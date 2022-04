Enrique Gómez afirma que el Estado “inventa realidades” y gobernantes van por “su mundo de fantasía”

Enrique Gómez Martínez, candidato a la Presidencia por el movimiento Salvación Nacional, y su fórmula vicepresidencial, Carlos Cuartas, hablaron en Conversaciones de País sobre sus propuestas de campaña y lo que opinan del Gobierno actual.

¿Cómo ven la salud de la democracia?

“La encuesta del DANE muestra una realidad preocupante, el 75% de los colombianos no valora el ejercicio democrático”, lo que “es reflejo de la frustración de un Estado que es ineficaz, inoperante, que inventa realidades documentales a través de leyes, lleno de burócratas, pero con una muy pobre capacidad de resolver los problemas en la práctica y fracasa el Estado en todo, a nivel central, departamental y municipal”, afirmó Enrique Gómez.

Publicidad

Afirmó que actualmente hay “funcionarios que se blindan de la Contraloría, que prefieren no actuar, que están ahí para ser servidos y no para servir y que realmente no les interesa el éxito de la misión que se les encomienda”.

Para el candidato de Salvación Nacional “la ciudadanía va por un lado resolviendo sus problemas como puede y los gobernantes van por otro en su mundo de fantasía”.

Publicidad

¿Hay algún momento en particular en el que se resquebrajó la confianza en el Estado?

Según Enrique Gómez, “hay errores que nacen en la Constitución del 91”, por ejemplo, “haber mezclado las funciones de elección política en la justicia”.

“En nuestra reforma a la justicia proponemos eliminar esas funciones electorales de las altas cortes, que las han vuelto pasto de la burocracia, del clientelismo”, precisó.

Publicidad

El reclamo hoy, se les escucha a todos los candidatos, es por las regiones.

El candidato Enrique Gómez afirmó que “esa es la superficialidad con la que no podemos seguir manejando el debate electoral. El problema de fondo es que las plantillas de los municipios en Colombia tienen muy pocos funcionarios de carrera administrativa” y “casi todos los municipios de Colombia se manejan con nóminas paralelas”.

“El origen de la falta de liderazgo en Colombia es también ese desorden que hay en materia política al no tener partidos fuertes, estructurados, que permitan que las personas que representan a un partido vengan de un proceso democrático”, añadió Carlos Cuartas.

Publicidad

Hay partidos, pero la gente ha tenido desapego.

El candidato vicepresidencial consideró que “lo malo no es la política en sí, al colombiano hasta le gusta la política, lo que está mal son las personas que acceden a ella”.

Por su parte, Enrique Gómez manifestó que “la generalidad, y lo puedo afirmar y lo puedo probar, los partidos grandes de este país venden los avales. No al mejor, no al que más compromiso tenga con la población, al que más plata le lleva al senador”.

Publicidad

“Hay tarifas nacionales, dependiendo del tamaño del municipio”, añadió.

Puntos fundamentales para resolver en el país.

“Nuestro acuerdo va enfocado a la ciudadanía”, dice el candidato presidencial, que incluye “que se cumpla la ley para todo el mundo, en todo lugar y en todo momento en condiciones de igualdad y que no se vaya a negociar”.

Publicidad

Sostuvo que “el gobierno nos miente, las minas están aumentando en defensa de los cultivos ilícitos y solo basta con mirar el número de víctimas”.

Por eso cuestiona que ya no “haya vergüenza en nuestros funcionarios cuando hacen actos inmorales o cuando fracasan, aquí no renuncia nadie”.

Publicidad

¿Ustedes confían en los ciudadanos?

“Estamos educando para pedir y no para producir”, consideró el candidato de Salvación Nacional.

Para él, el Ingreso Solidario “es lo peor que le ha pasado al empleo en Colombia”. Lo calificó de “populismo y facilismo, porque son gobiernos que fracasan en generar las condiciones verdaderas del empleo, infraestructura, mejorar la educación, flexibilizar las jornadas laborales y poner el país en modo producir”.

Publicidad

¿Qué lugar dentro del espectro de la campaña tiene Salvación Nacional?

Carlos Cuartas dijo que en Salvación Nacional “nosotros defendemos valores, familia como eje fundamental de la sociedad, la libertad, la autoridad, la justicia, el orden y el empresalismo. Esos valores nos ponen en el espectro de derecha y si es así no tenemos problema en estar en ese segmento político”.

Además, cuestionó que “hoy nos quieren dividir por género, raza, color, preferencia sexual, por si somos animalistas o no, mañana va a ser entre gordos y flacos, entre los que se nos está cayendo el pelo”.