Rodrigo Lara, fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez: "Vamos a estar 4 años, no 6 ni 8"

El exalcalde de Neiva Rodrigo Lara Sánchez, fórmula a la vicepresidencia de Federico Gutiérrez, estuvo en Colombia Decide y habló de las propuestas de la coalición Equipo por Colombia.

Rodrigo Lara explicó por qué se unió a Fico Gutiérrez, habló de salud, uno de sus principales intereses; de aborto y eutanasia, de la frontera con Venezuela, del proceso de paz y de Sergio Fajardo.

¿Por qué Rodrigo Lara regresó a la política?

Es otra vez de caminar, de escuchar. Cuando terminé mi periodo como alcalde me dediqué a la medicina, a la docencia. Recibí esta invitación de un amigo, de alguien que conozco, a construir país.

Hay algo que llevamos dentro y es ese ser político que también quiere tomar decisiones. Cuando fui alcalde se da cuenta uno de que puede cambiar la vida de muchas personas. Y la medicina es algo muy social, en la educación he podido ver lo que es la pobreza, la exclusión, la inequidad.

Este es un proyecto que busca que Colombia se construya desde las regiones. Lo vi como alcalde de cómo se gobierna desde une escritorio en Bogotá y alejado de los territorios, sin tener en cuenta la situación que vive cada región. Queremos construir con toda la capacidad de las regiones. El tema del hambre en La Guajira no se soluciona solo mandando ayudas o con un proyecto. Se soluciona sentándose con las comunidades wayú.

Colombia no quiere un mesías, el que contesta todo o sabe todo, sino alguien que escuche a las regiones. Y las regiones también en Bogotá como Usme, Soacha, la sabana. Que se construya desde lo local las soluciones del territorio.

Usted vio lo que pasó con el Clan del Golfo en distintas regiones y las comunidades sienten un abandono estatal. Cada cuatro años escuchamos en campaña que van a ir a los territorios, pero cómo hacer que las comunidades sí sientan un apoyo estatal.

A diferencia de otros, con Federico hemos sido alcaldes los dos y fuimos a las regiones. Ya gobernamos con nuestra gente, no aislados, en un escritorio. La gente no quiere que el presidente sea el que más sepa, sino que sea el más cercano.

Me decían, ojalá vuelva y no solo en campaña. Volví una y muchas veces. Logré posicionar a Neiva en primer lugar en contratación, fue unas de las primeras en el Secop II. Vamos a replicar esas experiencias no solo la de Neiva, las de Fico en Medellín, las de La Guajira, Chocó. Yo no me siento bien encerrado en un escritorio.

¿Qué responde Rodrigo Lara a los que dicen que Fico es continuidad de Iván Duque?

A diferencia de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, hemos sido alcaldes y es una manera diferente de gobernar, pero no es solo el presidente, es todo el equipo estatal.

"Ya a Fajardo lo quemamos y fue una tarea dura": Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico

¿Qué propone Rodrigo Lara para la salud en Colombia?

En el tema de salud, qué cambio tan grande que vamos a dar, vamos a hacer una reforma estructural a la salud sin acabar lo bueno que hay. Acabamos de vivir una pandemia, dos años, no hubo una persona tirada fuera del hospital. ¿Quién pagó?, el personal de salud a veces sin salario.

Los recursos van a pasar de manera directa del Gobierno a los hospitales y las clínicas. Vamos a pasar una reforma para que les paguen dignamente a enfermeras, médicos, personal de la salud. Que reciban primas, cesantías.

¿Qué le hace pensar que eso se va a aprobar? En este gobierno se intentó pero no pasó, ¿qué le hace pensar que será una realidad?

Este no es un tema que le interese a la derecha o a la izquierda, le interesa a Colombia. El enfoque de la prevención le interesa a Colombia y así lo tenemos que ver. Queremos decir que los recursos tienen que llegar, no puede ser que los recursos queden tercerizados, en los bancos.

Muchos pretenden acabar las EPS. Cómo vamos a acabar con el sistema, no es la solución acabar las EPS. Hace 30 años el Estado asumió esa tarea y la gente se moría frente a los hospitales. Pero sí tenemos que lograr que les paguen puntualmente a los hospitales, que le reconozcan al talento en la salud. Esos son cambios fundamentales, que no le demoren al paciente el acceso en salud, lograr avances en telemedicina, que usted está en Chocó pueda recibir una consulta especializada.

¿Le gustaría ser ministro de Salud?

