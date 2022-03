Gustavo Petro: “Sería posible ganar en la primera vuelta presidencial”

Gustavo Petro, precandidato presidencial del Pacto Histórico, en diálogo con María Alejandra Villamizar durante las Conversaciones de País de Noticias Caracol, manifestó que ve posible el triunfo en primera vuelta presidencial. También se refirió a sus propuestas de campaña desde su colectividad y cuál es el cambio que vislumbra para Colombia en un eventual gobierno suyo.

¿Cómo ha evolucionado la campaña y cómo la está viendo?

“Hemos crecido, digamos si uno mira encuestas. Lo que yo siento en la plaza pública, ya casi más de 40 manifestaciones, es que hemos crecido, eso es lo que yo siento, sería posible ganar en primera vuelta, veremos los resultados del 13 de marzo, que ya no son una encuesta, son una realidad. Si la gente decide votar por la consulta del Pacto Histórico, por mí y la composición del Congreso, que indudablemente va a marcar si la gente realmente quiere cambiar a Colombia o mantiene los mismos con las mismas, y ese es un dato que aún no conocemos que va a hacer determinante en la primera vuelta presidencial”.

Sobre la posibilidad del Pacto Histórico de llegar a unas mayorías en el Congreso, Petro señaló:

“Si la gente vota consultas y vota al mismo tiempo por las listas de las consultas, habría un cambio en la composición del Congreso. Indudablemente el Pacto Histórico tendría la mayoría relativa no la mayoría absoluta, ojalá la tuviéramos, pero las otras coaliciones tendrían otras bancadas importantes y eso me parece clave porque la política subiría de calidad, tendríamos como otra configuración, departidista llamémoslo así, muy diferente a las clientelas, individuales, familiares, que ha sido la norma general del Congreso. en las últimas dos o tres décadas el que ha llevado a la ley a ser supeditada de intereses de gente muy poderosa o de la mafia incluso”.

Sin embargo, para algunos si el Pacto Histórico llega a tener la mayoría en la Presidencia, necesita un Congreso que haga una especie de mirada de contención. ¿Cómo lo interpreta?

“Muy conservadora porque es intentar un plan b para impedir el cambio en Colombia y Colombia necesita el cambio, sino no estaría encabezando las encuestas. Colombia necesita el cambio como sociedad, como Estado, como economía, si se detiene la reforma desde el Congreso, pues simplemente Colombia va hacia un abismo, está ya cayendo a un abismo, no por nada es el hambre el principal problema que hay en Colombia, no por nada el desempleo ha cundido sobre todo en la mujer madre cabeza de familia, los jóvenes. No por nada el estallido social que vivimos hace unos meses, la violencia que empieza a crecer por todos los vericuetos del país es la demostración de una crisis integral de la sociedad. Lo que se necesita hoy es un nuevo trato social, no mantenernos en la crisis, mantenernos en la crisis es morir como sociedad. Así que lo que yo propongo además de ganas la Presidencia es lograr que en el Congreso de la República se pueda establecer unas fuerzas políticas mayoritarias a favor de las transformaciones de Colombia”.

¿Cómo explicaría su propuesta de cambio en contraste con lo que plantean los demás candidatos?

“Cuando hablan de cambio, pero mantener los modelos de salud, de pensiones, de educación actuales, mantener el sistema económico actual logado al petróleo, al carbón, pues es mantener las cosas como están. Lo que pasa es que saben que la mayoría de la población quiere cambio, entonces tratan de captar unos votos ingenios para no cambiar nada. Son dos partidos que hay en Colombia, uno con muchos candidatos, que es no cambiar, y otro que estamos nosotros prácticamente en solitario que es realmente cambiar a Colombia. Hacia dónde y cómo, ese cómo es una transición, no estamos planteando cambios drásticos de inmediato, estamos planteando cambios profundos, pero en formas de transiciones hacia el logro de unos objetivos. ¿Qué objetivos? ¨Pasar de una autocracia prácticamente, un régimen de corrupción le llamo, hacia una democracia, ese es un cambio”.

