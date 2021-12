Conversaciones de País: precandidatos de Equipo por Colombia

Colombia Decide en 2022 y Noticias Caracol presenta tres especiales con los precandidatos de las coaliciones para escuchar sus posiciones. Este viernes, 10 de diciembre, el turno fue para quienes integran la Coalición Equipo por Colombia.

¿Por qué es el mejor candidato?

Juan Carlos Echeverry

Tres palabras: sufrimiento, economía, experiencia. Sufrimiento es el joven que no puede pagar la universidad, el Icetex, el padre de familia que no puede poner pan sobre la mesa, el campesino que no sabe si puede vender sus productos.

Todos estos problemas tienen una solución económica. No basta con crecer, hay que crear economía, hay que crear milagros económicos y hay que poner a trabajar a todos los sectores

Mi experiencia es nacional. Colombia tiene un futuro brillante, si escogemos bien en el 2022 pero si se escoge mal pueden tirar el país por un descolladero, de manera que escojamos bien.

David Barguil

Mi historia es la de millones de colombianos. Yo vengo de Cereté, un pequeño pueblo en el Caribe colombiano. Soy hijo de una maestra, madre cabeza de hogar, yo me siento profundamente orgulloso de esa mujer. Las drogas me arrebataron a mi padre y por eso tengo una posición tan frontal en la lucha contra las drogas. Y encontré en la educación la herramienta transformadora. Y les estoy diciendo a los colombianos que mis principios y valores son los mismos en los que ustedes también creen.

Federico Gutiérrez

Quiero decirle a muchas familias colombianas que nos están viendo que lo más importante es la familia y hay que invertir en ella. Respeto mucho a las personas que me acompañan y la gente de Colombia tomará la mejor decisión, el próximo 13 de marzo.

Tengo unos temas muy claros, la seguridad es fundamental, la gente tiene miedo de salir a las calles. Hay que garantizar la seguridad y eso no es un concepto ni de izquierda ni de derecha. Hay que invertir al mismo en educación, salud, en las oportunidades para la gente. Más que discusiones de izquierda, centro, derecha, no hay mejor ideología que el sentido común.

El país tiene que crecer en materia económica. La única forma en que se supere la pobreza es que se genere empleo y oportunidades y el país pueda seguir creciendo.

Enrique Peñalosa

A los colombianos les digo que los invito a votar por esta coalición. Somos personas que amamos a Colombia y hemos producido resultados que han mejorado la vida de los colombianos. Y ahora tenemos que hacer un equipo por todos los colombianos, con los que voten por nosotros o contra nosotros para construir un gran proyecto entre todos.

Yo estuve en la Alcaldía de Bogotá y transformamos la ciudad con cientos de obras. ¿Cómo lo hicimos?, con trabajo en equipo y así es que vamos a sacar adelante a Colombia.

También estuve en la Ola Verde con Antanas Mockus y Lucho Garzón hicimos otro esfuerzo de consulta, y esta vez vamos a ganar.

Preguntas rápidas

¿Aceptaría a Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático en la coalición?

Juan Carlos Echeverry: No

David Barguil: Sí

Federico Gutiérrez: Se abstuvo

Enrique Peñalosa: Se abstuvo

¿Aceptaría el apoyo de Álvaro Uribe en primera vuelta?

Juan Carlos Echeverry: No

David Barguil: Sí

Federico Gutiérrez: Sí

Enrique Peñalosa: Se abstuvo

¿Está de acuerdo con la despenalización total del aborto en Colombia?

Juan Carlos Echeverry: No

David Barguil: No

Federico Gutiérrez: No

Enrique Peñalosa: No

¿Iván Duque es un buen presidente?

Juan Carlos Echeverry: No

David Barguil: Sí

Federico Gutiérrez: Sí

Enrique Peñalosa: Sí

¿Obligarían a todos los funcionarios públicos a vacunarse?

Juan Pablo Echeverry: Sí

David Barguil: Sí

Federico Gutiérrez: Sí

Enrique Peñalosa: Sí

¿Le haría alguna reforma a la Justicia Especial para la Paz (JEP)?

Juan Carlos Echeverry: No

David Barguil: Se abstuvo

Federico Gutiérrez: Se abstuvo

Enrique Peñalosa: No

¿Reestablecería relaciones con el actual gobierno de Venezuela?

Juan Carlos Echeverry: Sí

David Barguil: No

Federico Gutiérrez: No

Enrique Peñalosa: Sí

¿Está de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo?

Juan Carlos Echeverry: Sí

David Barguil: No

Federico Gutiérrez: No

Enrique Peñalosa: Sí

¿Está de acuerdo con la legalización de la marihuana para uso recreativo?

Juan Carlos Echeverry: No

David Barguil: No

Federico Gutiérrez: No

Enrique Peñalosa: Sí

¿Por qué votar por el Equipo Colombia?

Finalmente, el precandidato Federico Gutiérrez fue elegido para decirles a los colombianos por qué deben pedir el tarjetón de esta coalición en las elecciones del 13 de marzo de 2022

Estos fueron sus argumentos: