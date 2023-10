Debate Alcaldía Cartagena: reviva los momentos más explosivos y polémicos

En la noche del primero de octubre se llevó a cabo el debate Alcaldía Cartagena , un espacio en el que los candidatos Jacqueline Perea, Judith Pinedo, William García, Dumek Turbay y Javier Bejarano expusieron sus argumentos para ser elegidos el próximo 29 de octubre. No obstante, el debate inició cargado de pullas entre uno y otro candidato.



Y es que desde la primera pregunta hubo polémica. El candidato Javier Bejarano dijo que “los presentes han ocupado cargos en el Ejecutivo y lo primero que tenemos que entender para erradicar la pobreza es que los gobiernos tienen que llegar libres. Si no se llega libre, si se llega empeñado, con financistas y con clanes, es imposible”.

Otra de las pullas vino por parte de Jacqueline Perea a Judith Pinedo, quien ya había sido alcaldesa de Cartagena: “Le quiero decir a la doctora Pinedo que falta a la verdad cuando dice que sacó a 65.000 cartageneros de la pobreza”.

Según Perea, “en el 2009, mediante el programa Familias en Acción que yo lideré en el 2016, ingresaron 47.000 familias”. Y de inmediato, le entregó un documento que, según ella, avalaba su informe.

“El gobierno que presidí lo que hizo fue, alrededor de Familias en Acción, llevar toda la oferta pública, porque solo con subsidios no se puede superar la pobreza”, le contestó.

El candidato Dumek Turbay también lanzó dardos en el inicio del debate Alcaldía Cartagena. Señaló que la capital de Bolívar “no admite más ensayos, en la medida que sigamos improvisando y escogiendo mal, apostándole al populismo, esa lucha frontal contra la pobreza no se va a poder dar”.

En un punto de acusaciones, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol y moderador del evento, tuvo que llamar la atención de los candidatos:

“Si hablan todos no se va a oír. Les digo una cosa, con todo respeto, qué tristeza. La gente en Cartagena quiere oír sus propuestas, no que se echen barro el uno al otro. Pero si eso es lo que quieren, así estará el debate”, dijo.

Tras el regaño los aspirantes a la Alcaldía de Cartagena bajaron el tono, pero no el nivel de las acusaciones.

“En su gobierno fueron muchas las obras que quedaron como elefantes blancos”, le dijo Javier Bejarano a Dumek Turbay, quien fue gobernador de Bolívar y que no se quedó callado ante las acusaciones: “Lleva semanas mintiendo”

En otro momento, Javier Bejarano aseveró que Dumek Turbay tiene más de 40 procesos, a lo que el exgobernador de Bolívar respondió: “Tienes una investigación en la Fiscalía por cohecho impropio”.

Conclusiones del debate Alcaldía de Cartagena

Gabriel Cifuentes, analista político, calificó de “acalorado el debate”, en el que en algún momento todos los aspirantes empezaron a lanzarse dardos entre ellos.

“Acalorado el debate, no lo por los 37 grados centígrados de sensación térmica, sino por el desarrollo del debate, que tuvo momentos con ataques de los candidatos. Yo creo que aquí una característica del debate fue el todos contra todos. Los debates están dirigidos y pensados justamente con la posición que actualmente ocupan los candidatos en las encuestas. Fue clara la estrategia de Judith Pinedo, quien no respondió a los ataques, fue objeto de los dardos de los candidatos. Javier Bedoya atacando a Dumek, buscando presentarse como antidumek. Dumek contra Dau y Pinedo, mostrándose como la alternativa al continuismo. No primaron las ideas, las propuestas diferenciales, sino la estrategia del ataque para robar votos”, dijo.

Por su parte, Ricardo González, subeditor general de La Silla Vacía, hizo referencia a los aspirantes que más se hicieron ver, aprovechando el espacio que les dio el canal más visto por los colombianos.

“Para ir dando las primeras puntadas, fue un debate vibrante y acalorado el que se vivió en Cartagena. Piensen en estos cinco candidatos, particularmente en Jacqueline y Julio, son dos candidatos que no tienen la misma visibilidad. Judith Pinedo fue alcaldesa, Dumek Turbay fue gobernador de Bolívar. Así que estos primeros fueron los más incisivos y los que armaron la controversia. Aprovecharon el debate en prime time para avivar sus ataques”, aseveró.

