delincuencia, no podemos ir al eslabón último, sino toda la operación criminal”, dijo Galán.

Galán también hizo referencia al componente tecnológico para ayudar a combatir la delincuencia en Bogotá.

“La clave está investigar con herramientas más modernas. Tenemos herramientas como cámaras que muchas veces sirven para identificar dónde ocurrió el hecho, pero no para capturar el delincuente. Bogotá no tiene cámaras con reconocimiento facial, es absurdo. Hay tecnología que permite identificar armas de todo tipo, movimientos extraños y violencia. Eso permite que la cámara no tenga a una persona, sino que genere una alerta, se despache un grupo especial de la Policía y llegue en pocos minutos”, agregó.

Ante la idea de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, de una policía local que dependa de Bogotá, Carlos Fernando Galán indicó que se deben liberar a los uniformados de algunas labores que podrían realizar otras personas.

“Surge de la frustración de la Alcaldía por el pie de fuerza, que es insuficiente, necesitamos más de 24.000. Hay que buscar herramientas que nos permitan rápidamente descargar a la Policía de funciones que no debería ser de la Policía. La mayoría de llamadas en tema de convivencia es por ruido, va un policía del cuadrante a esa problemática, pero debería ir un gestor de convivencia”, subrayó.

Sobre la judicialización de criminales detenidos, Galán hizo referencia a un trabajo articulado: “Tenemos la posibilidad de hacer convenios con la rama judicial para mejorar las herramientas de judicialización. Eso es clave, enfrentar de manera efectiva con coordinación de alcaldía, Policía, rama judicial y Fiscalía”.

Durante su entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, Galán oficializó su candidatura a la Alcaldía de Bogotá y buscará el aval del Nuevo Liberalismo.

“Voy a ser nuevamente candidato a la Alcaldía de Bogotá. Hace 4 años estaba viendo los resultados electorales y vi que estuvimos cerca, logramos una votación importante y dije que no terminaba aquí. Bogotá es mi pasión, he hecho de Bogotá mi proyecto de vida, he dedicado 16 años al estudio de esta ciudad... Siento que la ciudad está en desesperanza, abandono. La gente está frustrada, yo quiero trabajar todos los días para devolverle la esperanza a Bogotá”, concluyó.