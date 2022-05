Francia Márquez, fórmula de Petro: “Con todos hay que pactar, sino será una sociedad inviable”

Francia Márquez, fórmula a la Vicepresidencia de Gustavo Petro, estuvo en Colombia Decide de Noticias Caracol y habló de las propuestas del Pacto Histórico.

Francia Márquez Mina se refirió a educación, medioambiente, diálogos con el ELN y minería ilegal, entre otras.

Publicidad

¿Quién es Francia Márquez?

Francia Elena Márquez Mina, nacida en Yolombó, corregimiento de Suárez, Cauca, es abogada, activista medioambiental, defensora de derechos humanos, líder social. Fue Premio Medioambiental Goldman. Además, fue presidenta del Consejo Nacional de Paz.

¿Qué quiere ser como vicepresidenta?

Desde el principio dije que no estaba aquí por un cargo, lo que quiero es cambio para mi país. Yo hago parte de los nadies y de las nadies de este país que han tenido que sufrir en medio de la violencia, el conflicto armado, que han tenido que pasar muchas necesidades, que no han tenido oportunidades en este país para salir adelante. Muchos lo hacemos con mucho esfuerzo, pero no es fácil. Lo que queremos es un Estado al servicio del pueblo colombiano, que se ponga al servicio de garantizar los derechos básicos de la sociedad colombiana, ese es mi sueño. Que esta Colombia pueda andar sin miedo, que a ningún líder social en este país por levantar la voz, como lo he hecho yo, lo asesinen, lo violenten, que a ningún joven lo violenten por reclamar derechos, por reclamar educación. Eso es lo que yo quiero y por eso estoy aquí acompañando a Gustavo Petro en esta contienda política.

¿Qué quiere decir 'los nadies' y 'las nadies'?

Siento que ha habido una dirigencia que menosprecia a la gente, menosprecia a las regiones, a los pueblos étnicos, afrodescendientes, indígenas, campesinos, a la juventud, sobre todo a la juventud empobrecida, y entonces para mí eso significa que cuando hacemos una movilización para reclamar que nos garanticen la vida, que nos protejan en los territorios, y uno hace un acuerdo, después le dicen ‘pero estos qué se creen, estos quiénes son para nosotros cumplirles’ y entonces no le cumplen a la gente, no honran la palabra del Estado.

Comprometen al Estado y no honran. Les ‘hacen conejo’ porque sienten que estas personas no importan, que la vida de esas personas no importa. Eso para mí es tratarnos como nadies, ‘ustedes quiénes son’ para venir aquí a exigir y reclamar derechos.

Publicidad

El Premio Medioambiental Goldman

En Colombia 5 personas han ganado ese premio, de ellos 3 mujeres. Eso quiere decir que usamos nuestro amor maternal como mujeres para cuidar la casa grande, para cuidar el territorio, para cuidar el bosque, el río. Este premio es un reconocimiento a la lucha histórica que hemos hecho los pueblos étnicos por cuidar el territorio como un espacio de vida.

Creo que no es Francia Márquez, es la comunidad que ha estado enfrentando en el Cauca la minería ilegal, que ha estado enfrentando la minería del despojo, entonces es el reconocimiento a la lucha histórica que han hecho ambientalistas en este país. Honrar la memoria de tantos líderes y lideresas que asesinan por defender la naturaleza para todos y todas.

Publicidad

¿Cómo cuidar la casa grande, Colombia, en materia de medioambiente?

Para la población afrodescendiente, su conexión es con el agua, con el río. Así como los pueblos indígenas, su conexión con la madre Tierra es muy fuerte. Pero uno puede cuidar el medioambiente en la ciudad, por ejemplo, hacer un sistema de una economía circular, que es lo que vamos a hacer en nuestro gobierno, si ganamos la Presidencia Gustavo Petro- Francia Márquez. También pasa por la casa, clasificar los residuos, eso es básico.

Minería ilegal: ¿cómo enfrentar los grupos criminales?

Es complejo. Además, si hay corrupción de por medio. Muchas de esas retroexcavadoras que llegan a los territorios llegan pasando por los retenes, son máquinas que importan. Los primeros controles no se están haciendo y ahí hay corrupción institucional. Y el mercurio se importa, y llega a los territorios con la complicidad de la corrupción de este país.

