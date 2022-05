Sandra de las Lajas, fórmula de John Milton Rodríguez: “La educación sexual debe darse en el hogar”

Sandra de las Lajas Torres, fórmula a la Vicepresidencia de John Milton Rodríguez, estuvo en Colombia Decide y habló de las propuestas de Colombia Justa Libres.

Sandra de las Lajas Torres habló sobre educación y una posible negociación con grupos armados. También de aborto, comunidades LGBTI e impuestos para Iglesias.

¿Quién es Sandra de las Lajas Torres?

Sandra de las Lajas Torres es nacida en Tumaco, una hija del Pacífico. Mi madre es de Santa Bárbara Iscuandé, en El Charco, una región muy apartada. De hecho, el alcalde de este municipio lleva varios días secuestrado. Una región apartada que ha sufrido mucha violencia. Tengo dos hijos, dos jóvenes profesionales, y soy esposa de un hombre maravilloso. Estudié tanto en la universidad pública como en la privada.

¿Viene de algún partido?

Pienso que todos los seres humanos debemos ser políticos, porque debemos ser partícipes de la función del Estado, pero yo no vengo de una casa política.

Con John Milton Rodríguez nos conocemos desde hace mucho tiempo, hace 15 años. Hemos trabajado muchos proyectos juntos, hemos estado vinculados en los territorios en una visión compartida.

Un presidente que venga de los sectores cristianos, ¿por qué?

De los cristianos, y empresarial y educativo.

Creemos que el Estado debe estar fundamentado en principios y valores. Uno de los problemas es la ética pública y la gran corrupción. Una de las soluciones es que generemos una ciudadanía. Se necesita entender que lo público es sagrado, respetar al otro, el amor y la solidaridad. Muchos de esos valores se han perdido. Prima lo individual sobre lo colectivo, no se piensa en la comunidad.

Consideramos que en el rol del Estado se necesita la participación de la academia, públicas y privadas y del sector productivo.

Hay un discurso anticorrupción de todas las campañas, ¿qué garantías de que en un eventual gobierno suyo no termine metida la corrupción?

Primero, principios y valores. Cuando vayamos a escoger un gobernante miremos sus antecedentes. Los míos y los de John Milton Rodríguez están ahí. Hemos actuado a cabalidad. No hay una casta política imponiéndonos una agenda. Se escogen las personas por su trayectoria y no por las recomendaciones.

Tenemos instituciones muy importantes como el Ejecutivo y el Judicial, que deben mantener la independencia. Hay que fortalecer nuestra institucionalidad y mejorar el sistema participativo, fortaleciendo las instituciones. Que las personas lleguen por la meritocracia.

¿Cuáles son sus propuestas?

Además de venir un sector que representa la ética, la moral creemos que la parte educativa es fundamental. Es muy importante que Colombia mejore sus condiciones educativas.

Encontramos entidades públicas que son lamentables, hay que invertir en la infraestructura, en materiales didácticos actuales. Pensamos que hay garantizar la cobertura total a toda la población en prescolar, básica y media.

A nuestros profesores hay que formarlos más en posgrados, en ciencias, en inglés, y hay que hacer concursos a los docentes, cuando se está preparado no se debe tener miedo. No solo al ingreso sino a lo largo de su carrera. Hay que ver dónde hay que fortalecer para que ese mejoramiento se vea redundado en la calidad educativa.

Para la educación superior hay que garantizar el acceso, no solamente a la universidad pública sino también privada. Pero no sacrificar la universidad pública en beneficio de la universidad privada.

Necesitamos tener un cambio acelerado de que estudiantes en 10 y 11 se formen en el SENA y podamos fortalecer para la parte productiva, en tecnología, como gestores culturales. Desde allí podemos empezar a formar en la cuarta revolución industrial, que independiente de donde esté el joven se pueda formar.

Que pueda desarrollarse y sacar adelante su vida. Es muy importante que las universidades tengan un mejor equilibrio entre teoría y práctica. Que este tiempo de práctica se le reconozca como experiencia.

¿Le gustaría ser ministra de Educación?

No. Un ministro de educación tiene que dedicarse completamente a esta cartera por la importancia que tiene y sería muy difícil ser vicepresidenta y ministra. Aunque estoy para ayudarle al presidente.

¿Nos gobernarán con la Biblia o con la Constitución en la mano?

La Constitución garantiza la libertad de culto. Y eso lo vamos a garantizar. Y también garantizar que usted no tenga ninguna religión. Y nosotros sí dirigiremos guiados por los principios y valores que nos inculca la Biblia. La palabra de Dios dice que cuando el justo gobierna el puesto se alegra.

