¿Cómo consultar el puesto de votación en las elecciones regionales 2023 a través de WhatsApp?

Faltan pocas horas para elegir a los próximos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, y en algunos casos, ediles de todo el país. A las 8:00 a. m. de este 29 de octubre se abren las urnas de las elecciones regionales 2023 y si usted todavía no sabe dónde votar, una empresa colombiana hizo un desarrollo tecnológico que le permite conocer la información de forma rápida a través de WhatsApp.

Si bien la Registraduría le permite consultar este dato en su página web y aplicación móvil, poder hacerlo desde WhatsApp es una ventaja. En Colombia, según el más reciente estudio de la agencia We Are Social, al menos el 94% de las personas con acceso a internet usa esa red social. No es necesario aventurarse en páginas o aplicaciones desconocidas, todo lo que necesita está al alcance de su mano a través de este servicio de mensajería.



Le puede interesar: Elecciones regionales 2023: todo lo que debe saber antes de ir a votar este 29 de octubre

Pensando en esa familiaridad que hay con la plataforma, la fintech colombiana CapitalPocket (C-Pocket) creó este bot que usa inteligencia artificial (IA) para responder su duda, en este caso “¿Cuál es mi puesto de votación?”. Es como tener un chat con cualquier persona, solo que en este caso es un robot quien responde y su objetivo específico es proporcionarle información para que no se quede sin participar de las elecciones regionales 2023.

Siga este paso a paso para consultar su puesto de votación a través de WhatsApp:

Paso 1: Abra WhatsApp en su dispositivo y en la pantalla principal busque la opción para agregar un nuevo contacto.

Paso 2: Seleccione "Nuevo Contacto".

Paso 3: Ingrese el nombre del contacto como "C-Pocket" y el número de teléfono "3205832189".

Paso 4: Una vez guardado el contacto, búsquelo y escriba "Hola".

Paso 5: El bot de C-Pocket le responderá con el mensaje "¡Hola! ¿En qué puedo ayudarle hoy?". Responda al bot escribiendo: "Quiero saber cuál es mi puesto de votación."

Paso 6: El bot responderá con el mensaje: "Voy a pedirle que seleccione su tipo de identificación. Si desea conocer más sobre el tratamiento que le daremos a sus datos personales, haga clic en el siguiente enlace: "cpocket.global/?page_id=224"

Paso 7: Seleccione la opción CC si tiene cédula de ciudadanía o CE si tiene cédula extranjera, según corresponda, y envíe la opción elegida.

Paso 8: El bot le pedirá que escriba su número de cédula sin puntos ni espacios.

Paso 9: Escriba su número de cédula y envíelo.

Publicidad

Eso es todo. El bot le enviará el dato sobre su puesto y mesa de votación.

Es importante conocer su mesa de votación, pues solo allí podrá ejercer su derecho. Esto se hace con el fin de tener control y, en estas elecciones regionales 2023, es más relevante porque usted solo podrá votar en el lugar donde tiene inscrita su cédula, que, en teoría, debe ser el lugar donde reside permanentemente.

Recuerde que para poder votar, debe presentar su cédula de ciudadanía color amarillo con hologramas o la cédula digital en físico o en el celular. No se permite votar con cédulas escaneadas, contraseñas, pasaportes, licencias o cualquier otro documento.

Publicidad

Eso es todo lo que debe llevar a las urnas. Recuerde que está prohibido llevar ropa u otros elementos que sean publicidad de un candidato o partido político.

También es importante resaltar que es mejor votar temprano. Las urnas estarán habilitadas durante ocho horas, no más, no menos. A las 4:00 p.m. se cierran las mesas de votación y por instrucción nacional, después de esa hora nadie más puede votar. No importa si usted ya está en la fila. Planee su ruta y cumpla con su derecho.



Le puede interesar: Elecciones regionales 2023: estos son los descuentos en transporte que habrá este 29 de octubre