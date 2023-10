Debate Alcaldía Cartagena: candidatos le responden a Mr. Black y se comprometen con la champeta

En medio del debate Alcaldía Cartagena se abordó el tema de la champeta con los candidatos Dumek Turbay, William García, Judith Pinedo, Javier Bejarano y Jacqueline Perea. Para muchos en Colombia puede tratarse únicamente de un género, pero en la costa Caribe es toda una cultura, la cultura ‘champetúa’.



Uno de sus máximos referentes es Mr. Black, quien en días pasados lamentó que “a los candidatos a la alcaldía no les interesa lo que nos identifica”. A propósito del tema, Juan Roberto Vargas y María Alejandra Villamizar cuestionaron a los candidatos.



Judith Pinedo

“De aquí fuimos Jacqueline y yo al evento de Champeta, que fue un evento bien interesante. La champeta ni siquiera es un género musical, es una cultura, que es la cultura champetuda, que implica, además del género, el baile. Implica también el grafiti, implica también la manera de hablar, implica también la historia de la champeta. Y si no aprovechamos un patrimonio tan maravilloso como el género de Champeta, que tiene unas influencias africanas y unas influencias del gran Caribe, pero que es totalmente cartagenera, porque el suku (champeta africana) no tiene el ‘espeluque que tiene la champeta (colombiana). Nosotros tenemos que convertir a Cartagena en la potencia mundial de la champeta, tenemos que convertir este gran desarrollo y talento que tienen nuestros músicos en Cartagena en que haya espacios para que la gente venga Cartagena, por ejemplo, por el festival de la Champeta, pero también que pueda llegar a la Casa Rosada en Olaya a mirar donde se originó o pueda llegar a ver cómo se hace la publicidad de la champeta, que la hace el runner en el mercado. Es una potencia y hay que trabajarla, conservarla y con razón Mr. Black, muy sensible, frente a que pensó que no le habían puesto atención lloró, pero vamos a hacerlo”.

Javier Bejarano

“Lo primero que tengo que decir es que yo no soy champetúo en tiempos electorales, yo nací en Santa María, me crie en el barrio Nuevo Bosque y soy un orgulloso champetúo. Yo durante todo mi tiempo voy al Imperio, voy a Rey (de Rocha – festival de champeta) y en mi programa de gobierno quedó inscrito, por ejemplo, trabajar en el museo de la champeta, regresar música urbana y de champeta en la ciudad; hacer un escenario exclusivo para los conciertos de champeta y los picós, está mi programa de gobierno. Lamentablemente a mí no me invitaron a ese evento, pero le digo a Mr. Black y a todos los amigos de la champeta, los cuales quiero mucho, que a cualquier invitación que me haga voy a estar. Lo de la fiesta también lo dejamos en nuestro programa, nosotros dijimos que íbamos a reinventar la fiesta. Las fiestas hoy están llenas de violencia, y si hay violencia la gente no asiste, nosotros vamos a reinventar las fiestas de noviembre y el Reinado de la Independencia".

Dumek Turbay

“El candidato Bejarano asume que todo le pertenece y no es así. A Mr. Black decirle que tiene toda la estatura, por su grandeza artística, por su profundo amor por la ciudad, para llamarnos la atención. Yo acogí con el mayor cariño su llamado de atención y en nuestro gobierno, porque sí hacemos y lo sabemos hacer, la champeta tendrá el mejor estímulo para que se convierta en una ilusión, en una realidad. Y así como en campaña nos apoyamos con la champeta para que nuestra propuesta llegue de la mejor manera a los ciudadanos, en nuestro gobierno la champeta también nos ayudará a hacer un gran gobierno".

William García

“Totalmente de acuerdo con Javier bejarano. Yo vengo del barrio La María, yo creo que coincidimos en esa misma apreciación sobre la champeta. Mi mayor género musical (favorito) es la champeta. Soy amigo de todos, he participado en todos los eventos en los cuales me han invitado. Desafortunadamente se me cruzó con un tema de seguridad familiar, ya que fui amenazado por tener el valor civil de hacer una denuncias contra el clan que viene hoy funcionando contra el predial”.

Jacqueline Perea

“Nosotros estuvimos ahí, hablamos con Mr. Black, y con todos sus representantes. Les propusimos llevar el festival internacional de la champeta. La mayoría de los cartageneros hoy no sienten que esa fiesta les pertenece. Yo fui vecina de Mr. Black en El Porvenir porque yo soy olayera orgullosamente nacida en uno de los sectores más populares de la ciudad. Entonces yo tengo claro cómo hoy esas personas se superan mediante sus gestiones culturales, su talento, entonces yo sí te quiero decir que en el 2003 hay un acuerdo del Concejo de Cartagena donde implementaría en cada fiesta de noviembre el festival de la champeta. La doctora Judith Pinedo gobernó en 2008 y no lo implementó, entonces es incoherente venir a decir ahora que lo va a hacer, cuando en ese acuerdo de 2003, que está hoy en el Concejo, no hizo nada. Entonces cómo creerle ahora que lo va a hacer. Nosotros hemos prometido que vamos a impulsar el museo de la champeta y el festival internacional de la champeta”.