¿Qué garantía tendrán las minorías que han venido buscando defender derechos ante la Corte Constitucional?

Nosotros todos somos seres humanos. En ese sentido la Constitución brinda un reconocimiento a la diferencia. A todos hay que tratarlos por igual. Todos somos iguales ante la ley. No tendremos ningún trato diferencial a menos que sea para fortalecer grupos humanos, comunidades que tengan alguna desventaja.

¿Cuáles son sus propuestas para las comunidades LGBTI, muy afectadas por la exclusión y la violencia?

Todos somos creados por Dios. Tanto las personas que tengan una tendencia homosexual o heterosexual, todos somos colombianos. No se les puede quitar salud, educación, debemos propender porque no se le minimicen sus derechos. Vamos a seguir manteniendo sus derechos.

¿Pero van a garantizar derechos como el matrimonio o la adopción, que la Corte Constitucional ya ha garantizado?

No tenemos previsto un retroceso en las normas que Colombia ya ha adoptado.

¿Negociaría con el ELN o el Clan del Golfo?

Para que haya paz en primera instancia es necesario incrementar la inversión pública, para que no se repitan estos ciclos de violencia sobre todo en los territorios fronterizos donde la presencia del Estado ha sido mínima o nula; allí no hay universidades, los jóvenes terminan en su bachillerato y no ha posibilidad de avanzar.

Hay que fortalecer los ingresos, las unidades productivas de los campesinos, y generar nuevos emprendimientos y centros de transformación.

La única manera que este país puede salir adelante es a través del diálogo, pero tiene que tener unas condiciones básicas. No puedes dialogar cuando te están atacando el territorio, tienes que dejar de secuestrar, de oprimir a los territorios.

Dialogar en La Habana o cualquier otro territorio es muy bueno, pero las personas en el territorio necesitan una paz verdadera que pare la violencia, el secuestro y el narcotráfico que es la primera razón de la violencia.

¿Qué opina del aborto?

Me duele que mujeres se vean frente a esa difícil decisión. Me duele pensar que para algunas mujeres es la única decisión. Si llegase a ser vicepresidente mi compromiso es fortalecer a la mujer para que no tenga que vivir este tipo de experiencias.

Estamos promoviendo un referendo para que los colombianos se manifiesten frente al fallo de la Corte Constitucional porque no estamos con el aborto. Pero entendemos que la mujer no se sienta segura. Debemos fortalecer en el sistema educativo, productivo. Pero con cariño les digo así como usted tuvo la oportunidad de nacer, esos niños también tienen el derecho a nacer. El Estado debe dar garantías para que ese niño reciba todo.

No quiero ser una persona que critique porque uno no sabe lo del otro, pero la vida es de Dios y nadie la puede quitar.

¿Qué opina entonces de la cátedra de educación sexual?

¿Ustedes que aprendieron de la cátedra de educación sexual? Hay cosas que deben aprenderse al interior del hogar, hay cosas que es en la familia donde hay que estructurarlas. La educación sexual tiene que ver con la parte más intima de cada ser. ¿Quién tiene mayor responsabilidad sobre eso, un profesor o un papá o mamá? La catedra de educación sexual no ha ayudado a descender el embarazo, por ejemplo, en zonas rurales. Y en las zonas rurales es donde más se están presentando este tipo de casos.

Y eso prueba que las familias rurales no hablan de educación sexual con sus hijos

Así es. A los padres hay que enseñarles que hay ciertas responsabilidades que no deben dejárselas a los docentes. El docente no tiene que ser el encargado de formar a una persona, porque eso le pertenece a la familia, al docente no se le puede sobrecargar. A través de las escuelas para padres se les puede formar.

¿Qué pasará en un eventual gobierno suyo con los impuestos de las Iglesias?

Cuando la iglesia tiene una infraestructura paga por ese bien. Excepto la Iglesia católica por un concordato. Si se pone a mirar, la mayoría de las personas que trabajan en el sector social interreligioso ninguno recibe un sueldo. Y de cada 10 personas que trabajan en el servicio espiritual, la mayoría, si acaso de 2 o 3, vive con condiciones que tienen todo resuelto. Así como un trabajador de la salud, un maestro, merecen una buena calidad de vida, quienes trabajan en el sector espiritual también lo merecen.

¿Por qué hay que votar por John Milton Rodríguez y Sandra de las Lajas Torres?

Por tres razones básicas:

