¿Claudia López fue buena alcaldesa? Uno de los candidatos dijo "sí" en el debate Caracol

En medio del debate a la Alcaldía de Bogotá se les consultó a Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, Juan Daniel Oviedo, Jorge Luis Vargas, Diego Molano y Jorge Enrique Robledo sobre la gestión de la mandataria Claudia López.



En los atriles de los candidatos se ubicaron un botón verde, para una respuesta afirmativa, y un botón rojo, cuando se contesta negativamente. Así respondieron los aspirantes ante la pregunta “¿Le parece que Claudia López fue buena alcaldesa?”.

Carlos Fernando Galán: rojo (no)

Rodrigo Lara: rojo (no)

Jorge Luis Vargas: rojo (no)

Diego Molano: rojo (no)

Jorge Enrique Robledo: rojo (no)

Juan Daniel Oviedo fue el único que presionó el botón verde.

¿Qué opina de las respuestas de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá? Lo invitamos a unirse a la conversación digital utilizando el #ElÚltimoDebate en redes sociales.



