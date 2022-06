¿Gustavo Petro o Rodolfo Hernández? Angélica Lozano y Carlos Amaya explican su elección

Aunque hicieron parte de la Coalición Esperanza y militan en el mismo partido, la Alianza Verde, Angélica Lozano y Carlos Amaya toman distancia frente a la segunda vuelta presidencial. Lozano apoya a Gustavo Petro, mientras que Amaya se fue con Rodolfo Hernández. En Conversaciones de País de Noticias Caracol, cada uno se refirió a su decisión a cinco días de que Colombia elija su nuevo presidente para los próximos cuatro años.

Angélica Lozano va por Gustavo Petro

“Yo estoy feliz porque Colombia decidió el cambio. Creo que aquí hay dos opciones de cambio, honro esa voluntad de la ciudadanía. Mi candidato perdió, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, y a la hora de escoger creo que en el proyecto de Petro y Francia Márquez hay primero un proyecto colectivo. El de Rodolfo es solito él, él solo, y segundo hay un enfoque, un diagnóstico y unas propuestas para unir a esas colombias diferentes. Aquí estamos en la modernidad, los que tenemos privilegios, oportunidades en lo urbano, pero esa otra Colombia pobre, olvidada, la de las mujeres. Yo estoy con Petro y con Francia porque hay un proyecto para que las mujeres progresen, por los jóvenes que tienen los sueños a partir de la educación y del trabajo y por eso decidí, porque esta es una propuesta más liberal, más de futuro, de salir adelante”.

Carlos Amaya con Rodolfo Hernández

“Rodolfo representa un fuera de la política, un antiestablecimiento, alguien que dice estamos mamados de todo, de la izquierda, derecha, centro, y un poco la ciudadanía, que eso fue lo que más me motivó, o a quien yo más represento, que es con los campesinos de Colombia o por lo menos de este sector cundiboyacense, se sienten identificados con él porque el abandono ha sido tal del Estado. Que bueno, dicen, apareció esta opción y nos parece esta opción es. Yo le pregunté mucho a mi papá qué quería y a muchos otros y yo sentí que debí devolverle a la ciudadanía o a quienes me han elegido en Boyacá, en Cundinamarca, incluso acá en Bogotá, ¿qué estaban pensando ellos? Yo creo que sí importa mucho qué tipo de liderazgo tenga Colombia, no creo que Rodolfo sea solo él, creo que ha logrado cautivar a los colombianos como figura, pero es un hombre que se quiere rodear bien”.