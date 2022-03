“No crean que esto ya se definió”: Robledo sobre encuesta Invamer que da como ganador a Petro

Jorge Enrique Robledo , precandidato de la coalición Centro Esperanza, se refirió a los resultados de la encuesta Invamer de febrero en la que Gustavo Petro se perfila como el ganador de las elecciones en todos los esenarios.

Robledo dijo que no se puede creer que ya está todo definido y también habló de las fortalezas que tiene su campaña y, que según él, lo hacen diferente de los demás candidatos.

“La Coalición de la Esperanza lo que propone es un cambio democrático que apunta a no repetir ni formalmente ni en el fondo lo que nosotros llamamos la pesadilla de la segunda vuelta de 2018. Es evidente que hay una gran parte de Colombia, que por todas sus concepciones, ni quiere estar aquí en la reelección de Duque en cuerpo ajeno, ni quiere estar con Gustavo Petro. Eso es una realidad y eso es lo nosotros representamos”, aseguró.

Aunque en la última encuesta Invamer la intención de voto por Jorge Enrique Robledo es de 10,5% dentro de su coalición, así ve el precandidato la recta final hacia las consultas interpartidistas.

“En mi caso yo creo que la campaña va muy bien, estamos muy contentos, inclusive en la encuesta que se publica hoy confirma una cosa que ya estamos sintiendo, yo estoy sintiéndome muy competitivo. Que no crean que ya esto se definió, además porque las consultas son una forma de elección sui generis que yo estoy convencido no se reflejan muy bien en las encuestas”, señaló.

¿Hacia dónde apunta su fortaleza en esta recta final?

“El tema en el que me he concentrado, el tema de la destrucción del aparato productivo por la vía de las importaciones, exceso de importaciones agrarias, industriales, la importancia de crear fuentes de empleo y riqueza, unir asalariados campesinos, indígenas, clases medias, empresarios, una defensa clara de una economía empresarial, todo eso está generando una campaña y una candidatura que no se parece a ninguna de las otras”, indicó.