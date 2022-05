Luis Gilberto Murillo, fórmula de Sergio Fajardo: “El TLC con EE. UU. hay que revisarlo”

Luis Gilberto Murillo, fórmula a la Vicepresidencia de Sergio Fajardo, estuvo en Colombia Decide y habló de las propuestas de la Coalición Centro Esperanza.

Luis Gilberto Murillo habló de biodiversidad y cambio climático, digitalización del campo, fracking y lucha contra la homofobia, entre otros temas.

¿Quién es Luis Gilberto Murillo?

Luis Gilberto Murillo es ingeniero de minas, exgobernador, exministro e investigador. Estuvo becado en MIT, en donde trabajó como investigador en soluciones climáticas. Asesoró al Gobierno de EE. UU. en temas medioambientales.

¿Qué le falta a Colombia en materia de biodiversidad?

Cambiar el modelo de la promoción de activos naturales del país. Que se convierta en potencia ambiental, potencia de la vida. Tenemos un modelo que se basa en la extracción. Somos el primer país en biodiversidad por metro cuadrado del mundo y el segundo en el mundo en términos totales. Y el mundo espera que Colombia lidere ese cambio.

Además, es un país con una enorme biodiversidad cultural, pero no hemos hecho lo suficiente. Falta mucho por hacer en algo que es central, el control de la deforestación y en ciencia y tecnología y nos hace falta conocer mucho de nuestra biodiversidad.

Tres puntos básicos para sacar adelante en Colombia en cuatro años, que es lo que tienen si llegan a ser elegidos

Primero, proteger la biodiversidad y llevar a cero la reforestación. Segundo, hacer la reconversión de todo el sistema productivo colombiano, que se adapte a disminuir su huella de carbono…controlar la minería ilegal. En Colombia tenemos un uso muy ineficiente en Colombia del agua.

Tercera, ciencia, tecnología e innovación. Hay que avanzar en un sistema educativo al que todos tengan acceso. No nos podemos dar el lujo de tener 3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan o que estudian y no tienen empleo.

Y hay que fortalecer la ciencia y la tecnología pero que esté aplicada a la investigación aplicada y el desarrollo. Estamos planteando la creación de cinco institutos de ciencia y desarrollo para mejorar nuestra producción y darles valor agregado a nuestros productos. Un primero tiene que ver con el desarrollo agroindustrial, un segundo tiene que ver con energías limpias y cambio climático. Un tercero es en bioeconomía, un 25% de los medicamentos que se producen en el mundo, las grandes farmacéuticas, el origen está en la selva tropical, sobre todo selva tropical húmeda; que por eso hay que protegerla.

Además, estamos planteando un centro que tenga que ver con la ciencia médica y aprovechar los saberes ancestrales de las comunidades.

Y el quinto instituto tiene que ver con industria y servicios. Porque necesitamos hacer mucha investigación inclusive de mercados, pero conectada con ciencia aplicada. Y el otro pilar es garantizar el acceso a la gente. Tenemos mucha gente muy preparada pero no se le da la oportunidad. Y lo otro es la lucha contra la corrupción.

Muchos jóvenes en el campo no ven la oportunidad y acceden a otro tipo de cosas o se van a las ciudades. ¿Qué se debe hacer en el tema agrícola?

Yo soy una persona de zona rural, y lo que uno quisiera es quedarse en su pueblo pero no se brindad las condiciones, en Colombia la brecha entre lo urbano y lo rural es demasiado alta. Hay que garantizar la seguridad de las personas en el campo y no la tienen. Las provincias han sido abandonadas. Si no se tiene opciones se van a las ciudades.

Tener presencia del Estado para que tengan los servicios básicos como salud. Muchos tienen el carnet pero deben hacer rutas de la muerte para que sean atendidos. Hay que buscar sistemas eficientes para que sean atendidos.

Hay que crear la Universidad Nacional Digital. En el campo le hemos dejado las oportunidades a los mercados ilegales y cómo hay que crearlas: dando otros tipos oportunidades. Hemos propuesto la creación de 1,5 millones de empleos y la tercera parte será en zonas rurales.

Es importante la digitalización. Crearemos una ley de plazas de mercado y centrales de abasto, no solo por la importancia en la cadena alimentaria. Sin intermediarios. Soy campesino, tengo un hijo de 13 años y ese niño entrenado en el mundo digital me pone mis productos en el mundo global.

En dos años puede volver a un joven del campo como desarrolladores y programadores. Y darles todo el acceso al mundo digital. Pero no lo vamos a lograr si tenemos un campo conectado solo en un 20%.

Su madre fue empleada doméstica y este sector se ve muy desprotegido en cuanto a seguridad social. ¿Cuál es su propuesta de reforma pensional y de protección a este sector?

Mi madre fue empleada doméstica y mi madre tuvo que ayudarla para darle educación a sus hermanos. El primer paso es formalizar el trabajo doméstico para que empiecen a cotizar. Que tengan condiciones dignas.

