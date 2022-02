Conversaciones de País: implementación del acuerdo de paz

Noticias Caracol y la Universidad de los Andes se unen para realizar Conversaciones de País con candidatos al Congreso que debate sobre temas de vital importancia para el país. El turno este lunes fue para la implementación del acuerdo de paz con las FARC.

Los invitados en esta ocasión fueron los candidatos al Senado Manuela Marín, del Partido Comunes; Iván Cepeda, del Polo Democrático; y Edward Rodríguez, del Centro Democrático. Ellos hablaron de las curules de víctimas, de las inversiones en zonas PDET, de la JEP y la reforma rural integral.

Curules de víctimas

Los tres candidatos coincidieron en que las curules de paz están en riesgo porque políticos tradicionales, o con nexos con grupos criminales y del narcotráfico, quieren apropiarse de ellas.

“Yo creo que hay que decirle las cosas al país como son. Esta curules no van a ser para las víctimas, como lo hemos pedido. Pero a quienes lleguen les vamos a hacer acompañamiento, para que realmente velen por las víctimas. Les pido en esas regiones que escojan al mejor, no al politiquero, al que utilizó esto para llegar. Sino por las personas que realmente van a trabajar por las víctimas”, dijo Edward Rodríguez.

“En el Congreso hay muchas víctimas de toda clase, pero estas vienen de los territorios y por eso es tan importante. Necesitamos un programa de choque porque hemos perdido cuatro años en la implementación del acuerdo de paz. Entonces las voces de las víctimas son muy respetadas”, explicó Iván Cepeda.

La JEP y posibles modificaciones

“Yo creo que se puede construir desde la diferencia. Las advertencias que hicimos sobre la JEP, en su momento, hoy se han cumplido. Se pidió que el narcotráfico y el secuestro no fueran delitos conexos con el secuestro. A cinco años no hay una sentencia. Valoro los macrocasos y hemos pedido que se abra otro macrocaso, sobre los 400 mil miembros de las Fuerzas Armadas que fueron víctimas. No estoy en contra de acabarla sino de modificarla. Nos hubiéramos ahorrado el chicharrón de Santrich”, dijo el candidato del Centro Democrático.

“Ustedes como Centro Democrático no querían saber de la JEP, querían hace trizas el acuerdo de paz. De vez en cuando el expresidente Uribe lanza que toca acabar con la JEP. Les tocó reconocer que la CPI señaló, a través de un acuerdo de cooperación, que ustedes no pueden acabar con la JEP”, le respondió el senador del Polo Democrático.

“La JEP sí realmente ha funcionado. Son 20 mil casos de secuestros reconocidos en el macrocaso número uno. Y eso en la Fiscalía no hubiera funcionado. A mí me toco ir a la Corte IDH para que fuera reconocido el caso del asesinato de mi padre”, agregó Cepeda.

“Quienes fueron guerrilleros deben responder ante la JEP, pero también todos aquellos otros como agentes del Estado”, agregó Cepeda.

Reforma rural integral

Mientras que el candidato Iván Cepeda habló de “un plan de choque” para recuperar el tiempo que, según él, se ha perdido en la implementación del acuerdo de paz, el representante del Centro Democrático explicó que en este gobierno se han entregado 12 billones de pesos para proyectos en zona PDET.

“Venimos cumpliéndole a este proceso”, dijo.

A su vez, Manuela Marín aseguró que muchas de las obras que el gobierno presenta en las regiones son las propias de la presencia del Estado en las regiones y no las incluidas dentro del proceso de paz. “No son hechos de implementación, son acciones del Estado”, enfatizó.

Marín explicó que, según sus cifras, de los 3 millones de hectáreas que, de acuerdo a lo firmado, se tenían que entregar, solo se han otorgado 30 mil y, de estas, solo 826 han sido para mujeres cabeza de hogar, como se pedía en el acuerdo.

“Al ritmo que tenemos hoy nos demoraríamos no los diez años que establece el acuerdo de paz sino cincuenta años. No lo decimos nosotros, lo dice el último informe de la Contraloría”, puntualizó Marín.