Conversaciones de País con Gustavo Petro y Roy Barreras

Las Conversaciones de País que lleva a cabo Noticias Caracol con María Alejandra Villamizar, de cara a las elecciones presidenciales de 2022, tuvieron como invitados a Gustavo Petro y Roy Barreras, precandidatos por el Pacto Histórico.

El senador Gustavo Petro explicó que este movimiento “es una forma de gobernar”.

“Nos proponemos el acuerdo entre la diferencia que es Colombia. La característica de Colombia es su diversidad y diversidad es diferencia, humana, natural, cultural, lo que quieras, pero la manera de encausar hacia objetivos positivos, constructivos en términos de vida, como denomino yo, es logrando que esas diferencias tengan puentes comunes, y eso es un pacto, un contrato, se contrata entre diferentes unas opciones hacia adelante”, dijo.

“Y es histórico porque esos puentes no son en temas marginales, sino en lo fundamental que permita que la sociedad colombiana conviva en paz durante una era, no durante un año, sino durante las décadas que hay por venir”, agregó.

El precandidato Gustavo Petro dijo que “al final los puntos fundamentales son las garantías de los derechos fundamentales de la gente: la salud, la educación, la atención, la dignidad en el trabajo, el agua potable, la vida. Esos derechos fundamentales deben ser garantizados, no retóricamente, la realidad que implica un cambio de políticas públicas respecto a todo esto que se llaman los derechos. Para ello, alguien puede decirlo con certeza, hay que financiar los derechos de la gente y eso implica un cambio en la economía política".

Por su parte, Roy Barreras reconoció sus diferencias con Petro, porque él “es el líder más caracterizado de la izquierda democrática”.

Publicidad

Pero pese a esto, precisó, “el Pacto es un pacto entre el liberalismo socialdemócrata de centro y esa izquierda democrática. Yo llevo 11 años acompañando a Juan Manuel Santos, pero yo me llamo Roy. Gustavo le habla a la izquierda, yo le hablo al centro, a los liberales, a los independientes, a los 7 millones de colombianos que nos acompañaron hace 5 años con el ‘Sí’ a la paz para decirles ¡no más miedo! Sí al pacto, sí al cambio, vamos a hacer un gobierno estable, equilibrado, un gobierno que respeta derechos. Yo soy un hombre de origen liberal, y esos derechos implican el derecho a la vida digna, a la propiedad, a la libre empresa. Pero un Estado que sea capaz de garantizar la equidad social, eso en términos nuestros es tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible”.

Por eso, manifestó, en la alianza entre Petro y Barreras hay “acuerdos fundamentales, para mí la implementación del acuerdo de paz que firmé hace 5 años. Esos 6 puntos no solo son una hoja de ruta para Colombia, cuyo primer punto es el desarrollo rural integral, que es la vocación exportadora y competitiva de Colombia”.

De qué manera y por cuánto tiempo el Pacto Histórico movería los cimientos del país

Para Gustavo Petro “lo primero es ganar y ganar depende de seducir, lo que llamamos la política del amor. Los otros van a comprar, la política de mantener las cosas como están va es a comprar votos y a sostener una campaña sobre el miedo y la mentira, y nosotros tenemos que seducir sobre la base de la conveniencia que el argumento pueda llevarle a la gente. Si eso logra ser mayoría, ganamos”.

¿Les están creyendo el argumento al Pacto Histórico en la plaza pública?

El precandidato Petro habló de una experiencia personal de un recorrido que hizo por el sur del Huila hasta Purificación, el centro del valle del Magdalena, del Tolima.

Publicidad

“Era una zona conservadora tradicionalmente y votó por Uribe y después por Duque y vivió lleno de plazas y de gente, que ya no es solo la juventud que se movilizó mucho conmigo en 2018, sino que además apareció el campesinado, los empresarios productores de arroz, de pequeña y mediana empresa, está apoyándonos porque ha visto en unas propuestas que hacemos una posibilidad para ellos, una oportunidad real. Y está cambiando... como diría mi filósofo Poncho Zuleta, ‘se volteó la arepa’”, dijo.

