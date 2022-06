"Claudia López está con Petro", afirma Enrique Peñalosa

En Conversaciones de País, Noticias Caracol escucha los planteamientos de quienes respaldan a Gustavo Petro o a Rodolfo Hernández, candidatos que buscan la Presidencia de Colombia. El turno esta vez fue para Enrique Peñalosa y Juan Fernando Cristo.

Estos son los argumentos de cada uno para el voto que darán el 19 de junio.

Publicidad

Le puede interesar:



Enrique Peñalosa

“Voy a votar por Rodolfo Hernández porque estoy convencido de que sí va a hacer efectivo reduciendo ese problema grave de la corrupción que hay en Colombia, va a ser efectivo logrando que haya más inversión y más empleo”, expresó el exalcalde de Bogotá.

Según él, “no tengo nada que ver con la campaña de Rodolfo Hernández, no he hablado nunca con él, no lo conozco personalmente”, pero se decidió porque, afirmó, “gracias a Rodolfo Hernández en la alcaldía (de Bucaramanga) se arregló el problema de la corrupción, en la contratación de la alimentación escolar. Y esto no lo digo yo, lo dice Claudia López, que hoy está con Petro”.

El excandidato también criticó al senador por su paso por la alcaldía de la capital colombiana: “lo que hizo Gustavo Petro en Bogotá, pienso que hizo un muy mal gobierno”.

Asimismo, manifestó que hay “algo que no me gusta de Petro y es que es contrario a la inversión privada que genera empleo. Él ha dicho que va a aumentar en 50 billones de pesos los impuestos, la reforma tributaria. Si se van a aumentar los impuestos de esa manera tan gigantesca como dice Petro, los que generan empleo se van para otras partes, generan empleo en otros países, dan oportunidades para jóvenes en otros países”.

Publicidad

Juan Fernando Cristo

Aunque el exministro considera que “Sergio Fajardo era la mejor opción para este país, los colombianos eligieron dos alternativas distintas”, entre las que la elección de él será por Gustavo Petro.

“Hubo dos razones fundamentales para que tomáramos esta decisión. Primero, los jóvenes de este país” que “quieren un cambio, quieren alternancia democrática y pacífica. Colombia está preparada para eso, no debemos tenerle miedo. Votamos a favor de alguien, no en contra de alguien, que es lo que lamentablemente se ha generalizado en Colombia”, explicó.

Publicidad

“Lo segundo, hay un avance muy importante en esta campaña comparada con hace cuatro años como sociedad”, añadió.

Cristo considera “que Gustavo Petro tiene más conocimiento, mejor equipo para hacerlo y un compromiso muy grande a través de su vida con la paz de Colombia”.

“No soy de los que creo que si un gobierno de izquierda llega a Colombia se va a quedar en el poder. Uribe sí se inventó la reelección para quedarse en el poder y, si no lo para la Corte Constitucional, se hubiera quedado indefinidamente”, manifestó.

Pese a su elección, el exministro Cristo hizo un llamado a la unión y dijo que no cree “que Rodolfo Hernández, si es elegido presidente, va a acabar este país como lo señalan las barras bravas de un lado, ni tampoco que Gustavo, si es elegido presidente, va a acabarlo, ni que ninguno de los dos lo va a salvar”.

Publicidad

“Los dos candidatos señalan que están comprometidos con la implementación del acuerdo (de paz), con abrir una negociación con el ELN y eso es importante para el futuro del país”, recalcó.

Vea, también: