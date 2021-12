Conversaciones de País con Óscar Iván Zuluaga

En las Conversaciones de País de Noticias Caracol, Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial por el Centro Democrático , abordó temas como el salario mínimo 2022, la reactivación económica en medio de la pandemia y el futuro de los jóvenes en Colombia.

¿Cómo está sintiendo el país?

Óscar Iván Zuluaga: Hay mucha confusión y esto apenas se está empezando a organizar. Lo que uno tiene que pensar es cómo conversar con los ciudadanos y el país, no al revés. Cuando uno se sienta a hablar de alianzas o coaliciones, creo que eso no es lo que el ciudadano está esperando. Lo que estoy tratando de estimular es hablar con el ciudadano.

Por ejemplo, estos días, cuando le hice al Gobierno la propuesta del aumento del 10% en el salario mínimo y me sentaba a hablar con trabajadores y empresarios, y decían ‘yo creo que se puede buscar un consenso en ese sentido’. Me parece que ese es el tipo de conversaciones que el país está esperando, a las que yo estoy dedicado y por eso hace varias semanas, desde que obtuve mi nominación como candidato, anuncié un recorrido de escuchar, soy todo oídos y es lo que he venido haciendo, porque creo que ahí está el corazón para uno estar sintonizado con los problemas de los colombianos.

¿No se está sintiendo solo ahora que todos los candidatos andan en equipo?

Óscar Iván Zuluaga: Más acompañado que nunca, porque he dicho que mi alianza es con los ciudadanos y creo que eso es lo que enriquece. Hace unas semanas estuve caminando las calles en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sector de Lucero Bajo. Qué grato hablar con los vendedores ambulantes, con las señoras que salían al mercado y me hablaban del problema de la carestía, el diálogo que tuve con comerciantes sobre las necesidades de profundizar al crédito. Algo que me gustó mucho es que dos estudiantes me decían que eran beneficiarios del programa de matrícula 0 y que habían podido ir al semestre por ese apoyo del Gobierno sin tener que pagar matrícula. Creo que eso es lo que enriquece, Colombia necesita un gobierno de inclusión, un gobierno de oportunidades para todos, que se sienta en cada uno de los ciudadanos, de las familias. Es mi prioridad.

¿El país que conoció en su anterior campaña, en 2014, es diferente al que está sintiendo hoy? Las encuestas muestran que las curvas de pesimismo son altísimas.

Óscar Iván Zuluaga: Hemos vivido la pandemia, que es la peor crisis del mundo en los últimos 100 años, y todavía la estamos viviendo. No creo que uno pueda hablar de pospandemia porque uno no sabe qué vendrá. Es un hecho que cambió por completo todo. Se refleja por ejemplo en que los productos están carísimos porque en el mundo las producciones no se han podido adaptar a las demandas y a lo que se está necesitando.

Lo segundo, hay que reconocer que la sociedad está mucho más cansada y hastiada de la corrupción, de las diferencias y tiene un gran sentimiento en contra de la política. Eso hace más exigentes estas campañas, uno tiene que ser más exigente, uno tiene que ser humilde, reconocer errores y sentarse a trabajar de la mano de los ciudadanos.

¿No le toca más difícil siendo del partido de gobierno, el que está heredando esta sensación de malestar siendo del Centro Democrático?

Óscar Iván Zuluaga: Uno tiene que construir sobre lo construido. Uno tiene que mirar cosas positivas. Siempre ha sido una norma de mi vida, la hago con mis hijos, mi familia. Pienso que en estos diálogos con los colombianos los veo con unas necesidades de empleo e ingresos. Fundamentalmente he sido un empresario a lo largo de mi vida, la he dedicado a generar empleo bien remunerado y a exportar producto y talento colombiano y eso es lo que necesita el país. Eso me llena de ganas, entusiasmo, para decirle que yo sé cómo se puede crear empleo, puedo ayudar a que su familia esté mejor, tenga mejor bienestar, y eso me hace sentir feliz en estas campañas, cuando salgo a la calle, porque creo que es lo que el país necesita.

