Rodolfo Hernández: “Por fin llegó una persona capaz de pararles el macho a todos estos politiqueros”

Rodolfo Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, habló en Conversaciones de País de Noticias Caracol sobre los programas con los demás aspirantes a la Casa de Nariño, de su posición frente a los debates y de los politiqueros que intentan desprestigiarlo.

¿Cómo gobernó Rodolfo Hernández en Bucaramanga?

Dijo que fue fácil porque “Colombia está llena de gente buena, gente preparada, gente que tiene frustración de que siempre los que nombran (…) tienen que ser de la rosca de politiqueros”.

Publicidad

Según él, se hicieron convocatorias “y salió todo relativamente un 85% perfecto”. Para la elección comentó que prefirió gente “que estuviera trabajando en el sector privado o independiente, que supieran cómo era el trabajo al sol y al agua”.

De ser electo presidente, Rodolfo Hernández afirmó que ya escogió a dos de sus funcionarios: el escritor William Ospina para ministro de Cultura y el ingeniero Félix Jaimes Lasprilla para ministro de Transporte.

¿Qué diagnóstico tiene en regiones como Nariño, Cauca, Chocó?

Aclarando que en su gobierno priorizará, Rodolfo Hernández puso en el primer punto los servicios públicos. Consideró “una vergüenza que en Colombia el 99% de los municipios no tiene agua potable, eso es vida”, por lo que trabajará en esa problemática, luego el alcantarillado y “plantas de tratamiento de aguas negras”, “adicional rayos ultravioleta para matar patógenos que no se ven”.

Su segunda prioridad será activar el campo, que, según él, “se lo tiró César Gaviria”.

Publicidad

¿La gente se pregunta cómo va a hacer para enfrentar los problemas de Colombia?

“Sabio no soy, soy ingeniero civil, 52 años de experiencia”, recalcó Rodolfo Hernández, quien dijo que lo importante es “saber quién sabe, rodearse bien y escuchar”.

“Los politiqueros me están descalificando diciendo que no sé de relaciones exteriores, y no sé, pero sí sé sumar y restar, y tengo ojo, y raciocinio”, expresó, al criticar a “estos vergajos que miren lo que han entregado, ¡una ruina!”.

Publicidad

Rodolfo Hernández también afirmó que “tiene el celular toteado, y llamen, y toquen”. Entre los que lo han contactado, contó, está Nairo Quintana, que le garantizó su apoyo y el de sus conocidos.

“Luego me llaman seis parlamentarios de Boyacá del Partido Verde”, dijo, aunque aclaró que no ha hecho “acuerdos de gobernabilidad” por los apoyos que le han ofrecido. “Yo no le jalo a eso”.

¿Qué piensa de las Fuerzas Militares y de la Policía?

Lo primero que hará, según él, será revisar el presupuesto del Ministerio de Defensa y “mirar qué han hecho con la plata (…) porque hay mucho ruido de que están haciendo negocio donde cobran comisiones tremendas. Eso no lo voy a permitir”.

“La gente que le pone el pecho realmente a las balas no gana nada, a esos los vamos a fortalecer”, aseguró Rodolfo Hernández.

Publicidad

¿Qué tiene en mente sobre las finanzas del país?

“Primero hay que hacer el diagnóstico y luego la fórmula”, dijo. E insistió que en “el Ministerio de Defensa, bien administrado y sin tanta burocracia, sobra plata”.

¿Cómo se administra decentemente la plata del Estado?

“Tiene que cubrir lo básico, la nómina, ni siquiera viáticos vamos a autorizar como locos a que vayan a viajar”, sostuvo Rodolfo Hernández, quien también anunció que su gobierno “recogerá las chequeras”.

Publicidad

¿Qué sectores productivos privilegiará?

El candidato manifestó que lo primero que hará será ver si los 20 productos que más está importando Colombia se pueden sembrar en el territorio, donde afirma que hay 15 millones de hectáreas sin cultivar.

¿Qué le dice el ambiente político?

Rodolfo Hernández considera que se despertó “la emoción de la ciudadanía de que por fin llegó una persona que sea capaz de pararles el macho a todos estos politiqueros, que no le tiemble la mano (…) conmigo tacan burro”.

Insistió en que César Gaviria “es el padre de la desigualdad en Colombia, ahora se alió con Fico”.

Si pasa a segunda vuelta, ¿a quién recibe usted que lo quiera apoyar?

“A todos los que me quieran apoyar, sin negociación”, subrayó Rodolfo Hernández.

Publicidad

Aseguró que “hay gente buena del gobierno actual, buenísima, esos se quedan, para qué los van a cambiar”.

¿De las otras campañas tiene el ojo puesto en personas que puedan servir en un eventual gobierno suyo?

“Seguro que en todas hay, y en el programa de gobierno de Petro seguro hay cosas buenas que habrá que incorporar si son mejores que las mías. ¿Yo cómo me pongo con mi ego a imponer una cosa que otra mejor para darles peor vida a los colombianos? Yo no hago eso”, aseguró Rodolfo Hernández.

Publicidad

¿Le ve cercanía a Gustavo Petro en un eventual gobierno suyo?

Rodolfo Hernández reconoció: “No le conozco el programa de gobierno (…) lo que sea bueno de Petro hay que ponerlo y si es mejor que el mío. Si es mejor el de Fajardo pongo el de Fajardo, si es mejor el de Fico pongo el de Fico, sin pasión, simplemente con inteligencia y con el ánimo de acertar lo más eficiente y eficaz con el mínimo costo para los colombianos”.

¿Qué pasó con la investigación que tiene pendiente Rodolfo Hernández?

“Terminó en interés indebido de contrato a favor de terceros, no a favor mío”, dijo. Precisó que tiene 38 procesos “todavía vivos. Simplemente son maniobras de la politiquería para sacarme de la alcaldía y no pudieron”.

¿Va a ir a los debates?

“¿Es lógica una pregunta de qué va a hacer con determinado problema y tiene dos minutos para explicar? Porque esa explicación hay que decir cuál es el problema, cuál es el desarrollo y cuáles son las conclusiones. (…) No me voy a exponer a eso”, dijo al poner en duda su participación en estos encuentros políticos.

“Me parece que deberían ser debates individuales de una hora por candidato”, agregó.