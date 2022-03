Conversaciones de país sobre política de drogas

Noticias Caracol y la Universidad de los Andes se unen para realizar Conversaciones de País con candidatos al Congreso sobre temas de vital importancia para Colombia. El turno este martes fue para la política de drogas.

Estos fueron algunas de los comentarios de los invitados.

Cannabis

Sandra Borda: “El Nuevo Liberalismo está a favor de la regulación de uso medicinal y recreativo del cannabis. Han pasado cosas distintas que nos empujan a cambiar la política que teníamos hasta el momento”.

Iván Marulanda: “Hay estados en EE. UU. que han bajado el prohibicionismo. Hay un escenario internacional tremendamente favorable. Hay que trabajar también en medidas policivas para acabar esa parte ilegal del negocio. Trabajar de una forma más racional y menos moral”.

Paloma Valencia: “Yo no encuentro que ese camino sea para Colombia. Usted por legalizar parte no va a acabar con el negocio ilícito. A la gente se le olvida que cuando un niño lo consume puede generar daños irreversibles. No podemos controlar cómo comercializar el mercado ilegal. No podemos controlar el alcohol, cualquier niño lo compra”.

“La idea de que la marihuana no es mala va rompiendo los límites. Mucha gente no se vuelve adicta, pero la gente que se vuelve adicta es un gran costo para el país”.

IM: “Muchos países ya dieron el paso de abrir los mercados y con un gran éxito. Las estadísticas de Portugal, en más de 10 años de seguimiento que los consumos bajaron un poco, pero sí bajo la violencia y la corrupción. En materia de salud se puede hacer un seguimiento. Hay muchas cosas que hacen daño y no podemos prohibir todo lo que hace daño. Entonces sí prohibimos el chicharrón y el chorizo sería una vida muy infeliz”.

PV: “El bien jurídico que me preocupa es cómo proteger a los niños”.

IM: “El hecho de que se prohíba no lo quita a los niños de su alcance”.

Proyecto para regular la coca y la cocaína

IM: “Tenemos que buscarle una salida a este problema que nos ha destruido. Qué dolor las vidas que se han perdido en esta guerra contra el narcotráfico, que se perdió. Colombia está exportando el 90 % de la coca que se consume en el mundo. ¿A dónde queremos dejar llegar en este país?”.

“Lo que estamos haciendo hace 50 años fracasó. Hay que buscar otras formas”.

PV: “Terminaríamos con un poco de coca aquí que no se consume en el mundo. Nos toca o consumirla o quemarla. Nosotros podemos empezar a presionar en las mesas o a nivel internacional, pero no nos corresponde. El hecho de que uno la legalice no quiere decir que desaparezca”.

“Esos criminales superan nuestro sistema de justicia y nuestro sistema carcelario. Hay que dar nuevos golpes contra la criminalidad”.

SB: “Así como el panorama internacional es propicio para la marihuana, no lo es para la cocaína. Tenemos un liderazgo natural, hemos puestos los muertos. Si alguien debería estar al frente de esta discusión ese es Colombia. Yo le añadiría una estrategia internacional a este proyecto”.

IM: “No se trata de una legalización sino de una regulación. No es que vamos a abrir un mercado sino que el Estado tiene el monopolio. Todos los negocios en la clandestinidad están en manos de grupos criminales. Por qué Colombia tiene que pedir permiso para hacer sus propias políticas públicas. Cuando en EE. UU. hay 18 estados y nadie nos preguntó. En Oregon, el año pasado, legalizaron la cocaína y nadie nos preguntó”.

“Comprar la hoja de producción de coca vale 2 billones de pesos y en programas de erradicación se van 88 billones, perdidos porque los cultivos aumentaron”.

¿Por qué no hay acuerdos sobre el tema de las drogas en Colombia?

IM: “No hay acuerdos porque el tema se usa como bandera electoral”.

SB: “Lo que hay que hacer es dar el debate con rigurosidad y encontrando lugares comunes”.

PV: “Es un tema muy complejo, yo no creo que Colombia puede tomar esta decisión sola. Estuvimos a punto de una descertificación. Dependemos de países que tienen una política prohibicionista. Nos guste o no”.

