Critican a Íngrid Betancourt por sacar a relucir supuesta depresión de Petro durante debate

Bastante revuelo causa este martes en redes sociales Íngrid Betancourt por cuenta de un comentario que hizo sobre la salud mental de Gustavo Petro durante un debate organizado por El Tiempo y Revista Semana, en el que también participó el candidato Fico Gutiérrez.

La candidata dijo: “Yo creo que tú tienes Alzheimer. De hecho cuando fui a visitar a Gustavo me acuerdo de que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper fui yo”.

Betancourt sacó a relucir el tema en medio de una discusión con Petro por cargos anteriores y apoyos políticos. El episodio al que hizo referencia se habría registrado hace unos 30 años cuando Petro trabajó en la Embajada de Bélgica, donde precisamente se dio la visita que menciona la candidata.

Gustavo Petro indicó que esto fue en el gobierno de César Gaviria, pero que él finalmente renunció y mencionó que Íngrid Betancourt lo visitó en compañía de Carlos Alonso Lucio, a quienes señaló de buscar apoyos para Ernesto Samper, lo que ella negó rotundamente.

Las reacciones al comentario de Íngrid Betancourt sobre Petro no se hicieron esperar:

“Qué bajeza la de Ingrid Betancourt hablando sobre un episodio de depresión de Gustavo Petro. Si ocurrió o no, es lo de menos, lo grave es la posición tan despectiva que tiene esa señora frente a la salud mental, usando el Alzheimer, la esquizofrenia y a la depresión como insultos”.

Qué bajeza la de @IBetancourtCol hablando sobre un episodio de depresión de @petrogustavo. Si ocurrió o no, es lo de menos, lo grave es la posición tan despectiva que tiene esa señora frente a la salud mental, usando el Alzheimer, la esquizofrenia y al depresión como insultos. pic.twitter.com/04W20PbM1C — Johnattan García Ruiz (@GarciaRuizJo) March 15, 2022

“Una depresión es algo muy serio y personal, Ingrid Betancourt. Tener que recurrir a esos ataques en un debate es caer muy bajo”, escribió Susana Gómez, militante del Pacto Histórico y ahora representante a la Cámara.

“Reprochable que Ingrid Betancourt utilice una enfermedad como la depresión para hacer política”, escribió Martha Peralta Epieyú, senadora electa por el Pacto.

Otras personalidades de la política como Katherine Miranda también reaccionaron.

