Hablando de su embarazo adolescente, Francia Márquez sentó su posición sobre el aborto

Francia Márquez Mina, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, estuvo en Noticias Caracol para hablar de cómo se imagina el ejercicio de gobernar un país como Colombia.

“Aquí estamos para seguir construyendo país. Ganamos la primera vuelta con mucho esfuerzo, pero también con mucho amor, con mucho entusiasmo, y ahora nos toca la segunda. Los lugares donde nosotros ganamos, si miramos el mapa electoral, son los lugares de la paz, esos mismos lugares donde el plebiscito votó por la paz, esa es una señal que nos dice que hay que seguir trabajando por la paz de este país, que va más allá de parar el conflicto armado”, comentó Francia Márquez.

Publicidad

A dos semanas de la segunda vuelta presidencial y teniendo en cuenta que ambas vicepresidenciales son mujeres, Francia Márquez también se refirió al papel de la mujer en la política.

“Es cierto que hemos tenido algunos liderazgos ya en la política, pero sin embargo muchas veces nuestros liderazgos no llegan a atender a las mujeres, nuestros liderazgos no reivindican las necesidades, las agendas de las mujeres, no llegan a cambiar la situación de las mujeres. Yo soy una mujer que vengo de abajo, que vengo del lugar donde vienen la mayoría de las mujeres campesinas, afrodescendientes, indígenas, trabajadoras, maestras (…) y ven en mí el reflejo de ellas. Saben que tenemos una historia en común, una historia de violencias, pero también de exclusión y de falta de oportunidades, este será el gobierno de las oportunidades, para el buen vivir, para vivir sabroso y el gobierno que orientará a Colombia y llevará a Colombia a ser una potencia mundial de la vida, por eso estoy aquí”, enfatiza.

¿Cómo define a Gustavo Petro?

Francia Márquez define a Gustavo Petro “como un hombre responsable, serio, que tiene una coherencia. Si uno mira la lucha de Gustavo Petro tiene una coherencia en términos de la justicia social”.

¿Qué opina Francia Márquez sobre fallo del aborto en Colombia?

La candidata del Pacto Histórico también se refirió a sus propuestas para la protección de la mujer y su posición sobre el aborto.

Publicidad

Del fallo de la Corte Constitucional sobre el aborto dijo que “más que estar de acuerdo, aquí lo que está de fondo es el reconocimiento de los derechos de las mujeres en Colombia y reconocer cómo esta situación del aborto se ha elevado en nuestro país obedece a reconocer las condiciones económicas, sociales, en las que han estado la mayoría de las mujeres colombianas, porque si usted mira, la mayoría de las mujeres que hoy abortan son mujeres empobrecidas, mujeres como yo que de adolescentes nunca tuvieron un formación sobre la vida sexual y reproductiva, que se han criado solas, y estas mujeres no se pueden simplemente penalizar, aquí hay una responsabilidad del Estado en términos de las formación”.

“Yo soy una mujer que a los 16 años quedé embarazada y cuando quedé embarazada no sabía qué era eso, no conocía qué significaba un embarazo a una edad adolescente, yo pasé dos años soñando todos los días con ir a mi colegio, pero me tocó parar mis estudios por el embarazo, entonces creo que esta es una oportunidad para educarnos como sociedad en términos de una vida sexual y reproductiva desde la niñez, pero también para que los hombres de esta sociedad machista reconozcan que la responsabilidad del cuidado no es una responsabilidad que debe quedar simplemente sobre los hombros de las mujeres, que lo tenemos que hacer de manera colectiva: hombres, mujeres, sociedad y Estado”, puntualizó.