Yo creo que resolver el problema de la minería ilegal e inconstitucional implica asumir el desafío de enfrentar la corrupción en nuestro país, que para mí es el primer paso.

Parte del desafío que tenemos ahora es fortalecer la pequeña minería, la minería artesanal, yo creo que hay que promover un sistema del Estado para que la gente que es minera pueda hacer una minería limpia, que no genere tanto impacto ambiental y social en los territorios.

Publicidad

Hay que hacer una revisión de todos esos títulos que se han entregado en el país para explotación minera. No estoy diciendo que nos se pueda hacer minería, pero no en todo lado se puede.

¿Cuál es la propuesta en materia de educación?

Hemos entendido que la educación es fundamental en este país. Necesitamos una educación pertinente desde la básica, que atienda los niños desde la edad 0. Una red de jardines comunitarios que se articule con los hogares de Bienestar Familiar, reconociendo el trabajo que han venido haciendo las madres comunitarias en todo el país.

Publicidad

En zonas rurales hoy es precaria la situación de la educación por la falta de conectividad a internet. Avanzar en fortalecer la educación básica o media implica fortalecer la conectividad en todo el país.

Para la alimentación en las escuelas también hay que recuperar la soberanía alimentaria. Fortalecer un sistema de compras públicas de alimentos al campesino que esté produciendo. El Estado debe comprarle esos productos para que vayan a satisfacer programas (como el PAE).

Un pueblo educado es un país que avanza, que progresa. Un pueblo ignorante es un país que está sometido al empobrecimiento y a la violencia.

¿Cómo van a gobernar?

El Pacto Histórico, Gustavo Petro y Francia Márquez, tiene que gobernar para todo el país. No podemos gobernar de la manera en la que lo hicieron otros, excluyendo. En algún momento tendremos que hacer un gran pacto nacional, eso es construir con la diferencia, incluso, con quienes nos han hecho la vida miserable, con quienes nos han sembrado miedo, esta violencia que vivimos. Con todos hay que pactar, sino esta será una sociedad inviable. Eso implica poner el diálogo en el centro. Construir desde la diferencia y ver en la diferencia una virtud, una posibilidad para crecer como sociedad y no una razón para exterminar, para violentar o para excluir al otro.

Publicidad

Cómo enfrentar la violencia en Colombia

Sí o sí tenemos que avanzar en el logro de la paz. Este país tiene que avanzar en la implementación de los acuerdos ya firmados entre las FARC y el Estado colombiano. Es necesario avanzar en el restablecimiento de la mesa de diálogo con el ELN. Es necesario avanzar en una política de sometimiento del multicrimen organizado, que son los que van y asesinan al líder social.

Regularización de las drogas

El camino de la legalización puede significar, para comunidades caucanas que han sido estigmatizadas, plantear unas nuevas economías.

Publicidad

Con el cannabis se empezó a regularizar, pero la pregunta es para quién se están designado las licencias. Las licencias están quedando en grandes intereses económicos, incluso empresas internacionales.

Resolver ese problema de las drogas en este país contribuirá enormemente a disminuir la violencia.

Ausencia en los debates

Yo he estado en todos los debates. Anoche no fui al debate de Noticias Caracol porque estaba en Cali. No fui porque tenía jornada de campaña. Teníamos nuestro cierre de campaña en el distrito Aguablanca, mi segunda casa, y no podía dejar ese evento tirado.

Sobre el debate final con los candidatos presidenciales, la candidata vicepresidencial Francia Márquez señaló: Le diré a Petro, no me comprometo a que vaya, pero le diré. Ahí estaremos. Igual, estamos haciendo el debate en la calle.

Publicidad

Ofensas y acusaciones en medio de la campaña

Yo no he agredido a ningún candidato. Siempre hablo con honestidad, diciendo las verdades a quien tengo que decirle, pero con el respeto que cada persona se merece. He sido víctima de esos ataques, pero aquí estamos porque yo creo que el país tiene que desaprender de hacer política denigrando del ser humano.