Estamos proponiendo también un sistema de cuidado con el hecho de que se pueda dimensionar el trabajo doméstico, cuantificar el trabajo que hace la mujer en la casa y se incluye a los trabajadores domésticos. Garantizaremos lo que a muchas mujeres no se les reconoce. Sergio Fajardo es el único que propone esto.

Frente a los bajos resultados de las encuestas, ¿por qué no se retira?

Hemos ido creciendo, estamos seguros de que vamos a pasar a segunda vuelta. Las encuestas no recogen bien en las muestras esa Colombia de ciudades intermediarias. Además, nosotros defendemos unas ideas de centro ideológico, que hay que fortalecer las instituciones. No nos vamos por la izquierda que dice hay que empezar de cero o de la derecha que dice que todo está bien.

¿Qué proponen para la inclusión de personas discapacitadas?

Uno de mis sobrinos, Carlos Julio, tuvo parálisis cerebral y tiene necesidades especiales. Tiene que ver con un marco de igualdad de oportunidades, impulsaremos una ley con mecanismos en el empleo, la educación. Tiene que haber un apoyo del Gobierno para que estas familias tengan servicios financiados por el Gobierno nacional, para que las familias puedan atender a la persona. Tenemos que garantizar que el Estado proteja los derechos de las poblaciones más vulnerables.

¿Qué se debe hacer en prevención y atención de desastres?

Como ministro tuve oportunidad de ser la cabeza del sector de prevención y atención a desastres, con la Unidad de Atención y Gestión de Desastres que antes de nosotros era un oficina de cuarto nivel, pero se reestructuró el sistema.

El país tiene desafíos en eventos extremos del clima y el cambio climático, inundaciones, deslizamientos. Las proyecciones que hicimos con el Ideam decían que las lluvias en ciertas zonas pueden incrementarse en un 30% y en intensidad. Como sucedió en Mocoa…que en una hora llovió lo de 3 o 4 meses. Pero en otras zonas, al mismo tiempo, puede prestarse estrés hídrico y sequía. El país tiene que prepararse para esto.

Generar una serie de obras de ingeniería y planificación que respondan a esto. Sacar a las personas de riesgo. Ya estamos viviendo los extremos del clima. Poder garantizar que en el país se responda a los daños de los eventos de los cambios extremos del clima. Primero, salvar vidas y luego responderles.

¿Cómo eliminar los intermediarios en el agro?

Con la crisis que el país tiene en insumos, el país debe moverse en dos líneas. La primera, el Estado tiene que apoyar a los productores a encontrar en el mercado global los insumos, traerlos al país y subsidiarlos. Lo segundo, es que el país tiene que moverse a producir sus propios insumos, tenemos que avanzar en agricultura orgánica.

Sobre los intermediarios, si conectamos los centros de producción y los centros de consumo estamos eliminando los intermediarios. Y eso implica algo muy importante a lo que no se le ha prestado atención, vías terciarias. Y con la digitalización los productores pueden poner los productos en el mercado sin intermediario, no solo nacional sino global.

¿En qué cree que quedó en deuda Iván Duque?

Hay muchas deudas que deja este gobierno, pero en el campo es la seguridad. La gente no puede producir porque están amenazados o extorsionados por los grupos armados.

Hay deuda en infraestructura, el acuerdo de paz tenia previsto la inversión y esto no se hizo. No ha hecho nada para proteger la producción nacional y seguimos importando alimentos que se pueden producir aquí.

¿Cuál es su propuesta para mantener el TLC con Estados Unidos, pero protegiendo a los campesinos?

El TLC hay que revisarlo porque como está no nos permite responder a desafíos de seguridad alimentaria, de adaptación y mitigación del cambio climático, pero además de provisiones adicionales de empoderamiento de la mujer y de provisiones de comunidades.

El 50% de los bosques de este país están en áreas de propiedad colectiva, comunidades negras o pueblos indígenas en resguardos. Que estas comunidades con el apoyo del Gobierno puedan generar comercio, hará que beneficien al país. La globalización cambió de enfoque…Colombia es mirada como el gran aliado, como una despensa agrícola y el país puente para que las cadenas de suministro se acerquen a los centros de consumo. Pero si Colombia no revisa el tratado no podemos aprovechar esas oportunidades.

Colombia es todavía un país homofóbico. ¿Qué propone para luchar contra esto?

Educación. Hay mucha ignorancia frente a los grupos demográficos y sus derechos, y sobre todo a la población LGBTI. Garantizar que las provisiones que se tienen, leyes, fallos, se implementen y el gobierno debe liderar y dar ejemplo.

Perseguir y judicializar a quienes tengan conductas contra la población por prejuicios o racismo. Somos intolerantes con lenguajes agresivos.

¿Qué se debe hacer con el fracking y como implementar las energías alternativas?

El fracking no se debe hacer en Colombia. Si vamos a una economía neutra y a una reducción de emisiones tenemos que ir mutando hacia energías limpias y fuentes renovables.

Pero sí tenemos que aumentar la matriz energética de estas energías no convencionales. Nosotros tenemos una meta de 30%. La Guajira, el Tolima tienen un gran potencial. Tenemos también la energía marítima, pero en el marco de justicia para las comunidades.