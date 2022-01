Conversaciones de País con Francia Márquez y Camilo Romero, del Pacto Histórico

Francia Márquez y Camilo Romero, dos de los cinco precandidatos del Pacto Histórico, hablaron en Conversaciones de País sobre sus propuestas personales y de la coalición de cara a las consultas del 13 de marzo, donde se elegirá al candidato único.

¿De qué está hablando la gente?

Francia Márquez cree que “del cansancio que sienten de la política hegemónica, de la política de muerte que hemos tenido, de la política de exclusión que no le permite a la gente andar sin miedo, que no le permite a la gente andar con alegrías y sobre todo de esa política que ha generado un dolor profundo en la mayoría de los colombianos y que es necesario pasar hoy esa página. Estamos viendo la resistencia al poder hasta que la dignidad se haga costumbre en este país”.

Camilo Romero considera que “la ciudadanía está en un mandato de cambio. La gente está clara en que quienes han gobernado han demostrado, sobre todo en la época de pandemia, su prepotencia. El pueblo colombiano está pendiente de un gobierno distinto y está pensando en cómo construye ese nuevo gobierno. Siento una ciudadanía mamada, cansada de un viejo poder, tomando decisión no solo en las calles sino dispuesta a pasar a las urnas, de una indignación profunda y que sabe que no es suficiente quedarnos en la manifestación o en la resistencia.

¿No es un principio de cambio este trabajo en equipo en el Pacto Histórico?

Francia Márquez manifiesta que su “presencia en la política es una evidencia del cambio, de profundizar la democracia”.

“Es una posibilidad de que el poder se coloque donde hay que colocarlo y es sobre la voz de la gente y del pueblo que garantiza la participación”, afirma.

La precandidata sostiene que “es con los negros, es con los indígenas, es con los campesinos, es con las mujeres, es con la comunidad diversa LGBTQ+ con quienes hoy estamos construyendo país, profundizando la democracia de la que se ha hablado mucho pero que se veía desde el privilegio, desde hombres blancos privilegiados que nos han gobernado. Hoy creo que la voz está en el pueblo, que está tomando decisiones”.

“Esperamos que el Pacto Histórico gane y que nuestra presencia en ese lugar contribuya a transformar las situaciones de violencia, empobrecimiento, miseria, exclusión y muerte que está viviendo nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra juventud (…) Ahí estamos construyendo país, eso es lo histórico, un Pacto Histórico que se construye en la diferencia, en la diversidad, desde la raíz”, añade.

¿Qué es lo diferente del 2022 en la democracia colombiana?

Sobre ese aspecto, Camilo Romero piensa que “la decisión colectiva de hombres, mujeres, de diversos estratos, de diversas ciudades de todos los pueblos de Colombia”.

“La gente no soporta más, 21 millones de pobres en Colombia, 7 millones en la miseria, el país más desigual de Suramérica, pues esto es inviable. (…) Lo histórico en el pacto está en que la ciudadanía, que reclama lo básico, también empieza a pensar más allá”, afirma.

Dice que “el pacto debe ser primero entre ciudadanos, no puede ser con políticos; dos, que es con el ambiente, no solo es un mandato de la gente, la ciudadanía, del país, sino que es un mandato global, es cuidar el hogar común, como dice el papa Francisco; tres, que ese pacto es con los animales, con los derechos de la naturaleza, además de garantizar los derechos de la ciudadanía. Lo histórico está en que después de 200 años este país tiene al frente a la ciudadanía reclamando cambio”.

¿Cómo se puede cambiar el modelo económico?

Para Francia Márquez la primera acción debe ser “parar la guerra, que todavía cobra vidas en este país y eso pasa por resolver el problema del conflicto armado que aún no está terminado”.

También sugiere “propiciar escenarios de diálogo social y resolver las violencias frente al mismo Estado que ha propiciado violencias por parte de sus instituciones como es hacer una reforma a la Policía, necesitamos una Policía que cuide la vida y a la ciudadanía”.