Por su parte, Roy Barreras afirmó que la gente “no solamente le está creyendo al Pacto. La gente está hastiada, quiere el cambio, y resulta que la alternativa que hoy tiene, que es lo que han dado en llamar la Coalición de la Experiencia, yo la llamo la coalición de la apariencia, porque aparentan ser de centro, pero son todos ellos, duquistas, uribistas, gobiernistas, la más vieja y rancia clase política. Esa clase, además, cómplice del fracaso de Duque: votaron la reforma tributaria de Carrasquilla, votaron la eliminación de la ley de garantías, están dispuestos, con el dinero de los colombianos, a hacer la masiva compra de votos, que es el fraude, y esa fuerza es la que va a llegar a la segunda vuelta. El cambio es el Pacto, los vamos a derrotar con ciudadanías completamente independientes”.

Economía y desempleo

¿Es el tema de la economía, la falta de empleo, de la pobreza, que está claramente demostrada en cifras, lo que está moviendo al elector? ¿No es un discurso pesimistade que todo está grave, está mal, y que hay que mover esa emoción?

Para Petro, “que buena parte esté mal, lo siente la gente, no hay que decirlo. Lo que estamos haciendo es proponer las soluciones y, prácticamente por semana, tres, cuatro propuestas se hacen desde diversos escenarios. Algunos los recoge la prensa, se ocasionan debates, pero lo que estamos haciendo propuestas. El debate de ayer es el petróleo, cómo hacer la transición energética, un debate sobre la propuesta. Ni más ni menos, yo creo que lo fundamental desde el punto de vista económico. Yo le he propuesto al país hacer una transición de salida del petróleo y del carbón, de lo que hemos vivido en 40 años y que ha matado a través del chorro de dólares que llevó la agricultura y la industria colombiana, por un aparato de producción masivo de agricultura y de industria que podría volvernos más prósperos y generar un aporte a la vida de la humanidad”.

Transición energética

Publicidad

Ante la polémica desatada por la sugerencia de Gustavo Petro de suspender la exploración petrolera, Roy Barreras se refirió a una entrevista que dio el expresidente Juan Manuel Santos en la que salió “defendiendo su propuesta, diciendo que la transición energética es inevitable porque sino, no hay vida en este planeta”.

“La transición energética no es un capricho de Gustavo ni del Pacto, es un mandato de la humanidad. Y qué va a hacer Colombia si no va a vivir del petróleo, no puede vivir del petróleo”, recalcó el precandidato.

Por su parte, Petro destacó que “de la transición se está hablando gracias a que pusimos el tema en debate, en el mundo se está hablando, pero no se hace. Aquí se trata de hacerla, por eso hice la propuesta, para que se entienda que la vamos a hacer, no que vamos a hablar de ella. Hacer es comenzar el primer día”.

Sin embargo, el precandidato del Pacto Histórico dijo que sus palabras fueron malinterpretadas.

“Lo que yo propuse, bien entendido, no manipulado, es el comienzo de una transición energética que dura 12 años y al cabo de ese tiempo podremos decir que dejamos depender del carbón y el petróleo y que tenemos una matriz de energía y movilidad y un comienzo importante de descarbonización libres de carbón y de petróleo, porque cesar la exploración no es como titularon ayer, cesar la explotación, eso es diferente, no es suspender los actuales contratos de exploración, que ya están firmados. Cesar la exploración es que el gobierno deje de firmar contratos de nuevas exploraciones del gobierno. Y eso nos da 12 años, calculadas las reservas de petróleo, para hacer una transición tranquila y beneficiosa para la sociedad colombiana”.

Roy Barreras insistió en que “esa transición tiene que ser progresiva, planeada, entre otras cosas porque del petróleo y de las regalías en una reforma que yo mismo impulsé, estamos financiando el acuerdo de paz y la financiación en los PDTs, de manera que no puede suspenderse abruptamente”.

Publicidad

¿Gobierno del Pacto Histórico duraría 12 años?

