Colombianos que viven en el exterior ya pueden votar para las elecciones presidenciales

Cuando el reloj marcaba las 3 de la tarde en Colombia y en Nueva Zelanda ya eran las 8 de la mañana del lunes, 23 de mayo, se dio inicio a la apertura de las urnas para las elecciones presidenciales.

Son 972.764 colombianos en el exterior que durante esta semana podrán ejercer su derecho al voto en 250 puestos de votación distribuidos en 67 países.

“Oficialmente la Registraduría Nacional del Estado Civil certifica que todos los kits electorales lograron llegar con éxito a todos los consulados. Esto va a garantizar el ejercicio del voto de todos nuestros connacionales”, explicó el registrador nacional, Alexander Vega.

En Estados Unidos pueden votar 324 mil colombianos, en Venezuela 184 mil y en España 161 mil. Los ciudadanos que viven en el vecino país deben trasladarse a los puntos habilitados en la frontera.

Mientras avanza el proceso de apertura de mesas en el exterior y la logística para las elecciones en Colombia el próximo domingo, el registrador respondió a la denuncia de Gustavo Petro en la que habla de un plan para suspender las elecciones.

“Las elecciones presidenciales no pueden ser suspendidas ni aplazadas ni canceladas de acuerdo a nuestra normatividad”, indicó Alexander Vega.

La Misión de Observación Electoral también explicó que, aunque llegue a existir una sanción al registrador por parte de la Procuraduría, la jornada seguiría en pie.

“Eso no significa en ningún momento que el proceso electoral se suspende, lo que significa es que la cabeza de la Registraduría estaría otro en su lugar, pero los procesos electorales en Colombia no suspenden porque tenemos una institucionalidad suficientemente fuerte, ya que es importante tener claro que las personas no representan a las instituciones”, manifestó Alejandra Barrios, directora de Misión de Observación Electoral.

Aunque el material electoral fue distribuido sin contratiempos, en China los colombianos habilitados para votar en Shanghái no podrán movilizarse hacia el consulado por las restricciones que mantiene esa ciudad por la pandemia COVID-19.