Ausencia de Alejandro Char en Conversaciones de País : “Puede ser una estrategia”

Cuatro de los cinco precandidatos del Equipo por Colombia aceptaron la invitación de Noticias Caracol para participar en las conversaciones de país. Alejandro Char declinó participar asegurando que no tenía espacio en su agenda.

Mientras que Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, David Barguil y Aydeé Lizarazo llegaron muy puntuales a su cita en las conversaciones de país, el gran ausente del espacio convocado por Noticias Caracol y La Silla Vacía fue Alejandro Char.

Publicidad

Esta no es la única que vez que el exalcalde de Barranquilla rechaza participar de las Conversaciones de País.

“Yo me imagino que está midiendo muy bien cuál es su electorado principal para ganar de alguna manera la consulta interna, y el ve que esa puede ser una estrategia en este momento donde tiene unos escándalos complejos en contra de él”, dice el analista político Pedro Viveros.

Publicidad

Sus compañeros de coalición también lamentaron su ausencia.

“Ojalá que venga, me parece que es una tristeza porque esta es la mejor oportunidad que hay. No hay ninguna otra más grande para comunicarse con los colombianos que este debate con la sintonía de Caracol, pueden ser millones y millones de colombianos en todos los rincones del país entonces es una tristeza que no esté”, indicó Enrique Peñalosa.