Sino hay democracia por qué se están dando estas expresiones en las elecciones...

“Porque la democracia no es simplemente que haya elecciones. Si te roban las elecciones, si compran los votos, que es lo que sucede en este momento, gente comprando votos y no estamos hablando de mil personas. Las conversaciones de Aida Merlano no son un caso de Romeo y Julieta dentro de la corrupción colombiana, es generalizado, y entonces cuando hablas de una compra de votos de un millón, dos millones de personas, que yo aspiro a que no vendan el voto, que consigan la platica del mercado, pero que voten por Petro, eso ocurre, eso no es democracia. ¿Cómo puedes hablar de democracia si van 1.300 líderes asesinados?, ¿cómo se puede hablar de democracia cuando no hace mucho asesinaron 6.402 jovencitos inocentemente, ejecutados por el estado?, ¿eso es democracia?, ¿cómo puedes hablar de democracia cuando tienes un nivel de desigualdad tan grande que es de los más grandes del mundo? La igualdad necesita por lo menos un umbral de equidad social sin lo cual no es posible”.

“Indudablemente tenemos que ir a una profundización democrática. ¿Es un cambio a la Constitución? No, porque la Constitución del 91 lo que te planteó es construir un país democrático, la hundieron en sangre y fuego. Toda la década de los 90, todo eso que se llama el paramilitarismo, el genocidio, todo eso fue una forma desde los territorios, las élites locales, de familias políticas muy celosas de que se aplicara la Constitución, de no aplicarla, entonces digamos es aplicar la Constitución del 91 a fondo, cabalmente, transitar hacia una democracia es equilibrar el poder en la sociedad colombiana de la mujer y el hombre, no solo en el Estado, que algo se ha avanzado, sino en la sociedad, en la economía misma”.

¿Cuál es el cambio que propone Gustavo Petro?

“Colombia potencia mundial de la vida, porque si quisiera tener una palabra que resumiera lo que ha sido Colombia en las últimas décadas, tendría que poner la palabra muerte. Si quisiéramos un cambio es la vida, la vida en un país que es la segunda potencia mundial en biodiversidad. ¿Cómo no vamos a afincar ahí todas las posibilidades de prosperidad de la sociedad? Pero es alrededor de la vida”.

“No hay cambio sino cambia la economía”

“La economía colombiana es raquítica productivamente, pero mucho. Cuando miras productividad, que es una forma de medir, es de las más bajas de América Latina. ¿¨Por qué es tan baja? Porque tenemos nuestros recursos productivos inutilizados. Tienes aproximadamente 17 millones de tierra fértil quieticas, entonces un país no puede darse ese lujo en estos tipos. Cuando la mayoría de los jóvenes no entran a una universidad, ¿qué productividad vas a tener en una sociedad? En la OCDE la estadística de empleo informal resulta que es el mayor de todos los países, tenemos una economía fácil para la élite económica, que además se la roba. Lo que genera la riqueza de una sociedad es el trabajo, entonces cuanto tú cambias dinero por trabajo, que fue lo que hicimos, el chorro de dinero para qué sirvió, para importar lo que producíamos. ¿Y qué pasó? Mataste el empleo, ahora hay que construir una economía productiva”.

¿Cree que lograría conseguir una paz estable para Colombia?

“¿Por qué hay violencia? Porque no hay un trato social, porque a la población no se le garantiza sus derechos, porque hay una inmensa desigualdad, sobre todo en la tierra, en el campo. ¿Cómo se construye la paz? Resolviendo esos problemas, el resto es carreta. Tú resuelves los problemas no simplemente juntando un armado con otro en una mesa y haciendo un acuerdo, sino haciendo un acuerdo de la sociedad. ¿Ese acuerdo sobre qué gravita? Sobre transformar la economía productiva, porque esa es la base de la riqueza, esa riqueza se puede distribuir a partir de derechos garantizados y fundamentales para la población y eso es lo que te permite la convivencia”.