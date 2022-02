“Necesitamos un sistema de salud en el que la prioridad no sea financiera”: Carolina McCormick

Carolina McCormick, cabeza de lista al Senador por el Movimiento SOS Colombia, habló de su visión de país y de cómo cree que se debe mejorar el sistema de salud.

Hablemos de la reforma estructural al sistema de salud para que una ley estatutaria pueda implementarse

Tenemos una ley que no se puede implementar. Tenemos una intermediación financiera que ha dificultado el acceso a los servicios. Ha primado el lucro desde la enfermedad. Se requiere una política pública de prevención de la enfermedad.

Un sujeto que requiere ser atendido no cuando se enferma sino como un ser que requiere unas condiciones de calidad de vida que le permitan disfrutar plenamente de sus habilidades y capacidades.

¿Cómo resolver la precariedad de los contratos de los trabajadores de la salud?

La ley prohíbe todo eso. La ley prohíbe que los trabajadores necesarios para garantizar la actividad de clínicas y hospitales estén contratados de una forma diferente al contrato de trabajo.

Pero nos acostumbramos que haya una vinculación civil y comercial para estos trabajadores. Necesitamos voluntad política y, adicional a eso, que los organismos de inspección, vigilancia y control cumplan sus funciones.

¿Si hay una ley que dice que los niños, adolescentes, adultos mayores son sujetos de especial protección para el Estado por qué no se cumple?

La ley dice que hay unos sujetos de especial protección y la gran frustración es que quienes más entutelan buscando esa atención son esos grupos. ¿Por qué? Porque existe una realidad dentro del sistema del rendimiento financiero por encima de la calidad de atención que puedan recibir los pacientes.

Sabemos que los recursos no son infinitos, pero no entendemos por qué la salud de los colombianos deba rendir una utilidades.

Necesitamos un sistema en que la prioridad no sea financiera, que si hay un excedente se revierta en el sistema para garantizar una atención oportuna y de calidad.

Ustedes son un grupo nuevo, no tienen experiencia política

No tenemos una experiencia política previa, pero nuestra experiencia del ejercicio profesional ha sido limpia. Somos nuevos, pero quienes participamos en la lista venimos haciendo actividades de dignificación tanto para trabajadores como pacientes desde hace años. Yo llevo 15 años en esto.

¿Cómo ponerles freno a los carteles de corrupción como el de la hemofilia?

No tenemos unos mecanismos de verificación previos para verificar la destinación y el uso de los recursos de la salud. La aparición de estos carteles no se dio por arte de magia. Es algo que sucede porque se han aprovechado esos vacíos que hay dentro del sistema.

Una barrera para la implementación de la ley estatutaria ha sido el gran poder de las EPS. En un nuevo sistema, ¿cómo sería el papel de esas EPS?

Nuestra propuesta es que no haya intermediación financiera, buena parte del constreñimiento de la autonomía financiera que generan esas EPS como administradora de riesgo del sistema.

En la medida en que la intermediación financiera desparezca y logremos que sea el Estado quien asuma esa responsabilidad vamos a tener unas mejores condiciones de atención.

¿Es necesario cambiar la ley 100 y hacer una nueva?

Sí, es necesario porque necesitamos una que sea totalmente compatible con la ley estatutaria. Lo que hemos visto es que la implementación de esta ley no nos permite la implementación de la ley estatutaria. El médico se convierte en un esclavo del sistema.

¿Cómo van a asegurar que al llegar a Congreso no vayan a cometer actos de corrupción como otros partidos?

Nosotros no vamos con una intención de lucro al Congreso, nuestra intención es de bienestar para los colombianos. No hemos tenido ni apoyo político ni apoyo económico para no deberle favores a nadie.