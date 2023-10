Carlos Fernando Galán acusa al Pacto Histórico y al gobierno Petro de "extorsionar a Bogotá"

Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, Juan Daniel Oviedo, Jorge Luis Vargas, Diego Molano y Jorge Enrique Robledo, candidatos a la Alcaldía de Bogotá, hablaron sobre cómo será su relación con el presidente Gustavo Petro en caso tal de ganar en las urnas.



Los aspirantes que asistieron al #DebateFinal de Noticias Caracol también hicieron referencia a la financiación del Gobierno nacional al tema del metro de Bogotá.

Rodrigo Lara Restrepo: “Bogotá concentra la mitad del impuesto de Industria y Comercio del país, tiene unos recursos corrientes de 14 billones de pesos. Bogotá tiene margen y el servicio a la deuda no se lleva más del 5%. La relación con el gobierno es sencilla: si llega un alcalde tibio le va a ir muy mal con Petro. Si llega o se extrapola esa pelea de las maquinarias, la pelea de Bolívar contra Claudia López, lo que le espera a Bogotá es garroteras y atraso, por eso esta opción independiente es la que va a defender a Bogotá y a sus intereses”.

Diego Molano: “Vamos a defender a los bogotanos frente al interés del presidente Petro de arrodillar a la ciudad. Hoy hay 58 billones pesos en obra que solo tienen que ser ejecutadas. En mi vida profesional he ejecutado 100 billones de pesos con toda prioridad. Vamos a ejecutar el metro, Transmilenio por la 68 y la Ciudad de Cali para garantizar movilidad. La plata para los 3.000 policías y la megacárcel la ganamos de disminuir el 10% de los gastos de funcionamiento y fusionar dos secretarías. Mientras el presidente Petro le va a pagar a los delincuentes por no matar, vamos a implementar un trabajo para que 500.000 familias reciban 500.000 pesos mensuales”.

Carlos Fernando Galán: “El Pacto Histórico ha dicho en los últimos días que elegir a Gustavo Bolívar puede llevar a duplicar el presupuesto de Bogotá, eso es una extorsión a Bogotá. El Gobierno nacional tiene que darle recursos a la ciudad independientemente del alcalde que tenga Bogotá, tiene que garantizar que respeta la democracia. Aquí va a haber un mandato popular y tenemos que garantizar que el gobierno respeta esa institucionalidad, no pueden seguir haciendo eso. Eso lo están haciendo con el metro: le damos plata si nos apoyan el proyecto que planteamos, si no, Bogotá se queda sin recursos”.

Jorge Luis Vargas: “El plebiscito y lo que dice el presidente Petro lo vivió Bogotá hace 4 años, a Hollman Morris Bogotá le dijo que no. La contratación del metro elevado está decidida, está decidida por la democracia, no vaya en contravía de los ciudadanos. ¿De dónde sacó (Petro) el 100% que nos dijo? Lo sacó del sombrero, por qué no le dijo eso antes a Bogotá. Es muy raro esto, saca plata y Bogotá sin plata, completamente político”.

Juan Daniel Oviedo: “Es una estrategia preocupante, el presidente para poder dar el 100% de la modificación del trazado de la primera línea del metro de Bogotá tiene que hacer otra línea, porque el artículo que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo no le permite aplicar esa regla para lo que ya está contratado y se cumplió a cabalidad, una ley que establece la cofinanciación de sistemas de transporte masivo. Por consiguiente, lo que debemos entender que lo que propone el presidente sería un retraso. Esos 20 billones de pesos Bogotá los necesita hoy”.

Jorge Enrique Robledo: “El país sabe que yo tengo el carácter suficiente para conversar con quien sea por muy poderoso que sea. Me relacionaré con el doctor Petro para plantearle con franqueza qué es lo que necesita Bogotá. El alcalde de Bogotá no es un subalterno del jefe del Estado. Hay que exigirle que cumpla lo comprometido sobre el metro, tiene que poner más policías a Bogotá, no puede seguir con el cuento de que no se pueden pedir más policías porque se molesta el presidente, así no se puede gobernar. Tienen que poner la plata del Transmilenio y que reduzcan los impuestos de la Cámara de Comercio”.