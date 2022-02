Colombia Decide: Caterine Ibargüen expone sus propuestas al país

Caterine Ibargüen, cabeza de lista al Senado por el Partido de la U, habla en Colombia Decide de sus proyectos de llegar al Senado de la República.

¿Por qué lanzarse a la política?

Yo creo que más que Dilian me haya convencido es que Colombia necesita una persona que venga de cero, que haya luchado, que haya sentido todas las problemáticas. Tenía mucha ilusión después de que me retirara del deporte de servir a Colombia y se me brinda este espacio y la hablo con mi familia y veo que es una buena propuesta.

¿Usted siente que la U es el partido de Caterine?

El partido de la U es el partido de la unión por la gente. A la gente que me tilda de uribista, no. Es por Colombia. No compagino con Uribe y quería aclarar esto. Es el partido que por primera vez que le brinda la oportunidad a una mujer negra fuera de la política, deportista solo con la ambición de seguir trabajando con los colombianos.

¿Por qué hay que votar por Caterine?

Yo quiero que la gente se identifique con mi causa, porque soy una persona honesta. Creo que tenemos que votar más por la razón y los ejemplos de vida. Yo vengo de una tierra como Urabá conozco todas las problemáticas de un ciudadano común del Urabá. Soy criada por dos mujeres, superpoderosas, valiosas. Hago parte del común de un colombiano.

Pedagogía electoral:



Me acosté con hambre, corrí sin zapatos, todo lo que tengo es porque lo luché. Soy una persona que quiere abrir espacios para la juventud, a las mujeres, al adulto mayor.

Usted habla de seguridad, desarrolle que la seguridad es proteger el joven. ¿Cómo es eso?

Caterine Ibargüen es resultado del deporte. Si yo cojo un joven que no tiene oportunidades y lo invito, le regalo un balón se puede desarrollar una carrera de éxitos. Le estoy robando ese joven que puede estar en la prostitución o las calles y brindarle una oportunidad a través del deporte. Trabajar en el deporte es fundamental. Es base fundamental para la seguridad del país.

¿Que nos inventamos para que los colombianos no tengan que partir a otras latitudes a entrenarse o hacer una carrera porque es la única forma?

Que las universidades nos brinden oportunidades de becas. Colombia no tiene esa garantía para ningún joven. La juventud es mínima la oportunidad que tiene de llegar. Para mí sería importante abrir espacios y escenarios con toda la garantía de que puedan prepararse. Cuando tienes un cartón puedes salir a trabajar. Seguro se hace a través de una ley, por eso estoy en este camino.

La gente me dice que a lo mejor me equivoqué (lanzándose al Senado) pero es a través de este camino que podemos impulsar leyes. Urabá tiene mucho talento no solo en el deporte. Tenemos un sinnúmero de jóvenes sin oportunidad.

Usted es enfermera, ¿qué cree que se debe implementar en Colombia para tener un sistema de salud de acorde a las necesidades?

Trabajar fuertemente en la prevención. Si yo te brindo un programa de recreación y de actividad, de acuerdo al adulto mayor, este adulto va a tener menos enfermedades.

Si implementamos un programa para el niño en ámbitos escolares, que se le dé más énfasis en la educación física a los niños, creamos niños muchos más fuertes.

¿Cómo capacitar a nuestros entrenadores?

Tenemos buenos entrenadores, pero no tienen respaldo. Hay entrenadores que están sin respaldo y vemos la triste historia de que le pierden amor al deporte. Creo que es importante crear vínculos con el extranjero para que nuestros entrenadores se capaciten.

Reactivación económica. Usted dice que hay que abrir los escenarios y torneos deportivos

Cuando un partido de la selección se realiza hasta el señor, la señora, que vende la camiseta el agua, la persona que tiene que asear el estadio, todas esas personas están teniendo una oportunidad de empleo. Si se crean escenarios, competencias de alto nivel, tenemos un gran campo de reactivación económica.

¿La ley del deporte tiene dientes, se aplica?

Lastimosamente es una ley sin un fin. Caterine Ibargüen como medallista olímpica, gloria del deporte, está desamparada. La ley dice que cualquier deportista que haya ganado una medalla mundial en élite accede a una beca que te da unos recursos después de los 50 años.

Si Caterine Ibargüen no fuera enfermera, tuviera unos ahorros estaría desamparada. Esperando a que cumpliera 50 años.

Es una pensión, pero aparte de eso si devengas cuatro salarios mínimos no puedes acceder, así hayas cumplido los 50 años. No hay estímulos.

Ministerio del deporte, ¿sirve o no sirve?

Sí sirve, empezó dirigido por un deportista. Para mí si hizo cosas muy grandes, se convirtió en mi amigo, el doctor Ernesto Lucena. Le interesaba escuchar a los deportistas, codearse con los deportistas. Pero yo hoy en día no creo en los programas porque los recursos no están llegando a las regiones que realmente lo necesitan. Creo que no están bien dirigidos y no se han metido en el campo de quién realmente sí se necesita.

Las garantías a los deportistas es en sí cuando ya hemos conseguido resultados y podemos valernos de que tengas algunos apoyos afuera, de que tengas algunos patrocinadores, pero en sí las garantías de los deportistas está muy nublada.

¿Qué garantías les da a los colombianos de que su paso por el Congreso no va a ser en vano?

A mí me gustaría que la gente supiera cómo Caterine Ibargüen ha luchado por oportunidades para otros para que muchos ténganlo que yo logré tener. Yo como persona tengo que cumplirle a mi abuela, a mi región a mi país.

¿Con qué criterios escogerá a su UTL?

El primero y mas importante es que cumpla con mis valores, mis principios y mis objetivos. Me encantaría que fuera gente nueva con todos los conocimientos, la preparación y el objetivo de tener un mejor Colombia.

¿Cuál va a ser su primer proyecto?

Caterine Ibargüen no solo va a ser la embajadora del deporte sino que me gustaría estar en los proyectos que beneficien a la mujer, al adulto, al mayor, las negritudes. El primer proyecto para mi es vincular la educación y el deporte. El primero sería que en las escuelas les demos más tiempo de educación física a los niños.

Entre los 100 nombres de la lista del Partido de la U al Senado hay nombres vinculados a la corrupción, ¿usted metería las manos al fuego por todos en su lista?

Las responsabilidades son individuales. Cada quien debe responder por sus actos. Yo respondo por Caterine Ibarguen.

¿Cómo les respondería a los que le están diciendo que se está dañando su imagen?

Yo les respondería que no, que estoy poniendo mi imagen al servicio de Colombia. Colombia necesita un cambio, oxígeno, gente nueva.