No. Yo creo que el ministro de Salud debe ser una persona de mayor capacidad, pero yo sí voy a ser ese interlocutor de las regiones. Hemos escogido dos temas fundamentales, la salud y educación y la lucha anticorrupción. También asumir lo que fija la Constitución, reemplazar al presidente.

También los temas de mujer, en temas de vida. Que los lideres sociales tengan una voz en el alto gobierno. Los temas sociales son los que más me competen.

¿Qué posición tiene sobre el aborto y la eutanasia?

Yo soy católico, profeso mi religión y tengo objeción de conciencia por los dos. Pero soy respetuoso de las decisiones de la Corte Constitucional y el equilibrio de poderes. Pero se debe enfocar por el lado de la salud pública. No puede ser que una mujer en embarazo pierda la vida en el país diariamente, que tengamos embarazo en niñas y adolescentes. Tenemos que impulsar la prevención.

Respeto el equilibrio de las cortes. Estamos para cumplir la ley. El presidente está para cumplir lo que dice la ley, lo que dice la Constitución. Si eso se quiere modificar se debe hacer en el Congreso.

Yo lo he vivido como médico y entiendo las dificultades. La violación, el peligro de la vida. Es un tema extremadamente difícil y el Estado debe ser garante. Desde lo que profeso, creo que hay otras opciones, no tengo por qué cambiar lo que creo por una campaña política. Pero no hay que criminalizar un tema que ya es doloroso.

Tampoco estoy de acuerdo con la distanasia, prolongar innecesariamente la vida de una persona a través de soporte artificial. Esto no conlleva la dignidad de la vida.

Frontera con Venezuela

Vamos a abrir la frontera. Hay 160 pasos ilegales. El presidente Iván Duque la ha mantenido cerrada. Nosotros desde el 7 de agosto la vamos a abrir, para que el comercio pueda reactivarse. Además es un tema humanitario.

¿Hay 46 clanes políticos con Fico? ¿Así quieren combatir la corrupción?

Aquí hay gente que posa de transparencia, pero se robaron la salud, se robaron Caprecom. No quiero hablar de estos temas. Hay dos personas comprometidas con Colombia. No estamos para repartir el gobierno a pedazos.

Proceso de paz con las FARC

Me senté con los excombatientes. Le hemos dicho: sí al proceso de paz, y lo seguiremos haciendo.

¿Por qué le dio la espalda a Sergio Fajardo en esta campaña y por qué cree que la propuesta de Federico Gutiérrez es mejor?

No creo que Sergio Fajardo sea el camino del país. No creo que debemos decir soy el centro y los demás son unos bandidos. Qué le digo al campesino que esta con el Centro Democrático, con usted no; o al reinsertado, no usted tampoco.

Yo ya lo hice cuando goberné. Con el Centro Democrático, del Partido Verde, de todos los sectores. Una cosa es una candidatura y otra el gobierno.

Tendremos sentarnos con todos, así se gobierna Colombia. ¿Cómo goberné? Sentándonos a dialogar con la gente. Yo valoro muchos temas de la izquierda, el tema social; del Centro Democrático, la seguridad y la defensa de las libertades; del centro, moderar el discurso.

El presidente es uno solo y ya no representa a uno solo sino a todo el país. ¿Cómo gobernó Sergio Fajardo cuando fue alcalde o gobernador? Por qué tiene que ser distinto.

¿Si los eligen que haría con el caso de Álvaro Uribe?

La justicia, lo que diga. Yo no tengo una investigación penal. Pero de la Contraloría, la Procuraduría siempre fui…que sea la justicia la que obra. Aquí no se permite el indulto como en Estados Unidos. Yo acojo lo que diga la constitución. Vamos a estar 4 años, ni 6 ni 8.

¿Hay algún llamado a Sergio Fajardo?

Yo soy respetuoso, él dijo que iba a primera vuelta. Mire, Fico también lo apoyó y ahora vamos en otro proyecto. Depende lo que pase en esta primera vuelta, ya miraremos.

¿Cómo unir a ese país que está polarizado?

Queremos una Colombia en orden que luche contra la corrupción, que defienda las libertades, la de empresa, la de culto, la protesta. Yo protesté muchas veces, pero en respeto, respeto por el otro, por la propiedad. Pero hay que hacer una apuesta por las regiones.

El respeto por el otro, que sea un debate con respecto. Qué triste lo que ha pasado con Sergio Fajardo, preocupa lo que va a pasar con nosotros. Después de toda esta disputa hay que sentarse a unir a Colombia.