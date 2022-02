“Todas las Iglesias pagan como ocho impuestos”: Ana Paola Agudelo

“Mi mamá ya vivía en España y me fui a estudiar. Yo me fui a estudiar y pensé que llegaba estudiar y me devolvía. Y me encontré con otra realidad. Conocí la realidad del migrante y, entonces, conocí la Asociación Amigos MIRA España y toda su labor social”.

“Me volví manicurista, en esa época era muy novedoso en España las uñas en gel y me especialicé en esa parte. Y era una comunidad latina la que atendía, entonces escuché muchas historias”.

“El partido MIRA es el que me da esa oportunidad de representar a los colombianos en el exterior. Nunca pensé que fuera a ganar porque esa curul siempre se ha ganado a través de Estados Unidos y siempre por hombres”.

“La política es para servir y no para servirse. En cada elección, el Partido MIRA ha ido creciendo y, por eso, nos hemos convertido en una opción distinta por la que la gente quiere votar”.

“Uno de los proyectos que logramos sacar adelante en la Cámara fue que el FNA prestara para vivienda a los colombianos en el exterior. Nació de una experiencia propia. En unas vacaciones, yo vine y fui al FNA y les dije que quería ahorrar para dar una cuota inicial para mi apartamento y la respuesta fue que no, ‘usted no puede porque usted vive en el exterior’. Y yo decía 'pero ¿por qué si somos colombianos también?'”.

“También aportamos para que los colombianos puedan aportar para la pensión en el exterior, la tarjeta militar en el exterior”.

“Queremos trabajar por los campesinos en diferentes vías, fortalecer el Banco Agrario, otro tema fundamental son las vías terciarias. ¿Qué nos encontramos en nuestras correrías por el país? Que los insumos están muy costosos y no hay vías y los intermediarios suben mucho los costos. Hay que incentivar a los jóvenes para que retornen al campo, ojalá con procesos agroindustriales”.

“Tenemos que hacer un trabajo en que las EPS cumplan no solo con la atención medica, sino con los pagos a los hospitales, a las IPS”.

“(Sobre alianzas con grupos LGBTI y feministas para sacar adelante proyectos) Tenemos nuestro origen cristiano, pero en el Congreso tomamos decisiones políticas pensando en el beneficio de los colombianos. Tenemos que encontrar las bondades. Incluso hay propuestas que no las vemos tan viables, pero hacemos propuestas y, si vemos que va hacia una población específica, hacia un ciudadano, pues lo acompañamos”.

“Es muy importante aclarar que nosotros como cristianos respetamos a todas las personas independiente de su creencia, de su condición, de su raza, por encima de eso hay un ser humano al que debemos representar en el Congreso”.

“Lo importante es generar ingreso a través de empleo, emprendimientos y no cobrándoles más impuestos a los colombianos”.

“La corrupción no se acaba con una ley. Es importante tenerla, pero es más importante que a los niños se le inculque valores, que fomentemos cuidar los recursos públicos y trabajar por toda la comunidad”.

“Yo pienso que en este gobierno se han hecho cosas muy buenas, como sacar la política integral migratoria, los subsidios en medio de la pandemia”.

“MIRA como partido político paga los impuestos que le correspondan, como Iglesia se pagan como 8 impuestos. Y, además, las Iglesias hacen trabajo social muy importante en sus comunidades y mi trabajo es cuantificar cuál ese es ese aporte al PIB”.

“Necesitamos generar proyectos productivos para poblaciones vulnerables, darles esa oportunidad de educación, de formación, capital semilla y luego acompañarnos en el proceso de productividad y comercialización de los productos”.

“Para hacer la elección de los miembros del Partido MIRA, les verificamos antecedentes y verificamos que sean personas con principios y valores”.