Conversaciones de País: precandidatos de la Coalición Centro Esperanza

Colombia Decide en 2022 y Noticias Caracol presenta tres especiales con los precandidatos de las coaliciones para escuchar sus posiciones. Este jueves, 9 de diciembre, el turno fue para quienes integran la Coalición Centro Esperanza.

Vea también: Detrás de cámaras: lo que no se vio al aire del encuentro entre precandidatos del Pacto Histórico

¿Por qué es el mejor candidato?

Sergio Fajardo

Ganamos la Alcaldía de Medellín derrotando a las maquinarias. Cambiamos el miedo por esperanza, enfrentados a las maquinarias, al clientelismo y los derrotamos a pie. He estado en dos elecciones presidenciales. Fui compañero de Antanas Mockus en la Ola Verde y vi cómo fue la política alternativa, cívica y cómo llegamos por toda Colombia. Y en el 2018, con Claudia López y Robledo en la Coalición Colombia, casi. Y he aprendido muchas cosas, me he venido transformando. Estoy listo para liderar la transformación de país.

Juan Manuel Galán

Soy hijo de una generación de colombianos a los que nos asesinaron la esperanza. El Nuevo Liberalismo está vivo en la mente y corazón de millones de colombianos. Un legado que juramos defender con la vida misma si fuera menester. El pueblo colombiano está secuestrado por el narcotráfico, la corrupción. Tenemos una revolución pendiente que comienza en las urnas. A Colombia la cambiamos todos y este cambio comienza por ti.

Publicidad



Alejandro Gaviria

La pandemia y este mal gobierno ha dejado a millones de colombianos excluidos y empobrecidos. Colombia quiere un cambio, pero no quiere más frustraciones. No quiere más demagogia. Esta coalición representa el cambio responsable. Soy el que más tengo experiencia en problemas fundamentales de Colombia. Mis primeras dos propuestas de cambio responsable son un plan de choque para generar empleo, centrado en las mujeres y los jóvenes, y una pensión ciudadana que acabe con la indignidad de la vejez.

Juan Fernando Cristo

No me considero mejor o peor que ninguno de mis compañeros. Si el 7 de agosto cualquiera de estas personas está gobernando el país, me sentiré tranquilo. Colombia ha pagado muy caro la improvisación en estos últimos cuatro años. Colombia necesita un presidente que escuche, que dialogue, que convoque. Yo he demostrado, como senador y ministro del Interior, la capacidad de concertar y construir consensos. Tenemos que parar esta peleadera, esta pelotera en la que estamos ya hace varios años y que no nos permite avanzar como sociedad.

Jorge Enrique Robledo

A mí me cabe el país en la cabeza por mis luchas. Esas luchas me llevaron al Senado y, cuando mis adversarios dijeron que me iba a entregar, oh sorpresa, que fui el mismo profesor Robledo, que había luchado y seguiré luchando. 20 años en el Congreso y no me torcí, no me vendí, no me corrompí. La vida nos dio la razón cuando advertíamos contra el neoliberalismo desde los tiempos de César Gaviria que no era por ahí que se iban a resolver los problemas nacionales.

Publicidad



Carlos Amaya

Tengo la bendición de ser hijo de campesinos. Mi papá empezó llevando leche en un burrito al pueblo y conquistó a mi mamá, que era empleada del servicio. Soy hijo de la educación pública, fui líder estudiantil. Fui congresista y fui gobernador y fui el mejor gobernador en superación de la pobreza porque la vi a los ojos. Puedo liderar la transformación de Colombia. Creo que tengo cómo convocar lo mejor de todas y todos los colombianos. El cambio es sumercé.

Reviva: Conversaciones de País: precandidatos del Pacto Histórico

Preguntas rápidas

¿Están de acuerdo con que las redes sociales veten a los políticos que promueven el odio?

Sergio Fajardo: Sí

Juan Manuel Galán: No

Alejandro Gaviria: No

Juan Fernando Cristo: No

Jorge Enrique Roble: No

Carlos Amaya: No

Publicidad

¿En segunda vuelta recibirían el apoyo de Gustavo Petro?

Sergio Fajardo: No

Juan Manuel Galán: No

Alejandro Gaviria: Sí

Juan Fernando Cristo: se abstuvo

Jorge Enrique Roble: se abstuvo

Carlos Amaya: Sí

¿Recibirían el apoyo del uribismo en segunda vuelta?

Sergio Fajardo: No

Juan Manuel Galán: No

Alejandro Gaviria: No

Juan Fernando Cristo: No

Jorge Enrique Roble: No

Carlos Amaya: No

¿Están de acuerdo con la aprobación total del uso recreativo de la marihuana?

Sergio Fajardo: Sí

Juan Manuel Galán: Sí

Alejandro Gaviria: Sí

Juan Fernando Cristo: Sí

Jorge Enrique Roble: Sí

Carlos Amaya: Sí

Publicidad

Le puede interesar: Sergio Fajardo a Roy Barreras: “Te rajaste en la más fácil”

Preguntas y contrapreguntas

En este bloque, los seis precandidatos respondieron sobre negociaciones con el Congreso para sacar una agenda legislativa, un posible proceso de paz con el ELN, las listas para el legislativo y la participación de los jóvenes en la política.

Estas fueron algunas de sus reflexiones.

Relación con el Congreso y alianzas políticas

Sergio Fajardo

Publicidad

Para sacar una agenda, vamos a negociar con el Congreso como lo hicimos en la Asamblea y el Concejo de Medellín y es convocar a trabajar todos.

Quien gane acá va a liderar el Gobierno. Siempre se cree que hay que pagar para llegar a las cosas, vamos a demostrar que no es así.

Juan Manuel Galán

Los cupos indicativos sirven para comprar conciencias.

Alejandro Gaviria

Se necesita tener una coalición amplia de la centro izquierda a la centro derecha e incluir algunos partidos que quizás no están aquí.

Publicidad

Carlos Amaya

Es muy importante renovar el Congreso, si tenemos los mismos no podemos gobernar como queremos.

Proceso de paz y negociación con el ELN

Juan Manuel Galán

Intentar negociar la paz no significa volver a polarizar el país. La política de paz no es política de un gobierno, es política de Estado. Y en la negociación hay que avanzar a una forma seria, que apunte a la desmovilización. A las disidencias de las FARC que traicionaron el pueblo, combatirlas con toda la fuerza.

El acuerdo de paz no fue para cumplirles a las FARC, es para cumplirle a la Colombia olvidada.

Publicidad

Juan Fernando Cristo

Iván Duque desperdició la oportunidad de unir al país. Olvidémonos de los comandantes de las FARC y cumplámosles a los campesinos.

Carlos Amaya

La paz es un asunto de vida. Hay que traer esas historias de la gente al debate, lleno de mentiras del uribismo.

Jorge Enrique Robledo

La polarización es en torno a los temas políticos, pero los mandamás sí son igualitos todos en los temas económicos.

Publicidad

Sergio Fajardo

Este gobierno va a terminar y todavía hablando de Juan Manuel Santos. Chao expresidentes, nosotros vamos para adelante.

Narcotráfico y sometimiento de los clanes

Alejandro Gaviria

En el tema de drogas se necesita una regulación distinta que tenga en cuenta la salud pública y los derechos humanos. El consumo, con una regulación inteligente, se puede reducir.

El otro tema es distinto, el de los grupos ilegales. Se combaten con inteligencia, interdicción, la generación de oportunidades en la periferia de Colombia.

Publicidad

Esas organizaciones que son criminales tienen que combatirse con el peso de Estado, con interdicción e inteligencia. No creo en el sometimiento como una política.

Carlos Amaya

Los campesinos son envenenados con glifosato, hay que apoyarlos con proyectos productivos.

Participación de los jóvenes en las elecciones de los Consejos de Juventud.

Juan Fernando Cristo

Yo no comparto la visión de que la elección del domingo fue un fracaso. Es un punto de partida.

Publicidad

Las organizaciones de jóvenes tienen que pasar de la indignación en las calles a hacer política y participar en las decisiones de sus regiones.

Carlos Amaya

El fracaso no es de los jóvenes, es de la institucionalidad. Por eso hay que recuperar la institucionalidad.

TLC y proteccionismo económico

Los TLC se pueden eliminar, son un contrato. Hay un artículo que habla de una denuncia. El presidente de un país le manda la carta al de otro país y en 6 meses desparece. Muéstreme un país desarrollado que no haya protegido sus productos. Si me lo muestran, renuncio.

Alejandro Gaviria

Publicidad

En este tema no estamos de acuerdo. El proteccionismo me da miedo, puede tener efectos adversos.

¿Por qué votar por la Coalición Centro Esperanza?

Finalmente, el precandidato Carlos Amaya fue elegido para decirles a los colombianos por qué deben pedir el tarjetón de esta coalición en las elecciones del 13 de marzo de 2022

Estas fueron sus argumentos:

En otras noticias políticas: Encuesta Invamer: esto opinan los precandidatos presidenciales sobre los resultados