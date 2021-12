Conversaciones de País: precandidatos del Pacto Histórico

Colombia Decide en 2022 y Noticias Caracol presenta tres especiales con los precandidatos de las Coaliciones del Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia para escuchar las posiciones de los precandidatos.

Este miércoles, 8 de diciembre, el turno fue para Camilo Romero, Alfredo Saade, Gustavo Petro, Arelis Uriana y Roy Barreras. Ellos hablaron de sus planes de gobierno y sus posiciones frente a las problemáticas y desafíos que enfrenta el país.

¿Por qué es el mejor candidato del Pacto Histórico?

Camilo Romero:

No nacimos en cuna de oro. Estamos representando una ciudadanía que es la ciudadanía de a pie de Colombia, que está mamada de la situación que vive este país. También estuvimos en el gobierno, gobernamos desde el sur hablándole de frente a un presidente nefasto como Iván Duque. Buscamos que el próximo 7 de agosto no solo termine la época de Iván Duque sino la era del uribismo en este país.

Alfredo Saade:

Nosotros representamos claramente lo que por mucho tiempo dentro de las lides políticas y mucho menos dentro de la izquierda. Representamos esta parte cristiana, que cree que el país debe edificarse sobre fundamentos inamovibles de transparencia, rectitud y honestidad pero sobre todo de una base que es la justicia social para poder atacar las mafias politiqueras corruptas. Alfredo Saade es un hombre edificado sobre la palabra de Dios pero también tiene conocimiento de Estado y de país.

Gustavo Petro:

No creo que sea ni mejor ni peor que mis colegas, soy diferente. He luchado siempre por la justicia social y represento una esperanza hacia adelante, una esperanza de transformación, de tener una nación democrática, productiva y en paz. Y para que esté en paz es que se garanticen los derechos de las personas.

Arelis Uriana:

Aquí está la voz de la diversidad étnica que nos ha diferenciado de muchos sectores. Como mujer indígena wayú que viene de La Guajira, que ha sido históricamente despojada y que han muerto más de 5.000 niños wayú, quiero decirle a Colombia que es la oportunidad de que llegue la voz de las mujeres, no solo las indígenas. No soy la candidata de los indígenas, soy la candidata de las mujeres, los jóvenes y los niños.

Roy Barreras:

El Pacto Histórico es distinto. Es sólido. Eso implica que hay que mostrar las diferencias que harán este gobierno estable, sólido y seguro. Gustavo y la mayoría de mis compañeros le hablan a la izquierda colombiana. Yo le hablo al centro, a los liberales, a los independientes. En mi caso el énfasis está en una seguridad legítima. Sé parar guerras. Lo hice. Soy el único firmante a nombre de Estado de un acuerdo de paz que paró las violencias, pero para tener una vida digna y segura hay que estar vivo. Hay que parar la matanza. El Pacto devolverá la vida digna a los colombianos.

Aborto, exploración petrolera y otros temas

Camilo Romero, usted ha sido un abanderado de la lucha contra la política, contra los clanes políticos. Tal vez en el Pacto Histórico están coqueteando con otras fuerzas, ¿cuáles son las líneas rojas para hacer pactos?

CR: Hemos aceptado la invitación al Pacto Histórico con la premisa de ser diferentes. Nosotros queremos hablar más de un pacto con políticos de un pacto ciudadano, de un pacto con el ambiente, de un pacto por la vida. He dicho puntualmente que Luis Pérez representa uribismo, continuismo y politiquería.

¿Cuáles serían las líneas rojas?

CR: Yo la tendría marcada y clara con el uribismo en este país. Lo que la gente espera es no solo la era del presidente Duque sino la era del uribismo en este país.

RB: Una línea roja clarísima en la sociedad colombiana. Los vínculos con el narcotráfico. No se puede hacer la paz, ni la vida, ni el empleo en un país que no tiene autoridad legítima.

Candidato Saade, usted tiene una visión muy diferente a los demás candidatos. Muy conservadora sobre los temas morales, por ejemplo. ¿Por qué aterrizó en esta coalición?

