Candidato a Alcaldía de Barranquilla propone acabar con Air-e: "Es una empresa nefasta"

Durante el debate de la Alcaldía de Barranquilla organizado por Noticias Caracol, Antonio Bohórquez y Luis Enrique Guzmán expusieron sus puntos de vista respecto a otro de los dolores de cabeza de los habitantes de la capital de Atlántico. Se trata de los altos costos del servicio de energía.



Para hacerle frente a este problema en Barranquilla, el candidato Luis Enrique Guzmán propuso acabar con la empresa Air-E.

“Conchudos ellos que nos están cobrando tres y cuatro veces lo que cobran en cualquier parte del mundo por el servicio de energía aquí en Barranquilla. La empresa Air-E es una empresa nefasta para esta ciudad, no solamente porque nos pone a escoger todos los meses entre comer y pagar el servicio de energía, sino porque es el factor más determinante en despidos masivo en esta ciudad. La empresa Air-E hay que acabarla, desterrarla, sacarla de Barranquilla. Esta empresa nunca debió existir”, recalcó Guzmán.



Por su parte, Antonio Bohórquez, sostuvo lo siguiente: “Como medida urgente, mientras se reglamenta lo pertinente a nivel nacional, he venido proponiendo una oficina de servicios públicos que realmente asista al usuario y consumidos que todos los días es víctima de estos abusos”.

Agregó: “Existe un fondo de solidaridad y redistribución. Tomaré recursos de los ingresos corrientes de libre destinación que aún existen, no comprometidos, y lo que haremos es que, mientras se resuelve a nivel nacional el problema, subsidiaremos con un mínimo vital a quienes están en los estratos más bajos”.

¿Cómo garantizar que una Alcaldía de Barranquilla de izquierda no fracase?

Por otro lado, durante el debate Alcaldía de Barranquilla el periodista de la Silla Vacía Ever Mejía les hizo un duro cuestionamiento a los candidatos Luis Enrique Guzmán y Antonio Bohórquez.

“En Barranquilla, las administraciones de izquierda y alternativas no han gobernado bien. El movimiento ciudadano del cura Hoyos dejó a la ciudad endeudada con una crisis de servicios públicos y comprobados casos de corrupción. Candidato Antonio Bohórquez, usted fue funcionario del cura Hoyos e hizo parte del movimiento ciudadano. Candidato Luis Enrique Guzmán, usted se hizo conocido por una denuncia contra Alex Char por supuestamente recibir una coima. Sin embargo, en esa denuncia, usted se autoincrimina, pues se reconoce como pagador. Siendo ustedes de proyectos alternativos, ¿cómo garantizan de que esto no va a ser otro fracaso?”, dijo Mejía.

En ese sentido, así respondió Antonio Bohórquez: “Yo creo que eso es un cliché, porque a mí no me vengan a decir que esta es la octava maravilla, cuando entregan una ciudad 16 años después con tanto endeudamiento, mucho mayor que el de los otros que entregan a la ciudad violenta con aparatos criminales que vienen golpeando a nuestra gente, que entregan a la ciudad con un alto déficit, que entregan a la ciudad con niveles de pobreza que no existían, pero con un endeudamiento de aquí al 2045, que se atreven a decir que son buenos y comprometen vigencias futuras para sembrar arbolitos, en vez de atender el hambre de la gente.

Y agregó: “Que se atreven incluso a tener un puente que vale 153.000 millones de pesos y no ha servido o que tiene elefantes blancos, que tiene un megatanque que no ha resultado efectivo para el problema del agua, que tiene un puente que está ahí en la carrera 50 que nos costó 15.000 millones de pesos y hace 5 años debieron entregarlo y entonces no lo han hecho, a pesar de todo el gasto y puede hacer un listado más largo”.

“Yo no sé dónde ha sido peor la cosa, entonces lo que quiero decir es (que) mi hoja de vida demuestra que lo que he hecho como servidor público está bien, no tengo ningún problema judicial y cada cosa que hago por Barranquilla la hago bien y ahí están los resultados, acciones populares, demandas a favor de la gente reivindicaciones de derechos. Yo soy una garantía para Barranquilla”, apuntó.

A su turno, Luis Enrique Guzmán señaló: “Yo mismo denuncié la manera corrupta como se maneja la contratación en Barranquilla, yo mismo me presenté ante la Fiscalía. De hecho, yo mismo hice conocer este proceso del megatanque en los medios de comunicación, siempre he puesto la cara. Yo fui víctima de una extorsión, prácticamente. Eso fue lo que ellos hicieron conmigo, me extorsionaron porque obviamente nadie se mete en un negocio para que después le exijan y le exijan y le exijan pagar comisiones por cada factura que se iba a pasar al tanque”.

Y puntualizó que “ese tanque está hecho” y que él lo hizo.

“Yo lo hice con mis recursos, no me robé ni un peso, tengo mi conciencia tranquila y precisamente por eso, porque no quiero que se siga repitiendo lo mismo, es que hoy en día soy candidato a la Alcaldía de Barranquilla porque le voy a asegurar a los barranquilleros que Barranquilla se va a manejar con la total transparencia del caso. Esto va a ser una ciudad en donde va a haber un modelo de contratación ejemplar para todo el país. Esto no se va a seguir repitiendo más aquí en Barranquilla”, sentenció.