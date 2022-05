Fajardo dice no a reunión con Petro: "Cuando está en un problema, prende una cortina de humo”

Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, estuvo en las Conversaciones de País de Noticias Caracol. Allí se pronunció sobre la denuncia de Gustavo Petro, quien ha insistido en que supuestamente va a haber un golpe para aplazar las elecciones presidenciales por la “inminente derrota del candidato del uribismo”.

Tras la petición del aspirante por el Pacto Histórico para reunirse con él y Rodolfo Hernández, Fajardo respondió: “No voy a sentarme con Petro a servir de acólito a su nueva cortina de humo”.

“Petro es un maestro para llamar la atención. Cuando está en un problema, prende una cortina de humo”, insistió el candidato.

También cuestionó que “ahora se está hablando que no se van a respetar las elecciones, que no van a reconocer los resultados, estamos jugando con candela y con una sola chispa esto se prende y no quiero esa Colombia que vimos el año pasado con el estallido social”.

¿Qué dice Sergio Fajardo del Gobierno de Iván Duque?

“Creo que ha sido muy dañina la forma como ha conducido este Gobierno el país en estos cuatro años”, expresó el candidato.

Y recordó, según él, que en la campaña pasada “decía mentiras, al lado mío, que iba a bajar los impuestos, prometió una cantidad de cosas, llegó al poder, no lo hizo y de ahí vamos para abajo en este país”.

Además, se refirió a la Registraduría Nacional y su papel en las elecciones actuales. Para Fajardo, “ha hecho un pésimo trabajo”.

¿Qué piensa Sergio Fajardo de las encuestas?

Los resultados demuestran “algo que he reiterado y es que no se sabe nada. Cuando se pretendió decir que esto ya estaba definido, el 14 de marzo, entre Fico y Petro, y no (…) esta semana es crucial”, sostuvo el candidato.

Afirmó que “el cambio que yo propongo es un cambio serio, con cuidado”, por lo que criticó a los contendores por “todas estas mentiras que se prometen, con todo lo que se ofrece, sabiendo que no se puede hacer, si se llega eventualmente al poder se convierte en una frustración”.

Fajardo también hizo un llamado a hacer “política con decencia. Cuando yo digo decencia es respetar al que piensa diferente a mí”.