El tema entró a colación dado que la transición energética se prolongaría durante ese tiempo.

Eso no querría decir que Gustavo Petro o Roy Barreras, de ser elegidos, estuvieran ese periodo en el poder, afirman Gustavo Petro y Roy Barreras.

“Es lo que va y debe durar un gobierno de transición, ojo, con relevo. Allá, sembrando miedo, dicen ‘es que Petro se va a quedar 12 años’. Primero, no se va a quedar 12 años porque todavía no ha ganado. Yo no me quedo 12 años si él es mi vicepresidente. No va a haber una reforma constitucional, pero sí va a haber una tendencia, una convergencia”, explicó Barreras.

“La reforma rural, la reforma agraria para que Colombia le venda alimentos al mundo no la vamos a hacer en un año ni en dos; la paz completa -que es mi obsesión y mi tarea- no la vamos a hacer en un año ni en dos, pero va a haber relevo democrático. Esto es un pacto entre liberalismo social-democráta y el progresismo”, aclaró.

Acuerdo de paz

Publicidad

Al ser preguntados sobre si este tema sigue siendo un motor nacional para promoverse y si habría algún cambio de ser elegidos, Roy Barreras consideró que “el acuerdo de paz que firmé hace 5 años a nombre del Estado colombiano, no solamente es el camino de la vida y no de la guerra y de la muerte para salvar, por ejemplo, 4 mil vidas de soldados y policías sacrificados, porque no son los hijos de los expresidentes terratenientes los que van a morir, sino los soldados humildes. Es sobre todo un acuerdo que garantiza la seguridad. Las madres cabeza de hogar que nos están viendo, las mamás que nos están viendo, tienen gran angustia por la inseguridad en las ciudades, la más grande junto con la economía y el desempleo. Les quiero recordar que el acuerdo de paz en esos seis puntos era un tratado de seguridad. Cuatro de esos puntos eran garantizar la seguridad”.

“El primero, el fin del conflicto; el segundo, garantizar la solución inteligente al problema del narcotráfico; el tercero, reparar a las víctimas; el cuarto, verificar que eso ocurra. Hoy, la inseguridad se debe a que el gobierno perdió el control del territorio. No hizo trizas la paz, pero sí hizo trizas la seguridad”, afirmó el precandidato.

Por su parte, Petro dijo estar “de acuerdo” en lo que dijo el ex alto comisionado de Paz Sergio Jaramillo respecto a que surgieron nuevas violencias, pero que ya no es el mismo conflicto.

Asimismo, aunque manifestó respetar “mucho lo que hizo Roy y el gobierno de Santos” frente a los acuerdos de paz, “les faltó, tengo otra visión del tema. Para mí la paz es de la sociedad, no de los grupos armados, a pesar de que yo participé en uno de esos procesos”.

“Al cabo de un tiempo, si uno quiere hacer una valoración sobre por qué acuerdo de paz e inmediatamente otra guerra y así sucesivamente en la historia de Colombia, es porque nos ha faltado un contrato social, que su protagonista es toda la sociedad. El acuerdo de paz es de la sociedad, eso es lo que yo llamo el Pacto Histórico, ese es el sentido de lo que estamos haciendo, un nuevo contrato social que tiene un objetivo, que se le garanticen los derechos a la gente, esa es la paz. La idea es que sea un contrato, que no sea impuesto”, consideró.

Petro también envió un mensaje a los dueños de la banca colombiana y les pidió “llegar a un punto donde definan si lo que quieren es que estalle el país, que ya vimos cómo es, y no lo hice yo, lo hicieron ellos mismos, o lo que quieren es un sistema que garantice la pensión de los colombianos, no un negocio financiero. ¿Se puede? Tenemos cómo”.

Publicidad

También les habló a “los dueños de la política en Colombia. Tienen que definir si tenemos un sistema de salud que nos prevenga la enfermedad, la evite al máximo, el COVID ya es un gran ejemplo de lo que falló en nuestro sistema de salud, o lo que queremos hacer es negocio en la salud”.

