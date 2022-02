“Mientras el centro está enredado en la mecánica electoral, los extremos se fortalecen”: Mábel Lara

Mábel Lara, cabeza de lista al Senado por el Nuevo Liberalismo, habló de su decisión de cambiar el periodismo por la política, de los enfrentamientos en la Coalición de la Esperanza, de sus propuestas para las mujeres y la juventud y de la posibilidad de que Colombia tenga una presidenta en un futuro. Esto dijo.

“Esta democracia está fragmentada porque no hay políticos robustos. Creemos en los liderazgos colectivos. Yo me imaginaba hacer política y lanzarme con un partido de esta manera. Estamos haciendo la tarea en las regiones mas vulnerables, voto a voto. Es durísimo porque la gente esté asqueada de los políticos, la gente ya no cree, se siente defraudada”.

Publicidad

“Muchos llegaron a abrazar sus privilegios, a quedarse de generación en generación. Está cabeza de lista va a quedarse máximo dos periodos en el Senado y que sigan las nuevas generaciones”.

“Me han dado durísimo los colegas. Pero entiendo que es la democracia, estoy convencida de que es posible transformar e inspirar”.

Publicidad

“Porque a mujeres como yo que venimos de provincia, que nos hicimos una carrera a pulso, no nos toca quedarnos en los privilegios sino que nos toca meternos para que los peladitos en las regiones sepan que el poder es también con ellos”.

“Yo llegué muy alto pero también tuve mi techo de cristal y en algunos lugares me dieron la palmadita en el hombro y casi que me dijeron, bueno…hasta allí. Esos techos de cristal me enseñaron que hay que abrir espacios en otros escenarios. Dejo mi estabilidad, mis privilegios porque quiero decirle al país que hay que construir país. Los campesinos, negros e indígenas tenemos que meternos a este asunto”.

Publicidad

“Siento que en la coalición se han atacado entre pares y eso es un desastre para un país como el nuestro que quiere vender la esperanza. Mientras en el centro seguimos enredando en la mecánica electoral, los extremos se están fortaleciendo. Nos hemos enredado en ataques de lado y lado. Es un llamado a la Coalición Centro esperanza de que despierte y se conecte con el país”.

“La polémica entre Alejandro Gaviria e Íngrid Betancourt fue desafortunada. Debió ventilarse a puerta cerrada; sin embargo respeto la forma de hacer política que tiene que hacer cada uno”.

Publicidad

“Juan Manuel Galán es un candidato joven, yo he dicho no es el nuevo liberalismo: es el verdadero liberalismo, el de las causas individuales, de las mujeres, de las comunidades étnicas. Juan Manuel conoce las regiones, fue autor de la ley de víctimas, es un candidato que esta conectado con el país”.

“Yo creo que hay una gran responsabilidad de aquellos que se ganan las grandes licitaciones de que empleen a los más vulnerables”.

Publicidad

“Hay que devolverle la institucionalidad al Congreso, se requieren al menos 55 congresistas para los cambios, hay mucha gente limpia, berraca, positiva que quiere llegar al Congreso. No salir a votar el próximo 13 de marzo es no reconocer que estamos en un momento de quiebre. Hay que salir a votar por quien quiera”.

“Los mejores hombres y mejores mujeres de este país se tienen que meter a esto. Yo hice un ejercicio para abrir camino a otras mujeres negras, provincianas, para llegar a la pantalla. Las transformaciones allí son bastante lentas, en la política están las transformaciones”.

Publicidad

“Tenemos unos acuerdos de paz que no se han cumplido, va muy lento la implementación de los acuerdos en cuanto a las mujeres. El Estado debe proveer a las madres cabezas de hogar, a las cuidadoras, para que cumplan sus sueños. Y que sean fuerza laboral que ayude al progreso del país”.

“Hay plata para todo menos para la protección social de las mujeres cabezas de hogar, los jóvenes…”.

Publicidad

“Esas camionetas blindadas y esquemas de seguridad que nos cuesta tantísimo…proponemos que si no hay un estudio de seguridad tenemos que andar como los demás ciudadanos. Que sean diez meses de trabajo legislativo y no ocho, y reducción de salario con un tope máximo de 25 salarios mínimos”.

“Me ha golpeado mucho ir a tantas zonas empobrecidas. Yo no sé si Colombia este preparada para una mujer presidenta, pero las mujeres estamos preparadas".

Publicidad

“Colombia tiene la generación de mujeres mejor preparadas de su historia, queremos ser poder”.