Petro responde: ¿reconocerá el resultado de las elecciones?, ¿habrá estallido social si pierde?

Gustavo Petro habló con Noticias Caracol sobre los últimos días que quedan de campaña. Aclaró lo que, según él, quiso decir su hija Sofía Petro al referirse a un estallido social en caso de que el candidato del Pacto Histórico pierda.

¿Cómo vive las horas finales de campaña?

“Se mira de manera apasionada, la emoción sube y estoy viviendo entre familias, entre diferentes familias del país, tratando de irradiar propuestas concretas en regiones alrededor de temas concretos”, comentó el candidato, quien recientemente ha viajado a distintos hogares de Colombia para ver cómo “vive la gente: el pescador en el Huila, el campesino en el sur de Santander o el llanero”.

“Me recuerda mi manera de ser, que no es vivir al frente de una manifestación, sino vivir entre las necesidades de la gente y pensar sus soluciones”, dijo sobre esa experiencia.



"He encontrado hambre”

Petro reconoce que en los colombianos “hay falta de fe por tantos engaños, tanta manipulación informativa” y citó como ejemplo la “propuesta que hace el otro candidato alrededor de cambiar el IVA del 19% por el impuesto de ventas del 10. Eso significa elevarles los precios a los alimentos”.

“Por eso fue que estalló el país hace un año y ojalá hubiera podido haber debate, eso hay que analizarlo a profundidad”, aseveró al cuestionar “si le conviene a Colombia elevarle los impuestos a la comida”.

“Yo lo que he encontrado es hambre”, expresó.

¿Ha habido honestidad y transparencia en su campaña?

“Completamente. Lo que pensamos lo decimos. Las decisiones que tomamos han sido públicas”, respondió Gustavo Petro.

Incluso se refirió a los videos filtrados por “fuentes ajenas, muy poderosas. Todas las conversaciones internas durante 7 meses, miles de horas y no sacan un solo video con mi voz donde puedan mostrar una irregularidad o demostrar que la contracampaña que han hecho contra mí, hablando de expropiación o de reelección permanente o quemar iglesias, no tienen asidero en la realidad”.

Asimismo, se refirió a las decisiones que ha tomado durante una campaña que, admitió, "se volvió más compleja, disminuyeron los candidatos" y en la que también “el uribismo cambió de forma, cambió de candidatos como cinco veces, pasó de la señora Cabal a Zuluaga, de Zuluaga a Fico, de Fico ahora a Rodolfo”.

Si Gustavo Petro es elegido presidente, ¿qué será lo primero que haga?

“Afrontar el problema del hambre en Colombia, en el corto plazo y mediano plazo”, dijo el senador. Eso implica “subsidiar el precio de los fertilizantes que se están importando mientras los producimos para disminuir los costos de producción de alimentos en Colombia”, agregó.

A mediano plazo propuso “aumentar la producción de alimentos, lo que debe gozar de la máxima protección del Gobierno en territorio colombiano”.

Para ello, Gustavo Petro planteó “reducir las tasas de interés para la producción de alimentos a 0%, tasa de interés real que no crezca”.

¿Ampliaría el subsidio de Ingreso Solidario?

Subrayando nuevamente el problema del hambre que afecta principalmente a la niñez, habló de las madres solteras y “es ahí donde hay que enfocar lo que llamaríamos la renta mínima vital, que es medio salario mínimo, que saque de la pobreza a la mujer, que en general es joven, para que pueda garantizar al menos la nutrición de sus hijos en la primera infancia”.

Petro también señaló que, en caso de ser electo, constituirá -tras solicitarlo a la ONU- una “comisión internacional independiente para examinar los principales hechos de corrupción de los últimos tiempos como Odebrecht, Reficar, que quedaron en la impunidad porque el aparato de la Fiscalía quedó en manos de unos políticos que ponen las investigaciones de acuerdo al interés económico-político que haya”.

¿El cambio en su gobierno será político o económico?

“Si un cambio no es económico no sirve. Si una persona no puede vivir mejor con el cambio es que no se produjo ningún cambio”, sostuvo Gustavo Petro. “Un cambio tiene que afectar positivamente la vida cotidiana de una persona”, recalcó.

Como ejemplo, manifestó que en su gobierno “no habrá pago de peajes de las motos. Ese proyecto de ley no va y en mi gobierno el SOAT para las motos se disminuye radicalmente”.

“Se trata es de que los impuestos los paguen los que más tienen, y de ahí la reforma tributaria que he propuesto, para que el gasto público se convierta en derechos universales”, agregó.

¿Gustavo Petro va a aceptar los resultados del próximo domingo? ¿Hay algún riesgo de que si no gana haya un estallido social en Colombia?

El candidato quiso aclarar que su hija Sofía Petro “no mencionó eso. Mi hija dijo que, si no hay cambios en Colombia en función de la justicia social y disminuye la desigualdad, la pobreza, el hambre, la sociedad estallará”.

Al hablar del día de las elecciones, Gustavo Petro expresó: “Tengan todos ustedes la tranquilidad de que nuestra fuerza, que ya son millones de personas en todo el país, no hará ningún ejercicio que ponga en peligro esa tranquilidad”.

“Esperaremos los resultados, tenemos unos instrumentos para controlar si hay fraude en el software de la empresa privada DISPROEL, que es una violación a un fallo del Consejo de Estado que ordenaba al registrador que tuviese un software de escrutinio de propiedad del Estado y abierto a toda la sociedad para su auditoría técnica, eso no existió. Tenemos unos instrumentos de control”, comentó.

No obstante, afirmó que “si el resultado es transparente, lo aceptaremos cualquiera que sea. Si el resultado no es transparente haremos las medidas que la ley nos permite hacer para recuperar la transparencia del voto en Colombia”.