“Si queremos hacer negocio en la salud y las cotizaciones de la gente obligatorias y negocios en la educación, pues no se van a garantizar los derechos de la gente, y si no se garantizan la sociedad va a estallar porque se le va a pedir, sobre todo a la juventud, que de por vida renuncien a sus derechos como seres humanos. Esta sociedad llegó a un momento en que dice ‘no señores’. Se puede ir por vías violentas y entonces el tema de la paz se deshace, lo que está pasando hoy en Colombia, o podemos hacer un contrato social y garantizar una era de paz, pero eso implica la garantía de los derechos de la gente. Parte de eso está en esos acuerdos que hizo Santos, pero en buena parte no está, además porque no era negociable con las FARC, eso es negociable dentro de la sociedad colombiana”, agregó.

¿Eventualmente un gobierno de la centroizquierda polarizará más o estarían dispuestos a tender puentes para salir de esa polarización?

Roy Barreras afirmó que construye “puentes todos los días. Mi tarea no solamente es hacer la paz, sino intentar un gobierno estable y equilibrado. Quiero transmitirles a las personas que no se dejen echar más cuentos del miedo, y les voy a decir, es el único argumento que tienen aquí frente a Gustavo Petro, que es competidor del Pacto. No va a haber expropiación, esto no se va a volver Venezuela. Maduro es un dictador, este hombre que está aquí, a quien he conocido en los últimos meses, es un economista del Externado, es más clase media que yo. Este hombre que está aquí no se va a quedar 12 años, no va a haber una Constituyente, va a haber relevo de poder, no van a expropiar a nadie. Yo defiendo la vida, la paz, las víctimas, para quienes creamos esas 16 curules, pero también defiendo la propiedad privada. El patrimonio de cada persona. Me gusta tanto la propiedad privada que quiero que todos tengan una. De manera que este va a ser un gobierno estable y equilibrado y ahí vamos a estar. Tengo plena confianza en la sensatez, la formación y sobre todo una auténtica convicción por los pobres, por los excluidos, y eso es importante”.

Amnistía general

Ante el interrogante sobre un posible consenso para aplicarla, Gustavo Petro afirmó que “eso lo dijo Uribe, yo dije otra cosa. Sobre delitos de lesa humanidad no puede haber amnistía, eso implicaría un cambio en la Constitución y retrógrado. Dije sí es necesario un momento de perdón social, que es más una idea de lo que critica Uribe sin leer, que es perdón social, un momento excepcional en la historia, perdonarnos terrenalmente, no es el perdón divino, es un perdón entre nosotros. Pero ese perdón tiene unas condiciones”.

Publicidad

“Primero, como se puede ver en Sudáfrica, implica verdad. De esto se ha hablado mucho y uno de los efectos de paz de Santos es que genera una institucionalidad que lo podría permitir, quizá hay que ampliarla, fortalecerla. La JEP, la justicia transicional, a cambio de verdad, perdón. Pero hay otro requisito fundamental, que es la indemnización”, explicó.

En un foro sobre seguridad, comentó, dijo que “el tema de la paz debe tener una justicia positiva, lo propuse, porque tú miras la justicia como la represión. Así se ha manejado, como la Policía que mide en bajas, en muertos, una seguridad del Estado, una seguridad para el gobierno, entonces terminas viendo una Policía matando a la juventud… Todo lo que ha pasado, hasta vestidos de nazis, pero claro, si se visten de nazis cómo no van a matar los jóvenes. Pero esa es una visión”.

“Pero hay otra visión positiva en la cual se puede inscribir una Policía de otra manera. Tiene una figura que es la justicia positiva. Cuánto de indemnización tienen las personas que son víctimas, incluso las cotidianas que les roban el celular, cuántas lo recuperan o algo parecido. Ahí es donde hay una restauración. Al final, esa justicia restaurativa, pongo un ejemplo muy simple, pero muy grande, cómo la sociedad colombiana podría restaurar sus derechos. Me parece que es donde está el tema de la paz”, finalizó.