¿Cuál es el orden en los temas de campaña?

Óscar Iván Zuluaga: Hay muchas preocupaciones por el tema de la seguridad. Voy a ir al portal de Las Américas porque estoy muy preocupado con las noticias que se ven ahí, los ciudadanos abandonando sus casas, los negocios que no pueden vender lo suficiente, es un temor en un barrio cuando el barrio es lo de uno, es el hábitat, donde convive con la familia. Esos problemas hay que ir a escucharlos para proponer acciones integrales. Cómo mejorar la seguridad, la presencia de la fuerza pública, pero cómo también dar oportunidades, cómo embellecer un barrio, volver a esas jornadas cívicas culturales los fines de semana.

Eso lo hacía yo cuando era alcalde de mi pueblo Pensilvania, hacíamos jornadas deportivas, culturales, invitábamos a la comunidad en los convites en las zonas rurales. Eso es lo que hay que recuperar y esas preocupaciones de seguridad que son reales tenemos que adicionalmente asumirlas, pero con acciones integrales que devuelvan confianza. Por ejemplo, el crédito a los tenderos. El que está en un negocio y no vende necesita un respaldo.

¿Cómo siente que está Colombia frente al mundo?

Óscar Iván Zuluaga: Los últimos indicadores muestran que Colombia va a tener un desempeño económico muy importante y de los mejores en el mundo. Si uno mira las cifras del comportamiento de la economía, cómo se recupera el empleo, los flujos de inversión, son buenos. Eso significa que el país está creando condiciones para una buena recuperación.

Lo importante es que estos momentos en que la economía se va mejorando, en que hay oportunidades, en que estamos regresando a la normalidad, lo que hay que tratar es que perduren en el tiempo, que no sea un momento de ahora y que luego volvamos a ver cifras difíciles.

El gobierno ha manejado bien la vacunación, la pandemia, y ahí están los resultados. Hablar que la economía este año pueda crecer 10% es una buena noticia que nos debe animar para seguir avanzando en esa dirección.

¿Le gusta el Ingreso Solidario?

Óscar Iván Zuluaga: Creo que fue una buena medida. Se ayudó a 3 millones de familias en pobreza extrema que tenían al menos un ingreso para poder soportar esta pandemia. El programa debe continuar, pero hay que encontrar cómo se focaliza, porque estos programas deben existir, pero siempre el criterio es cómo ayudar a los que más lo necesitan.

Me preocupa una población en Colombia, los mayores de 70 años que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La mayoría de ellos vive en la zona rural o en las zonas marginales de la ciudad. Hay que procurar llevarles un Ingreso Solidario a todos para que tengan una vejez digna, esos son los temas que valen la pena en una sociedad, porque eso significa solidaridad, justicia social. Imagínese una persona a los 70 años pobre y que pueda recibir un Ingreso Solidario para tener una vejez digna el resto de sus días, eso le da una gran tranquilidad, es un concepto de solidaridad para todo un país.

¿Qué le dicen los jóvenes?

Óscar Iván Zuluaga: En junio, en Cali, me reuní con varios de ellos en sectores muy populares, Siloé... les pregunté ¿cuál es su sueño? ‘Mi sueño es aprender inglés’, les dije ¿por qué?, y ellos decían ‘porque si nosotros supiéramos inglés y fuéramos bachilleres podríamos ganar 3,2 millones, 4 millones al mes’. Los jóvenes están pensando en algo más allá, entienden que el mundo ha cambiado, este es un mundo digital, las posibilidades que ellos tienen para trabajar. Sus necesidades están asociadas a eso y creo que lo importante es diseñar unas políticas. He dicho, inglés desde la primaria en los colegios públicos, he dicho que transformemos el Sena y llevémoslo a todos los municipios de Colombia para que un bachiller pueda ser técnico profesional. Y competencia a los jóvenes en temas digitales, hoy el empleo que se necesita está asociado a ese tipo de desarrollos y no hay que esperar a que un joven vaya a la universidad. ¿Cuánto representa que un joven en Colombia empiece a producir y a construir su proyecto de vida?