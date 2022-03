¿De dónde salen 500 mil votos?, se pregunta Íngrid Betancourt ante irregularidades en elecciones

La candidata a la Presidencia Íngrid Betancourt también se pronunció por las irregularidades que se han reportado en los últimos días con los resultados de las elecciones legislativas. “No me atrevo a hablar de fraude”, dijo, pero se preguntó de dónde sale medio millón de votos.

“No podemos decir esto simplemente lo pasamos y ya, 500 mil votos que aparecen no sabemos de dónde”, recalcó.

“La pregunta no es si esto es del uribismo o el petrismo, el tema es la democracia” y “todos tenemos derecho a reclamar y hasta no estar tranquilos y satisfechos con los resultados, los resultados simplemente no son válidos”, sostuvo sobre las inconsistencias que se han encontrado.

“Necesitamos una respuesta del registrador”, manifestó Íngrid Betancourt, que insistió en preguntar “de dónde salen esos votos, por qué se dio este hecho, a quién se le quitaron”.

“No pueden simplemente aparecer votos de la noche a la mañana, ¿eran nulos?, ¿dónde estaban?”, expresó.

Para Íngrid Betancourt, “que la Procuraduría intervenga también puede ser una garantía”.

Pero recordó que “estamos hablando de medio millón de votos, una votación tan grande como la que pudo tener Francia Márquez o Sergio Fajardo, no es simplemente un detalle”.

“Hasta que no tengamos esas respuestas no me voy a sentir tranquila”, señaló.