Humberto de la Calle en Colombia Decide: “Es muy difícil un proceso de paz con el ELN”

Colombia Decide les toma el pulso a los candidatos cabeza de lista al Senado de la República. El turno es para Humberto de la Calle Lombana, exministro, exconstituyente y exvicepresidente de la Nación. Estas son las propuestas de la Coalición Centro Esperanza.

El acuerdo de paz

Pese a que a algunos no les gustó el acuerdo, 13.500 hombres dejaron las armas. Me siento muy orgulloso del acuerdo.

Lista de la Coalición Centro Esperanza

Es una lista abierta. Hay 100 candidatos, pero las personas pueden votar por quien gusten, el que saque mayor número de votos va de primeras. A diferencia de las listas cerradas, se vota por la persona y no el partido. Es la primera vez que hay una alianza para el Congreso. Pese a la salida de Ingrid Betancourt de la Coalición de la Esperanza yo la veo bien. Claro, tenemos diferencias y tenemos derecho a opinar. En la coalición estamos brindando ese ejemplo. Yo veo que la coalición va muy bien en las encuestas.

Diferencias al interior de la Coalición Centro Esperanza

Yo apoyo a todos los candidatos hasta el 13 de marzo y después a quien gane la coalición. No es que estemos rotos, tenemos ideas distintas. Por ejemplo, Robledo tiene mucha resistencia a los TLC y Gaviria sí los apoya. Los colombianos no necesitamos matarnos ni insultarnos porque tengamos ideas distintas. Yo me siento muy contento porque después de estos ‘problemitas de carpintería’ siento que vamos muy bien. Las encuestas muestran que la coalición va muy bien y yo me siento muy satisfecho.

Lucha contra la pobreza

Hay que igualar la cancha. Salir en la ruta de la vida desde el mismo lugar, las regiones olvidadas de Colombia están en un grado de atraso tal que un niño que nace allá no logra siquiera alcanzar a los otros. Yo propongo primero los pobres. Si el presupuesto no alcanza para todo, prefiero sacrificar los otros temas.

Reforma tributaria

Yo creo que hay que hacer una reforma tributaria. Más impuestos para los ricos o ultrarricos, pensar en tributación para dividendos. Los programas de Gobierno tienen que examinar si producen equidad o no.

Aborto, adopción igualitaria y eutanasia

Yo creo que el Código Penal no tiene por qué meterse con el cuerpo de las mujeres.

Si hay parejas homosexuales tienen derecho a adoptar.

La eutanasia corresponde al derecho a vivir con dignidad, o sea, a morir dignamente.

Este es un Congreso que con estos temas sale corriendo, como si le diera miedo y no resuelve nada. En cambio a otros temas como bajarse el sueldo ahí si no resuelven, los que queremos que no tengan cuatro meses de vacaciones ahí si no aprueban.

Lo que ha pasado con esta señora (Aída) Merlano muestra que el Congreso está minado de corrupción.

Seguridad

Estoy trabajando muy duro en una ley de seguridad. Las normas están muy mal enfocadas…cárcel, cárcel, penas…cuando lo que ha fallado es la justicia.

Lo que hemos visto es una justicia llena de privilegios. Lo que ha hecho este gobierno es "seguridad"… y seguridad es meter más gente a la cárcel, penas más largas, cuando la cárcel es la universidad del crimen. Permitir a la gente que dispare es muy parecido a lo que se llamó el estatuto de seguridad. El tema de quienes roban los celulares y los sueltan viene es de la inoperancia de la justicia. Lo que tenemos que lograr es que se condene al culpable y se libere al inocente.

Proceso de paz con el ELN

Es muy difícil con el ELN, con ese grupo se ha negociado mucho. Hay unas condiciones que ha puesto el Gobierno, que las comparto. Por ejemplo, liberar a los secuestrados. Pero lo que sí me parece, más allá de aspirar a una mesa completa de negociaciones que es muy difícil, es establecer canales humanitarios. Evitar el golpe tan brutal que está cayendo sobre las personas. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Arauca.

En Arauca es la lucha entre los irregulares y el Estado, pero también entre ellos mismos. Y las poblaciones sin corredores, sin mecanismos. Yo buscaría un canal humanitario y, en todo caso, no olvidar la necesidad de la paz total.

¿A quién apoyaría si la segunda vuelta es entre Petro y Federico Gutierrez?

Somos un movimiento diferente a Federico, a la derecha, a Petro. Nosotros estamos en el centro, el centro es genuina democracia, separación de poderes, respeto a las cortes, al Banco de la República, que estoy viendo está en riesgo porque entre Petro y el propio presidente Duque están presionando a la junta del Banco de la República. Y nosotros aspiramos a ganar. Yo creería que si nuestra coalición llega a la segunda vuelta ganará nuestro candidato.

Unirse al Pacto Histórico

Nosotros tenemos un camino y es el en que vamos a persistir. Es un camino que no quiere que este país marche por la vía del caudillismo, del autoritarismo. Es un camino que Colombia no quiere.

Implementación del proceso de paz

Yo le reconozco a este Gobierno, en cuanto a la reincorporación de los guerrilleros, que ha tenido logros. Metas cumplidas, lo acepto. Pero en temas de reforma rural integral está en pañales; de la reforma política, cero. Pero cero, no hay una coma. Y, si no reformamos la política, nada ganamos con tomar otro tipo de decisiones.

Hay que persistir en el cumplimiento del acuerdo. La paradoja en la que estamos es: en este gobierno se decía que iba a hacer trizas la paz, pero que sí tenía seguridad. Nos hemos quedado con una paz golpeada y sin seguridad.