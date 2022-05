Debate final de candidatos presidenciales

En el #DebateFinal en Noticias Caracol, los candidatos Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo protagonizan el último encuentro antes de la primera vuelta de las elecciones en Colombia.

¿Cómo van a gobernar un país tan polarizado?

Gustavo Petro:

La primera responsabilidad es el discurso del presidente, que no puede generar en la sociedad sectarismos y odios. La segunda opción es construir la política pública a partir del mayor consenso posible, para hacer las reformas que transformen el país.

Hasta la oposición en mi gobierno debe ser invitada, no debe ser excluido nadie del diálogo social. Es el antídoto ante el sectarismo. Colombia necesita mucho diálogo social, si queremos construir los territorios deben entrar.

Sergio Fajardo:

Antes de cómo gobernar tenemos que decir cómo vamos a llegar porque eso la diferencia. Colombia tiene rabia, está triste. Esta Colombia va a cambiar y entiendo que muchas personas están desesperadas por un cambio y quiero invitar a una reflexión del cambio. Si se llega diciendo mentiras eso causa una frustración y ya hemos visto que la frustración causa explosión.

Federico Gutiérrez:

Colombia no quiere mas peleas o polarización. Tengo la capacidad de unir al país y eso es lo que voy a hacer. Voy a invitar a los demás candidatos y, respetando nuestras diferencias, vamos a poner a Colombia primero. Colombia tiene que hacer unos acuerdos. Eso nunca va a impedir el diálogo. Convocaré a un diálogo con todos los jóvenes. Muchos cambios se tienen que dar en el país y ese diálogo se tiene que dar desde las regiones. Yo no tengo odio en el corazón.

ECONOMÍA

El precio de la gasolina está subsidiado por el fondo de estabilización. ¿Le gusta? ¿Lo va a mantener?

Sergio Fajardo

No es tanto que me guste, pero hay que ser realistas y no voy a cambiar la política que se tiene en este momento; en este momento no estamos para eso. Tenemos una política para controlar la inflación: y eso empieza por atender a las personas vulnerables y cubrir lo que han pedido por la inflación. Eso es obligatorio y tenemos que cuidar a nuestra población. Nos tenemos que preocupar el hambre.

Debemos acercarnos a nuestros campesinos, debemos garantizarles como Gobierno traerles los insumos y dárselos al precio que se conseguían ante la inflación.

Hay un nuevo jugador mundial que es China. ¿Desestabilizaría la situación que tenemos con EE. UU., ya que están superando las importaciones? ¿Cómo ve la llegada de inversionistas chinos?

Federico Gutiérrez

EE. UU. ha sido un buen socio comercial, y vamos a afianzar las relaciones; nuestra relación debe ser bipartidista. Debemos ampliar la base exportadora frente a China, para eso debemos apostar por el campo, le apostaremos a reducir el campo, y garantizar seguridad alimentaria. Es muy importante para eso las vías terciarias, sistemas de riesgo y tasas subsidiadas a los campesinos.

Si Venezuela tenía abundancia de petróleo y su economía esta arruinada porque dejó de producir, ¿qué lo hace pensar que en la Colombia que usted propone no va a suceder lo mismo?

Gustavo Petro

Venezuela no produce nada fuera de petróleo, es el caso extremo al que puede llegar Colombia si dependemos solo del petróleo. Lo que hay en Colombia es un crecimiento del hambre, la importación de fertilizantes más productos importantes que generan el aumento de los precios de los alimentos. Proponemos una política contra el hambre. Subsidiar los fertilizantes, comprar cosechas y llevarlas a las zonas donde está el hambre, nuevo Idema, y generar una seguridad alimentaria.

Lo que tenemos de dificultades en el déficit fiscal, si quitamos los privilegios tributarios podemos obtener 50 billones anuales y con eso podemos financiar el extender la universidad pública y pagar medio salario público a la mama que tiene a niños en la primera infancia y con eso calmar el hambre.