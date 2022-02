Conversaciones de País con Alejandro Gaviria, precandidato de Coalición Centro Esperanza

Alejandro Gaviria, uno de los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza, estuvo en Conversaciones de País para exponer las ideas de su movimiento y lo que él promete de llegar a ser elegido presidente de Colombia.

Defina el centro sin hablar de los extremos.

Alejandro Gaviria dice que se trata de “una propuesta de país y es una propuesta que busca oportunidades para los jóvenes, que busca dignidad, por ejemplo, para aquellos adultos mayores que no tienen una pensión y que busca proteger los derechos de la gente, en temas fundamentales como los derechos sexuales y reproductivos. Busca un enfoque distinto en problemas fundamentales del país como el de las drogas, que rechaza ese paradigma prohibicionista, se la juega por la paz”.

Según él, fue el primer candidato en ir a un ETCR para “decir que estamos comprometidos con la implementación plena de los acuerdos de paz”.

Agregó que para él “tener un país con mayor equidad territorial, que para mí es lo mismo que la paz, tener oportunidades de desarrollo en la periferia de Colombia”.

¿Cuál es esa Colombia que necesita entender la propuesta del centro?

Para Alejandro Gaviria debe ser la “Colombia urbana, que casualmente es la que más sufrió durante la pandemia, donde el desempleo aumentó de manera más sustancial”.

A ese sector le promete “subsidio para estudiar a millones de jóvenes para que puedan dedicarle el tiempo a lo que toca, a capacitarse e informarse para el empleo” y “hacerlo en una dimensión que necesita el país donde millones de personas necesitan oportunidades”.

También se refirió al 80% de adultos mayores que no tienen pensión a la vejez, por lo que prevé “entregarles una pensión mínima de 400 mil pesos a todos”.

La posición de Alejandro Gaviria sobre el hambre en Colombia.

“El reporte de la FAO no es sobre hambre, es sobre seguridad alimentaria y está muy asociado al tema de la migración venezolana y al tema del aumento de la pobreza. Hay 3 millones de familias que no tienen ingresos suficientes para comprar alimentos”, dijo el precandidato sobre el informe que ha generado polémica.

Gaviria cuestionó la propuesta de Gustavo Petro, de “poner aranceles, esto es encarecer la importación de alimentos. Nosotros decimos no, hay que hacer asistencia alimentaria a los vulnerables, seguir trabajando en los temas de desarrollo rural de largo plazo”.

¿Cómo se gana la ascendencia al liderazgo?

Alejandro Gaviria considera que se necesitan cinco elementos: “Primero, la capacidad de unir al país, no de seguir dividiendo, he dicho muchas veces que quien divide para ganar una elección después no podrá gobernar, el próximo presidente tendrá que tener un gabinete de muchas fuerzas políticas; segundo, honestidad, una decencia básica, creo en esta idea mockusiana de que la decencia es contagiosa, que uno puede cambiar comportamientos, que la gente se apaga y se prende éticamente; tercero, Colombia necesita un líder que le diga la verdad, que no prometa lo que no pueda cumplir; cuarto, incluso soy quien la tengo en la coalición, es el conocimiento del país, de sus instituciones, de sus problemas sociales, de la educación y la salud, y quinto, un líder necesita coraje, valentía, porque si Colombia quiere cambiar necesita en las regiones destrabar una superposición del poder político y económico sobre la tierra. Hay hegemonías en muchas regiones que si no se acaban o se siguen alimentando, no vamos a poder hacer el cambio”.

¿Por qué se descuadernó el Estado para manejar las regiones?

Alejandro Gaviria considera que hay dos momentos, uno se remonta al “2015-2016, donde la estructura económica del país está muy centrada en el petróleo, los hidrocarburos, comienza a mostrar sus grietas”.

El segundo es la pandemia, donde “la pobreza vuelve a dispararse”, dijo.

“Después viene la polarización política que hace que el Congreso se vuelva ineficaz, no se avanza en las reformas, estamos quizás ante el gobierno menos reformista en una generación, que no ha inspirado al país, que no ha podido avanzar en tema social, que manejó la pandemia, pero no mucho más que eso”, aseguró.

¿Por qué el tema del modelo económico es protagonista en estas elecciones?

Según el precandidato, está fallando “en la inclusión. Es un modelo económico que podría definir como antijoven y machista, los únicos empleos que se están generando para las mujeres son precarios, de segunda categoría”.

Adicional a eso, señaló, “no es sostenible, tenemos el tema del cambio climático”.

¿Cuál es el paso contundente que hay que dar para detener la violencia?

Alejandro Gaviria dijo estar preocupado porque “este gobierno iba a ser el de la seguridad y abandonó el territorio”.

Para él, también tiene que ver con la fuerza pública “que necesita actuar con más decisión y más inteligencia. Lo que está pasando en Arauca, para citar un ejemplo, es como si uno les hubiera entregado la soberanía a grupos armados, es como perder casi a Panamá, como decir ‘no nos importa esa región del país’”.

“Lo mismo pasa en Tibú, en el Pacífico nariñense, creo que hay que actuar con más decisión ahí”, agregó.

El precandidato, además, manifestó que no le gusta “la idea de este gobierno de que todo es narcotráfico y de que hay una sola causa de todo”.

¿Qué tipo de liderazgo necesitan las FF. MM.?

“Uno que recupere esa confianza y diga desde el primer día ‘respeto irrestricto por los derechos humanos, no vamos a joder al vendedor ambulante, no vamos a joder al campesino, no vamos a joder al joven que está en un parque’”, expresó Alejandro Gaviria.

“La seguridad se combate con la gente, no contra la gente”, recalcó.

Y citó al politólogo Francisco Gutiérrez que advertía de “un posible tercer pico de violencia, así como en los años cincuenta tuvimos la violencia política, la violencia que vivió nuestra generación. Yo salí de Medellín casi que huyendo cuando se había convertido mi ciudad en la más violenta del mundo y ahora puede pasar lo mismo”.

¿Cree que Suramérica quedará inmerso en el conflicto de EE. UU. con Rusia?

El precandidato de la Coalición Centro Esperanza mencionó una conversación que tuvo con el embajador de EE. UU. en octubre de 2020, y le advirtió “que esta elección en Colombia va a ser una elección muy importante para el mundo geopolítico y tenemos ese riesgo”.

¿Se queda en la Coalición Centro Esperanza?

“Me quedé y me quedaré. Hoy vamos a escribir el acuerdo de coalición, vamos a registrar la coalición de manera definitiva en la Registraduría”, dijo, asegurando que ganará la consulta del 13 de marzo.