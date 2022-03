Conversaciones de país sobre gasto público

Los candidatos al Congreso Gabriel Santos, Angélica Lozano y Roy Barreras hablaron de gasto público con Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, sobre contratación estatal, corrupción y reformas que se necesitan en el Legislativo. Estas fueron algunas de sus ideas:

Roy Barreras: “El gasto público es el uso de los dineros del Estado. Es la forma cómo se roban los dineros públicos. Es un tema fundamental. Son los dineros de todos y por eso es de un interés general. ¿Cómo hacer que las personas se beneficien de la contratación pública? Hay que corregir elementos de la ley 80. En el régimen de procedimiento hay un error, le quitamos a la jurisdicción contenciosa el control judicial sobre los contratos y se lo pasamos a la jurisdicción civil; como consecuencia hoy hay impunidad absoluta”.

Publicidad

Angelica Lozano: “En el Congreso no hay la capacidad de hacer una regulación legal del detalle. Es un rompecabezas complejo. En el Congreso todo está sujeto al artículo, al pupitrazo, a la proposición. Y una regulación compleja como esta tiene que tener una lógica”.

Gabriel Santos: “Cuando uno llega al Congreso rigen dos intereses muy complejos, el interés electoral con la capacidad técnica. No siempre van con el mismo fin. Una ley tiene que ser general con las suficientes restricciones para que se cumpla, pero no con las suficientes restricciones para que no se mantenga en el tiempo”.

Publicidad

AL: “En Bogotá se introdujo la obligación para contratación pública, pero no da puntajes para ganar sino que después quien se lo gane tiene que contratar. No son diferenciales, pero al adjudicar debe involucrar mujeres”.

RB: “Los pliegos tipo son una gran vacuna contra la corrupción. Pero hay que ampliarlos y profundizarlos”.

Publicidad

GS: “Uno de los temas que me obsesionan es cómo a través de la tecnología podemos cerrar las brechas. Acá hemos sido muy renuentes a modernizar el sector de infraestructura, vamos a presentar un proyecto de ley sobre un modelo que el mundo ya está adoptando en materia de construcción pública, el BIM. Es un modelo que integra toda la construcción en grandes obras. En Inglaterra es ley incluso para los contratos más pequeños de obra”.

RB: “Es clave la reforma política para que los clientelistas y corruptos no hagan la contratación”.

Publicidad

GS: “Aquí también sobreestimamos la capacidad del Congreso que no volvemos a los electores corresponsables. Tampoco podemos librar a los electores de toda la responsabilidad, el abstencionismo, la compra y venta de votos”.

GS: “Necesitamos reguladores convergentes”.

Publicidad

AL: “Por ejemplo, en el tema de las plataformas, la responsabilidad de regularlas es el del Estado, que no lo hace, y el regulador, que es el Ministerio de Transporte, está coptado por una cantidad de intereses políticos. Los entes reguladores no son independientes, son anexos al Gobierno y aplican es la idea del Gobierno”.

AL: “Hay que trabajar en temas de transparencia, de indicadores, de lograr el desglose”.

Publicidad

GS: “Que contratistas por encima del medio billón de pesos usen este modelo (el BIM), que por medio de inteligencia artificial cerremos las venas por las que se nos está yendo la plata. Pero tenemos un grave problema en este país de acceso a la información”.

RB: “Hay que hacer la reforma política para sacar adelante los cambios en el Congreso. El mejor avance es el pliego tipo, pero aún se necesitan avances. Hay que hacer control político, pero hay que hacer control judicial”.