Yo tengo un pacto con Jesucristo. Creemos que la reserva moral del país está acá. No podemos tener líneas rojas sino las que Roy habla. Queremos hablar de una nueva historia y todo aquel que sea una persona decente independientemente del partido en el que haya trajinado.

¿La Biblia por encima de la Constitución?

Jamás, porque cuando usted esté frente a un juez no lo va a condenar por haber faltado a Levítico 5.15. Gobernamos con la Constitución, con las leyes y los derechos humanos. El aborto, el país tiene que llegar a aborto cero, es mi convicción.

Gustavo Petro, usted tiene una agenda. Si esta agenda no es aprobada por el Congreso o por las cortes, ¿qué va a hacer?

Hay unos decretos, que se toman el primer día. No se necesita de leyes. La transición energética comienza el primer día, el que quiera un cambio que vote también por las listas del Pacto al Senado y la Cámara. El voto en marzo tiene que ser para cambiar el Congreso.

La percepción de que hay una postura antisistema es generalizada. ¿Qué tan antisistema se considera?

Depende de qué entiendes por sistema. Si es el régimen del que hablaba Álvaro Gómez Hurtado, el régimen de los corruptos, yo soy antirrégimen. Si es el sistema de la Constitución del 91 yo soy sistema.

Roy Barreras, usted está para invitar a otras colectividades y le ha apostado al proceso de paz. ¿Por qué no ha invitado al Partido Comunes?

Gracias al pacto ya tienen posiciones definidas. No necesita participar en las listas del Pacto porque ya tiene su última representación que ojalá la use de buena manera. También saludo a la Colombia Diversa. No habrá homofobia en el pacto y a las mujeres de Colombia les digo que el Estado no se meterá con sus cuerpos.

¿Gustavo Petro suspendería la explotación petrolera?

Gustavo Petro: Juanita dice que yo dije que se suspendían los pactos petroleros. Nunca dije que se suspenderían los contratos de explotación. Nunca dije eso…dije que se suspenderían los contratos de exploración y se mantienen los de explotación y se inicia una transición de energías.

La siguiente parte de la conversación trató de hacer preguntas rápidas en las cuales los candidatos sólo podían responder sí o no con botones que tenían en sus atriles o abstenerse a presionarlos y no responder.

Antes de que empezara esta parte del conversatorio, Roy Barreras le lanzó una pulla al también precandidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo.

“Ese es Fajardo el que no oprime ninguno. Nosotros sí”, dijo Barreras.

Estas fueron las preguntas rápidas:

¿Están de acuerdo con la despenalización total del aborto?

Camilo Romero: Sí

Alfredo Saade: No

Gustavo Petro: Sí

Arelis Uriana: Sí

Roy Barreras : Sí

¿Existe una dictadura en Venezuela?

Camilo Romero: Sí

Alfredo Saade: Sí

Gustavo Petro: Sí

Arelis Uriana: No

Roy Barreras : Sí

¿Acabaría usted con el Esmad?

Camilo Romero: Sí

Alfredo Saade: Sí

Gustavo Petro: Sí

Arelis Uriana: Sí

Roy Barreras : No

¿Están de acuerdo con la propuesta de la amnistía general que propuso el expresidente Álvaro Uribe?

Camilo Romero: No

Alfredo Saade: Se abstuvo

Gustavo Petro: No

Arelis Uriana: No

Roy Barreras : No

¿Obligarían a todos los funcionarios públicos a vacunarse?

Camilo Romero: No

Alfredo Saade: No

Gustavo Petro: Sí

Arelis Uriana: Sí

Roy Barreras : Sí

¿Está de acuerdo con la entrada de Luis Pérez al Pacto Histórico?

Camilo Romero: No

Alfredo Saade: Sí

Gustavo Petro: Sí

Arelis Uriana: Se abstuvo

Roy Barreras : Se abstuvo

¿Por qué votar por el Pacto Histórico?

Finalmente, el precandidato Gustavo Petro fue elegido por sus compañeros para decirle a los colombianos por qué deben pedir el tarjetón de esta colectividad en las elecciones del 13 de marzo.