La precandidata del Pacto Histórico señala que otra alternativa al modelo económico es “asumir el desafío que tiene la humanidad de frenar la crisis ambiental en el planeta, de frenar el hambre que vive este país, frenar las inequidades y desigualdades y estamos proponiendo un sistema de producción agroecológico que ponga como primer renglón de la economía recuperar la soberanía alimentaria para este país”.

Además, sostiene que “no es posible pensar un Pacto Histórico sin las reparaciones históricas frente a las mujeres, frente al patriarcado, a las violencias patriarcales, eso pasa por distribución de la tierra, garantías para la libertad, frente a la toma de decisiones de nuestros cuerpos, pasa por garantías de participación efectiva a las mujeres, a los jóvenes, a las poblaciones diversas LGBTQ+, pasa por reparación histórica a los pueblos étnicos, afrodescendientes, indígenas, palenqueros, raizales y gitanos”.

Entretanto, Camilo Romero considera que debe haber “propósitos comunes, algo que nos junte como país más allá de esta diversidad y división política”.

Uno de dichos propósitos sería “superar las inequidades y eso toca la esencia de lo que significa un sistema económico (…) y traducido a la realidad son hombres y mujeres que sienten, que no tienen la posibilidad de comer tres veces al día, que tienen que rebuscarse en lo cotidiano, eso es inviable”.

Según el precandidato, “hay unas falsas premisas de que si el Pacto Histórico gana este se puede volver en otra cosa, nada distinto a profundizar la democracia”.

“Debe haber crecimiento económico ligado única y exclusivamente a la reducción de la pobreza y la desigualdad o no tiene sentido. ¿De qué sirve el crecimiento económico si no es para superar las inequidades, si no es para cerrar las brechas, si no es para que haya menos desigualdad y pobreza en este país?”, agregó.

Francia Márquez discrepó de lo dicho por su contendor y consideró que “avanzamos si logramos distribución de ese capital en términos de justicia social, de justicia distributiva, de justicia económica para todos, de justicia ambiental, de justicia racial, de justicia de género”.

En respuesta, Camilo Romero aclaró que cuando habló de crecimiento económico se refería “a la distribución, a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Dije con claridad que no tiene sentido más crecimiento económico para el bolsillo de unos pocos mientras la gente sigue jodida”.

¿Están sintiendo una interlocución con otros estamentos políticos del país?

Camilo Romero manifestó que “desde el Pacto Histórico están abiertas las puertas el diálogo” que, precisó, tiene que ser “franco”. “No tenemos rodilleras frente al poder”, añadió.

¿Cómo está resultando el trabajo en conjunto dentro del Pacto Histórico como precandidatos?

Francia Márquez reconoce que “tenemos diferencias y son notables, en los métodos, en las formas, en como hacemos la política, en las experiencias también. Mi experiencia es desde la lucha social y ahora llegamos a la política porque hay que ocupar el Estado, pero tenemos puntos en común y es que la diferencia es una virtud para construir y no lo que ha significado históricamente la diferencia para este país y es que se le ha exterminado, se le ha borrado. Creo que la fortaleza del Pacto Histórico está ahí, con honestidad decirnos las cosas”.

Camilo Romero añade que es un pacto “absolutamente diverso, pero el cambio está en el Pacto Histórico”. Según él, “los mismos de siempre intentan camuflarse como cambio, se intentan hacer pasar por otra cosa”.

Para el precandidato, el 13 de marzo habrá “una consulta de los mismos de siempre, del poder de lo que queremos se acabe el 7 de agosto, el gobierno Duque y la era del uribismo; dos, una coalición que hemos visto cónclave tras cónclave, comunicado tras comunicado, enredados entre sí, un tema que intentó llamarse centro para diferenciarse un poco, pero que finalmente no hay allí un postulado de cambio convincente frente al país”.

“Esta es la coalición de la diversidad y de la inclusión”, aseguró.