“La protesta era justa”: Gustavo Bolívar en Colombia Decide

El senador Gustavo Bolívar, cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico, habló con María Alejandra Villamizar sobre los temas más importantes que interesan al país.

¿Cuál es el balance de estos cuatro años?

Es un balance como agridulce. La parte agria es que hemos presentado muchos proyectos hemos preguntado, 66 de mi autoría y el resto coautoría con otros congresistas de la oposición.

Se invierten muchas horas y la frustración es que no los agenden. Las mayorías controlan la agenda y les interesa solo sus proyectos. Lo dulce es que le he mostrado al país el Congreso. He hecho transmisiones desde las plenarias, le empecé a mostrar a la gente lo que sucedía.

¿Por qué la gente está tan lejana del Congreso?

Porque ve tanta corrupción. Pero la gente hay que decirle que tiene que estar en la política. Todo tiene que ver con las decisiones que se toman en el Congreso.

La abstención es muy alta, ¿por qué?

Yo me voy a las estadísticas. Es un país mal en lo económico, un déficit de casi 80 billones. Si tiene 100 pesos y se debe 7, tiene una deuda enorme.

El nivel de endeudamiento en Colombia ha llegado a un nivel muy peligroso. EE. UU tiene una deuda más alta que Colombia pero produce. Pone la máquina a producir billetes.

Nosotros en Colombia importamos alimentos y más triste aún, siendo uno de los 21 países con dos océanos, importamos pescado.